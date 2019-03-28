Хостелы выставляют за порог

Законотворческие инициативы поставят крест на развитии туризма в Приморье

В Государственной думе России дали ход законопроекту о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах. Закон, принятый в третьем чтении 6 марта, должен был вступить в силу в течение 10 дней после подписания президентом. Однако Совет Федерации воспользовался правом вето и потребовал отсрочки закона, дав таким образом бизнесу возможность привести свои средства размещения в соответствие с новыми требованиями, либо выйти из рынка. Однако у малого гостиничного бизнеса Приморья - пессимистичный взгляд на будущее.

Закон, вступивший в силу, не являлся неожиданностью для гостиничной сферы. Его первое чтение прошло более трех лет назад, и с тех пор вызывает горячие споры владельцев малых средств размещения и власти. Смягчить закон просили и в Кремле, и в правительстве, но депутаты никаких смягчающих поправок не внесли. В очередной раз были проигнорированы и слова главы правительства России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о том, что поддержка малого бизнеса является одной из ключевых задач власти страны.

При рассмотрении закона о запрете хостелов в жилых домах депутаты Госдумы неоднократно отмечали, что документ, прежде всего, направлен на защиту прав жильцов квартир, смежных с мини-гостиницами. Комитеты Совета Федерации, на рассмотрении которых в настоящий момент находится закон, приняли это во внимание, но отметили, что необходимо установить переходный период до 1 января 2020 года, который позволит предпринимателям привести свою деятельность в соответствие с устанавливаемыми требованиями. Сейчас на закон наложено вето Совета Федерации, и формируется согласительная комиссия для преодоления возникших разногласий.

Бизнес-омбудсмены разных регионов неоднократно подчеркивали, что закон в его нынешнем виде фактически уничтожит сектор хостелов. Комитет Совета Федерации по социальной политике в заключении к закону также отметил, что его реализация повлечет за собой закрытие значительного количества мини-гостиниц, недорогих отелей, расположенных в многоквартирных жилых домах.

(Не)возможность соблюсти условия

Если закон все-таки вступит в силу, это будет означать, что жилое помещение в многоквартирном доме не сможет использоваться для предоставления гостиничных услуг. Поэтому для легализации деятельности хостела или мини-гостиницы придется перевести помещение в нежилой фонд.

Одно из условий этой процедуры – создание отдельного входа. Данный процесс согласуется с Управлением градостроительства и архитектуры. Как отметил представитель коллегии адвокатов «Балахнина и партнеры», помещение в панельном доме такое разрешение получает редко. Не смогут перевести квартиру в нежилое помещение собственники, которые используют мини-гостиницу в качестве места постоянного проживания. В многоквартирном доме перевод в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже. Если хостел оказался выше первого этажа, то помещения, находящиеся под ним, тоже должны быть нежилыми. То есть, после вступления закона в силу, легально работать смогут только те, у кого сошлись все звезды: хостел расположен на первом или цокольном этаже, желательно в кирпичном доме, и на его территории не проживает владелец.

По данным справочника Vl.ru, во Владивостоке работают 46 хостелов. На популярном сайте бронирования в столице Дальнего Востока еще 30 средств размещения позиционируют себя как бутик-отели, мини-отели или апарт-отели. За прошедшие два года малые средства размещения росли как грибы, и в 2018 году дали прирост номерному фонду Владивостока почти на пять тысяч единиц.

По данным администрации Приморского края, в регионе зарегистрировано около 50 малых средств размещения. Подавляющее большинство из этих хостелов базируется во Владивостоке. И здесь почти 70% находятся в жилых домах, но не в жилых помещениях. Поэтому, по мнению представителей региональной власти, закон коснется только единичного бизнеса.

Как отметил владелец одного из хостелов Владивостока, расположенного в нежилом помещении, об этой процедуре нужно было думать заранее. «Закон нашумевший, и информация о нем регулярно мелькала в прессе еще с 2016 года, – рассказал собеседник Деловой газеты «Золотой Рог». – Поэтому все, кто хотел зайти в этот бизнес, знали, что когда-нибудь наступит момент, и этот закон вступит в силу. Еще на этапе выбора помещения можно было сделать хостел или мини-гостиницу либо в нежилом помещении, либо в помещении, перевод которого пройдет более безболезненно. Те, кто это проигнорировал, скорее всего закрываться не будут – просто уйдут в подполье. В конце концов, никто пока не запретил сдавать квартиры».

На кону туристическая сфера

Впрочем, у экспертов гостиничной сферы есть и другое мнение по поводу закона. Так, президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ уверен, что грядущие перемены – настоящая катастрофа для туристического бизнеса Приморья: «Даже если с рынка малых средств размещения уйдут 30% игроков – это немалая часть фонда. Будем честны, если столь большое количество хостельеров уйдут, то оставшиеся взвинтят цены. Это законы рыночной экономики: пустующий рынок дает волю растущим ценам и снижающемуся уровню сервиса, ведь, если конкурировать не с кем, предложение автоматически становится самым лучшим».

