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Японцы распробовали приморскую морковку

28 Марта 2019, 15:40 | Приморье

В ближайшие дни в Японию отправится первая партия моркови, выращенной и переработанной в Приморье. Экспортером станет зарегистрированное на днях во Владивостоке новое российско-японское предприятие ООО «Джей Агро».

Его учредителями является консалтинговая компания «Пегас эйч-си», созданная во Владивостоке три года тому назад при содействии «Банка Хоккайдо» (с целью оказания помощи японским производителям в поиске партнеров на российском рынке, а также помощи российским предпринимателям при реализации российского товара в Японии) и сельхозпредприятие ООО «Агрофонд П».

По словам директора сельхозпредприятия Сергея ДУДНИКА, пробная экспортная партия будет состоять из шести сортов мороженной резанной моркови. Прошлый год был годом испытаний посевов этого овоща на экспериментальных полях и отбора тех сортов, которые показали качество, в наибольшей степени соответствующее требованиям в Японии. А на этот год запланированы подобные испытания еще по десяти видам овощей, среди которых тыква, баклажаны, лук, дайкон и другие. По результатам пробных поставок всех этих продуктов на предприятии будет выработана долгосрочная программа сотрудничества, определены площади посевов, распланирован график поставок.

Главная трудность, с которой столкнулись экспортеры, связана с неподготовленной для подобного сотрудничества законодательной базой, как с российской стороны, так и с японской. Усилия, прилагаемые для согласования возникающих вопросов, зачастую требуют непредвиденных расходов. Сергей Дудник считает, что в этом отношении поддержка экспортеров со стороны нашего государства крайне недостаточна. «Нужно менять краевую программу развития сельского хозяйства и отдельной строкой определять уровень финансовой поддержки экспортеров», - считает сельхозпроизводитель.

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: АТР  экспорт  сельское хозяйство  Япония 



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