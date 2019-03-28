Крабу пилят клешни

Принятие закона о крабовых квотах препятствует поступательному развитию отрасли и сократит налоговые поступления в бюджеты регионов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанный Минсельхозом законопроект о распределении 50% общего допустимого улова крабов через аукционы. Решение вызвало в отрасли неоднозначную реакцию, так как промышленники считают законопроект сырым. За кадром на данном этапе оставлен и негативный отзыв Минэкономики, где указывается на риски необоснованных расходов и приостановки проектов на 7 млрд рублей в случае изменения правил игры.

На прошлой неделе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий ПАТРУШЕВ по итогам совещания во Владивостоке сообщил, что одобренный правительством РФ законопроект, предусматривающий аукционное распределение части квоты на вылов крабов, может быть принят в 2019 году.

«У нас стандартно проходит закон: он был рассмотрен правительством, сейчас пойдет по процедуре в Госдуму на дальнейшее утверждение. Мы сегодня говорили, в том числе, что нужно внести определенные усовершенствования в потенциальную работу этого закона. Поработаем еще какое-то время, затем он будет введен в действие, я думаю, что в этом году», - сообщил журналистам г-н Патрушев.

Ищите того, кому это выгодно

Изменения в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» разработало министерство сельского хозяйства РФ. Законопроект, одобренный правительством, вводит новый вид квот - на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Они будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона.

Предполагается, что распределенные доли квоты краба в инвестиционных целях будут закрепляться на 10 лет соответствующим договором. В случае проведения аукциона до 1 июля срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 июля - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

Законопроект предусматривает, что победитель аукциона должен будет взять на себя обязательство по строительству на территории РФ объектов, перечень которых установит правительство. Предполагается, что инвесторами или поручителями реализации инвестиционных проектов будут лица, уже имеющие закрепленные за ними доли квот на вылов биоресурсов.

По расчетам Росрыболовства, проведение аукционов позволит пополнить федеральный бюджет на 82 млрд рублей. Представители отрасли говорят, что нужно учитывать урон, который понесут промышленники, уже реализующие проекты в рамках так называемого «исторического принципа».

Отрасль однозначно сказала «нет»

Председатель Приморской организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Нагорный заявил РИА Новости, что профсоюз, как и все рыбацкое сообщество, выступает против принятия этого закона.

«Мы проходили это в начале 2000-х годов. Тогда правительство Михаила КАСЬЯНОВА ввело аукционы, и многие предприятия разорились, рыбакам задерживали зарплаты, на социальные вопросы у компаний не хватало средств. И тогда по всему периметру, где расположены рыбацкие регионы, воцарилась нестабильная обстановка, но государству требовались деньги. Эта идея плохо себя зарекомендовала», - сказал г-н Нагорный.

По его словам, принятие закона может препятствовать поступательному развитию отрасли и сократит налоговые поступления в бюджеты регионов. «Рыбаки свою точку зрения озвучивали. Не все предприятия смогут купить эти квоты на аукционах. ... Где-то сократятся поступления в бюджет», - полагает Нагорный.

«Мы являемся держателями крабовых квот, поэтому по нам, конечно, этот закон в случае его принятия ударит. Сегодня доход нашей компании от крабовых квот составляет в среднем половину от общего объема. Соответственно, четверть дохода уйдет», - сказал директор по связям с общественностью группы компаний «Дальневосточный рыбак» Сергей СУХАНОВ. Он напомнил, что у компании есть инвестпроект на Курильских островах, который будет сложно финансировать в полном объеме в случае принятия закона. «Почти весь доход сейчас идет туда. Конечно, нам будет сложно финансировать этот проект, поэтому для нас решение о принятии закона негативное», - отметил г-н Суханов.

По его словам, в случае принятия закона из отрасли компании, занимающиеся добычей краба, вряд ли уйдут. «У компаний остаются договоры долей. Регулятором отрасли будет уменьшаться объем, от которого компаниям распределяются квоты. Даже у чисто профильных крабовых компаний остается половина их объемов. Но производительность их, конечно, снизится», - сказал представитель ГК «Дальневосточный рыбак».

