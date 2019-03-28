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Шахтопроходческое управление "Восточное" открыло вакансии с зарплатой до 140 000 рублей

28 Марта 2019, 09:00 | Приморье

Предприятию требуются 18 специалистов для работы вахтовым методом

Шахтопроходческое управление "Восточное" - филиал ООО "Приморскуголь" (поселок Липовцы Приморского края) приглашает на постоянную работу вахтовым методом в поселок Чегдомын Хабаровского края

 

  • "Заместитель директора по производству  - 1 вакансия  (заработная плата  до 140  000 руб.)
  •  
  • "Механик" - 1 вакансия  (заработная плата до 90 000руб.)
  •  
  • "Начальник участка" -  1 вакансия  (заработная плата до 120 000 руб.)
  •  
  • "Помощник начальника участка" - 1 вакансия  (заработная плата до 80 000руб.)
  •  
  • "Горный мастер" - 4 вакансии  (заработная плата до 70 000 руб.)
  •  
  • "Электрослесарь подземный" - 10 вакансий   (заработная плата до 60 000 руб.)

 

Предоставляется полный социальный пакет, оплата проезда к месту работы, проживание.

Режим работы: продолжительность вахты – один календарный месяц, начиная с 1 числа.

Контактные телефоны:  (423) 221 14-08,  (423) 221 14- 55, (423) 221 18-95,   (423) 221 18-08,  (42344) 56-327.

Е-mail:  AlientevaGA@suek.ru,  MilogorodskaiaLV@suek.ru,  KovalAB@suek.ru,  PalashVD@suek.ru,  SherbakovaOV@suek.ru, KovalenkoEV@suek.ru

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Восточное  вакансии  кадры 



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