Дальше – больше. Во всем мире формула туристического успеха проста: она предполагает дешевое туристические размещение за счет жилого фонда. Если есть бюджетное размещение туристов, есть и туристы, значит, на территории есть деньги. Один путешественник «кормит» примерно пять видов туристического бизнеса: размещение, питание, транспорт, сувениры, туры. Если бюджетного размещения не будет, то нарождающийся туристический рынок начнет сворачиваться. «То есть закон, рассчитанный на гостиничную сферу, ударит по начинающему формироваться рынку туруслуг: от сувенирной продукции и туров до общепита и ритейла. Далее это отразится на рынке недвижимости, так как сейчас многие квартиры сдаются под временное проживание. По данным сервиса Airbnb, Владивосток вошел в лидеры бронирования частного жилья. Если туристический поток упадет, патент ИП на сдачу недвижимости в аренду станут брать меньше: ведь между «своими» – жителями города, можно сдавать и нелегально. Значит, уменьшатся поступления в бюджет», – прогнозирует Иванищев.

Цены на размещение в хостелах Владивостока разнятся: здесь есть как эконом-сегменты, так и премиум-класс, и можно арендовать койко-место как за 300 рублей за ночь, так и за 1500. При этом малый и средний бизнес более гибок в ценообразовании и может легко подстроиться как под растущий спрос, так и под спад туристической активности. Основная аудитория хостелов – это молодые люди и люди среднего возраста с небольшим бюджетом. Они входят в категорию индивидуальных туристов, которые почти не пользуются услугами туроператоров, а бронируют путешествия самостоятельно. По словам экспертов, доступность жилья вкупе с электронной визой только начали переламывать стереотипы о дороговизне и сложности путешествий в Приморье, когда закону о запрете хостелов в жилых домах дали зеленый свет.

«Упрощенный визовый режим и рост количества хостелов должны были развеять стереотип о том, что путешествовать по России дорого. Малые средства размещения сегодня несут большую нагрузку в туристический сезон: через них проходит более 30% всего потока гостей в крае. А это значит, что их услуги пользуются спросом, – считает Роман Иванищев. – Во всем мире средний, малый и микробизнес содержит примерно 50% средств размещения. Такая распространенность связана, во-первых, с небольшими суммами инвестирования, а во-вторых, владелец такого средства размещения может просто закрывать его в низкий сезон и не нести никаких расходов. Они выступают стабилизатором цен. Поэтому, поддерживая малый и средний бизнес на таких территориях, как наша, где туризм – это достаточно серьезная сфера экономики, мы помогаем гостям нашего региона получать более адекватную цену и достаточное количество предложений».

По мнению эксперта, если рынок лишить возможности бюджетного размещения, основная иностранная аудитория – граждане Кореи и КНР, делая выбор между Приморьем и соседними Вьетнамом и Таиландом, сделают его не в пользу России. «Туристы выбирают места, где им интереснее и дешевле проводить время. Во Вьетнаме и Таиланде теплее, чем во Владивостоке, а выбор сформированных туристических продуктов значительно богаче. Поэтому без бюджетного жилья Приморье в борьбе за туриста проиграет. Да и в целом на последних пяти годах активного развития туристической сферы в России можно будет поставить жирный крест», – уверен Роман Иванищев.

Наталья КОМИССАРОВА.

МНЕНИЕ

Туристам не понравится

- Законотворцы не понимают, что этот закон затронет очень многих. Во-первых, придется отправить на биржу труда весь персонал, который трудится сегодня в малых средствах размещения. А во-вторых, под угрозой окажутся многие другие виды туристического бизнеса, – поделился в анонимной беседе один из владельцев мини-отеля Владивостока. - В нашем хостеле очень много иностранных гостей – они выбирают данное средство размещения, поскольку оно соответствует их ценовым возможностям и представлениям о сервисе. Во Владивостоке очень большая конкуренция среди хостельеров, и все мы стараемся держать высокие стандарты обслуживания. Отсюда и масса положительных отзывов на различных сайтах бронирования – многие хостелы опережают большие гостиницы. Если наш бизнес закрыть, туристический поток непременно пойдет на спад. И даже если бизнес получит отсрочку до 2020 года, – это всего лишь один туристический сезон. А дальше все планы по развитию останутся только планами. Я искренне надеюсь, что в итоге по данному закону будет принято вдумчивое решение. Иначе целый пласт туристического бизнеса останется без клиентов.

На фото: Постояльцы приморских хостелов готовятся к переезду.

Фото ТАСС.