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», председатель совета директоров группы компаний «УК «Дальневосточный рыбак» Алексей БАЙГУЖИН на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что инвестпроект по созданию рыбоперерабатывающего комплекса «Островной» на острове Шикотан может быть переформатирован из-за возможного перераспределения квот.

«Этот проект мы начинали в 2016 году, когда были определены правила работы на следующие 15 лет. Мы зашли в проект, не дожидаясь определенного движения дальше. Начали строительство. На сегодняшний день в активе компании мы имеем квоты на краба (входящие в группу ООО «Поларис» и «Интеррыбфлот» являются основными пользователями крабовых квот – Прим. авт.), которые в принципе дают возможность реализовывать этот проект на Шикотане. Но то, что сейчас произошло, мы не понимаем - либо нам строить переработку на заводе, либо идти на аукционы и как-то дальше продолжать работу», - отмечал г-н Байгужин.

«Дальневосточный рыбак» из 6,5 млрд рублей заявленных инвестиций уже вложил 3 млрд, запуск первого из четырех заводов намечен на весну текущего года, и дальше до 2021 года.

«Где и как мы будем брать средства, с условием того, что мы уже откредитовались в банках? Мы рассчитываем определенные финансовые показатели, которые в будущем можем получить с тех же крабовых квот. Но предполагалось, что они (квоты) останутся, а не будут выставлены на аукцион. Для нас это, конечно, острый вопрос», - сказал Байгужин.

Регионы уже подсчитывают убытки

Тем временем депутаты Законодательного собрания Камчатского края уже готовят обращение против принятия федерального законопроекта о крабовых аукционах. Документ будет направлен в Госдуму РФ и Совет Федерации, а также в министерство сельского хозяйства.

По оценке камчатских депутатов, необходимость покупать квоты на аукционах в разы снизит возможности развития предприятий по добыче краба, сократятся налоговые поступления в региональный бюджет.

«Предлагаемый порядок нарушает исторический принцип распределения и закрепления долей квот водных биоресурсов за предприятиями, важность которого была подчеркнута 15 октября 2015 года на заседании президиума Госсовета по вопросам рыбохозяйственного комплекса в РФ под председательством (президента) Владимира ПУТИНА», - приводит пресс-служба камчатского парламента выдержку из обращения депутатов.

Парламентарии отмечают, что благодаря историческому принципу - когда квоты на 10 лет закрепляются за самыми добросовестными пользователями - рыбаки получили возможность планировать свою работу на долгосрочный период и развивать отрасль. За 10 лет в Камчатском крае построено и модернизировано более 22 рыбоперерабатывающих заводов, в строительство береговых комплексов и модернизацию флота вложено 38 млрд рублей. При этом во времена рыбных и крабовых аукционов в 2001-2003 годах объем инвестиций в отрасли сократился почти втрое, а рентабельность упала до отрицательных показателей.

Законодательное собрание Камчатского края высказалось против концепции законопроекта. Депутаты предложили публично обсудить его с участием общественности, органов государственной власти прибрежных регионов РФ, чтобы выработать консолидированную позицию по механизму распределения крабовых квот.

На те же грабли

Тем временем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в Минсельхоз предложение установить дифференцированные ставки сбора за пользование водными биоресурсами (ВБР) в зависимости от механизма предоставления квот на добычу (по историческому принципу либо на конкурентной основе). Ведомство поясняет, что необходимость введения различных ставок сбора объясняется тем, что право на добычу ВБР, разыгрываемое на аукционах, предоставляется на платной основе, а закрепление квот по историческому принципу - бесплатно.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ считает, что налоговый статус предприятия не может быть следствием способа приобретения им изначального производственного ресурса. В 2000-2003 годах все добывающие компании прошли через аукционы. Если ФАС считает те аукционы неправильными, а правильными иные, то это неравные конкурентные условия, комментирует глава ВАРПЭ.

КСТАТИ

Первое чтение правительственного законопроекта о крабовых аукционах планируется в Госдуме на 4 апреля. Между первым и вторым чтением состоятся большие парламентские слушания по этой резонансной законодательной инициативе.

Совет Думы поддержал предложение комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям о проведении 8 апреля парламентских слушаний на тему «Исторический принцип» распределения водных биологических ресурсов и аукционы по предоставлению права на добычу (вылов) водных биоресурсов - преимущества и недостатки».