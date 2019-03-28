Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Японцы распробовали приморскую морковку
В ближайшие дни в Японию отправится первая партия моркови, выращенной и переработанной в Приморье. Экспортером станет зарегистрированное на днях во Владивостоке новое российско-японское предприятие ООО «Джей Агро».
Его учредителями является консалтинговая компания «Пегас эйч-си», созданная во Владивостоке три года тому назад при содействии «Банка Хоккайдо» (с целью оказания помощи японским производителям в поиске партнеров на российском рынке, а также помощи российским предпринимателям при реализации российского товара в Японии) и сельхозпредприятие ООО «Агрофонд П».
По словам директора сельхозпредприятия Сергея ДУДНИКА, пробная экспортная партия будет состоять из шести сортов мороженной резанной моркови. Прошлый год был годом испытаний посевов этого овоща на экспериментальных полях и отбора тех сортов, которые показали качество, в наибольшей степени соответствующее требованиям в Японии. А на этот год запланированы подобные испытания еще по десяти видам овощей, среди которых тыква, баклажаны, лук, дайкон и другие. По результатам пробных поставок всех этих продуктов на предприятии будет выработана долгосрочная программа сотрудничества, определены площади посевов, распланирован график поставок.
Главная трудность, с которой столкнулись экспортеры, связана с неподготовленной для подобного сотрудничества законодательной базой, как с российской стороны, так и с японской. Усилия, прилагаемые для согласования возникающих вопросов, зачастую требуют непредвиденных расходов. Сергей Дудник считает, что в этом отношении поддержка экспортеров со стороны нашего государства крайне недостаточна. «Нужно менять краевую программу развития сельского хозяйства и отдельной строкой определять уровень финансовой поддержки экспортеров», - считает сельхозпроизводитель.
Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Японцы распробовали приморскую морковку
- Приморские поля обезлюдели
- В Приморье "Дальневосточная птица" готовится к ликвидации
- В Приморье за несколько месяцев рухнула целая отрасль
- Приморские аграрии не спешат страховать риски
- В Приморье распродаются земли сельскохозяйственного назначения
- Крупный приморский холдинг обещает Хабаровскому краю молочные реки
- Ящур как наказание
- Укус ящура
- Скот в Приморье до марта не доживет
Новости раздела
- Японцы распробовали приморскую морковку
- Приморские поля обезлюдели
- Хостелы выставляют за порог
- Крабу пилят клешни
- Прокурорский расклад
- "Росатом" продолжает работу по очистке Приморья от радиоактивного хлама
- Шахтопроходческое управление "Восточное" открыло вакансии с зарплатой до 140 000 рублей
- "Три кота" свое отмяукали
- В Приморье ищут желающих отправиться на вахту в Хабаровский край
- Первые предприниматели Владивостока искали нефть, торговали "чайной травой" и ловили бабочек
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке бесплатно раздавали клубнику
- Приморский край по численности населения может вернуться к царским временам
- Трутнев признался в откровенном провале
- С 1 июля Россия начнет терять защитные леса и рыбные ресурсы
- Во Владивостоке откроется ярмарка "Покупай приморское"
- Во Владивостоке ликвидируют очередной долгострой
- Владивосток - город моряков и автослесарей
- Около 1000 детёнышей ларги родились в Приморье
- Японский инвестор намерен модернизировать деревообрабатывающие производства ДФО
- Экс-мэра Владивостока обвиняют в том, что он не использовал бюджет города для личных целей