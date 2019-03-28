Приморские поля обезлюдели

Хроническая кадровая проблема в эту посевную может серьезно сократить площади посевов

Сельское хозяйство Приморья в нынешнюю посевную может недосчитаться рабочих рук. Это главная причина возможного сокращения площадей под отдельные культуры, в том числе те, производство которых требует ручного труда.

Проблема возникла из-за сокращения квот на иностранную рабочую силу и попыток привлечь на производство местных сельских рабочих. В наиболее уязвимом положении оказалось овощеводство.

- У нас небольшая семейная ферма, мы сами работаем в поле, но нам нужно 10-12 рабочих дополнительно, - говорит фермер из Анучинского района Владимир МАТВЕЙКО. – В этом году мы получили разрешение только на 7 иностранных рабочих. Как правило, к нам ежегодно приезжают одни и те же китайцы, и мы не можем переложить на 7 человек тот объем работы, который до этого выполняли 12 рабочих. Поэтому, скорее всего, в этом году сократим посевы овощей и частично засеем овощные поля зерновыми или соей.

Китайцы и корейцы трудиться не хотят

По словам директора ООО "Вонда" в Октябрьском районе Сергея КИМА, посевные площади овощей, очевидно, придется сокращать, поскольку найти местных рабочих вместо китайских не удается до сих пор. Хозяйство получило разрешение на привлечение в 2019 году 82 иностранных рабочих, в то время как заявка была оформлена на 200 человек. Сейчас подана дополнительная заявка, но ситуацию в этом году она вряд ли изменит, поскольку решения даже если и будут приняты, то увеличить число иностранных рабочих можно будет только на следующий год.

Впрочем, тенденция последних лет сводилась только к сокращению работающих на приморских полях иностранцев. Специалисты уверены, что этот процесс не изменит своего вектора развития и в будущем. И даже более того – ожидается в ближайшие годы "обнуление" квот, уверяют они. Чем это может грозить отраслям, в значительной степени завязанным на иностранную рабочую силу, сложно сказать сейчас. Очевидно одно: если овощеводческие хозяйства не приобретут специальные комбайны и прочую технику для овощных полей, которая в той или иной мере замещает ручной труд, то объемы производства могут заметно сократиться. А техника эта - дорогостоящая.

По словам фермера из Партизанского района Елены ЕРЕМЕНКО, стоимость комплекса по выращиванию картофеля, включающего камнеуборочную технику, посадочную машину и проч., составляет до 20 млн рублей. Позволить себе такую технику могут только самые крупные хозяйства, у которых в пользовании находятся большие площади высококачественной земли. При этом на разные виды овощей необходима своя техника, например, комбайны. Как известно, в Приморском крае нет хозяйств, специализирующихся на одном-двух видах овощей, как это распространено за границей. Как правило, приморское овощеводческое хозяйство выращивает практически весь традиционный для наших мест набор овощей. И уже это не позволяет им должным образом технически перевооружить производство овощей. Доля ручного труда по-прежнему очень высока, а значит, и зависимость от иностранной рабочей силы не снизится.

Впрочем, сокращение квот может спровоцировать кардинальные изменения в структуре отрасли. Выдержат ли их фермерские хозяйства и малые предприятия, производящие сегодня в Приморье овощи?

Где найти приморца?

На этом фоне попытки заместить иностранцев местными рабочими далеко не всегда успешны. Елена Еременко на уборку ищет рабочих в ближайшем городе – Партизанске. Ежедневная доставка людей на поле, расстояние до которого в общей сложности составляет более 50 км, ложится дополнительными затратами на фермерское хозяйство. В близлежащих селах рабочих нет.

Но проблемы с рабочей силой испытывают не только местные фермерские хозяйства с относительно небольшими объемами производства. Они есть и у сельхозпредприятий иностранных инвесторов, которые не имеют отношения к овощеводству, и которые, как правило, довольно крупные и неплохо на общем фоне технически оснащены. Тем не менее, столкнувшись с кадровыми проблемами, вызванными сокращением квот на иностранную рабочую силу, эти предприятия до сих пор не могут определиться с объемами посевов на этот год. "Мы пытались привлечь местных людей на работу, - говорит директор компании с китайскими инвестициями "Новая дружба" Инна МЕТЛЕНКОВА, - обращались в службы занятости за содействием. Но в службе занятости нам ответили, что за все время не было ни одного звонка по нашим заявкам, ни в Кировском, ни в Лесозаводском, ни в Дальнереченском районах".

Стоит отметить, что пока хозяйства озабочены поиском работников для начала сельскохозяйственного сезона, погодные условия в этом году могут внести существенные корректировки в сроки сельхозработ. Бесснежная зима, вероятно, сдвинет дату начала посевной для многих хозяйств края. "Мы начнем сеять ориентировочно 25 марта, - говорит директор ООО "Елена" в Пограничном районе Сергей ПИВЕНЬ. - Конечно, это рано для посевной, и есть тут определенные риски. Но влага уходит. Еще месяц такой засухи, и мы можем оказаться в еще худшей ситуации".

Рисовые поля меняют пользователей

Еще одна отрасль, тесно связанная с иностранным капиталом и рабочей силой, – рисоводство. В отличие от овощеводства, в этой отрасли растениеводства всегда присутствовали, наряду с небольшими фермерскими хозяйствами, крупные компании. В этом году наиболее заметные изменения в отрасли связаны с резким сокращением производства южнокорейской компанией "Агро Сангсэнг". Еще несколько лет тому назад эта компания арендовала огромные площади земли в Приморье. Сегодня от этих объемов мало что осталось.

В Мельгуновке Ханкайского района производство свернуто. Большая часть земли, где в течение многих лет выращивался рис, продана российской рисоводческой компании "Альянс". В этом случае количество рисовых площадей едва ли уменьшится. Но оставшаяся часть рисовых полей передана администрации района и уже сдана в аренду. Возможно, рис на этих землях выращивать пока не будут.

В Анучинском районе, где "Агро Сангсэнг" когда-то арендовала 5 тыс. гектаров рисовых полей, 4 тыс. гектаров ранее было возвращено в муниципалитет и передано китайцам в пользование. Решение по последней тысяче гектаров пока не принято. Известно только, что рис выращивать на этих землях не планируется. По некоторым данным, причиной сокращения производства риса стали хронические убытки корейских предприятий. Например, в Анучинском районе в прошлом году они составили более 46 млн рублей. Урожайность была крайне низкой – 15 центнеров с гектара, в то время как у работавших рядом китайцев она доходила до 50 центнеров с гектара.

На фото: На приморских полях наблюдается дикая картина.

Фото из архива