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В Приморье ищут желающих отправиться на вахту в Хабаровский край
28 Марта 2019, 08:40 | Приморье
Предоставляется полный социальный пакет, оплата проезда к месту работы, проживание
Разрезоуправление "Новошахтинское" - филиал ООО "Приморскуголь" (поселок Новошахтинский Приморского края) приглашает на постоянную работу вахтовым методом в поселок Чегдомын Хабаровского края
- "Машинист колесного погрузчика" - 1 вакансия (заработная плата до 60 000 руб.)
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- "Машинист автогрейдера" - 1 вакансия (заработная плата до 60 000 руб.)
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- "Машинист бульдозера (гусеничного и колесного)" – 6 вакансий (заработная плата до 70 000 руб.)
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- "Машинист (Помощник) экскаватора" – 5 вакансий (заработная плата до 80 000 руб.)
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- "Машинист (Помощник) ЭШ 10/70" – 3 вакансии (заработная плата до 70 000 руб.)
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- "Водитель автосамосвала БелАЗ/TEREX" - 6 вакансий (заработная плата до 85 000 руб.)
Режим работы: продолжительность вахты – один календарный месяц, начиная с 1 числа.
Контактные телефоны: (423) 221 14-08, (423) 221 14- 55, (423) 221 18-95, (423) 221 18-08, (42346) 25-853.
Е-mail: DudkoGV@suek.ru, BotalovaEV@suek.ru, PalashVD@suek.ru, KovalAB@suek.ru, SherbakovaOV@suek.ru, KovalenkoEV@suek.ru
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Теги: вакансии Приморскуголь кадры
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