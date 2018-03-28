В Приморье предлагают ужесточить борьбу с контрафактным алкоголем

Нелегальный алкоголь бьет не только по бюджету региона, но и по здоровью населения

Единственный в Приморье производитель крепкого алкоголя - ОАО «Уссурийский Бальзам» ежегодно платит свыше 2,5 млрд рублей в федеральный и краевой бюджет. Но, по словам экспертов, вклад этого предприятия в краевую казну мог бы стать еще больше. Для этого контролирующим органам, властям и предпринимателям придется объединить усилия в борьбе с нелегальной продукцией, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В ходе круглого стола «Развитие алкогольного рынка на Дальнем Востоке» врио вице-губернатора Приморского края Валентин ДУБИНИН отметил, что алкогольная сфера достаточно сложная, и существует целый ряд вопросов, которые необходимо решать не только на уровне краевой администрации, но и на уровне муниципалитетов. К таким вопросам эксперт отнес культуру потребления алкогольных напитков, а также проблему контрафактной продукции сомнительного качества, которая негативно влияет на здоровье населения. Врио вице-губернатора Приморского края Константин БОГДАНЕНКО согласился с тем, что культуру потребления алкогольных напитков необходимо развивать, поскольку она напрямую связана с развитостью общества в целом. И, как отметил вице-губернатор, Владивостоку и Приморью в этом плане еще нужно расти.

Суррогат убивает

По данным департамента лицензирования и торговли Приморского края, в регионе в настоящий момент выдано 2200 лицензий на торговлю алкоголем розничным точкам и местам общественного питания. Количество нелицензированных точек исчисляется десятками – выявить их точное количество крайне затруднительно. Нелегальные продажи алкоголя дислоцируются в основном в крупных городах: Артеме, Уссурийске, Находке, а до 95% реализации нелегального алкоголя приходится на Владивосток.

Суррогатный алкоголь нередко становится причиной отравлений. По словам главного нарколога департамента здравоохранения Приморского края Людмилы МИХАЛЕВОЙ, если в России и на Дальнем Востоке на протяжении последних трех лет идет поэтапное снижение смертности от случайного отравления алкоголем, то Приморский край демонстрирует другую динамику. В 2015 году от отравления скончались 71 человек, в 2016 – 91, в 2017 – 71. По словам эксперта, снижения смертности за последний год удалось достичь благодаря активной кампании по изъятию нелегальных алкогольных напитков и спиртосодержащей продукции.

Легальные предприятия нуждаются в поддержке

Алкогольная отрасль обеспечивает налоговые поступления в федеральный и краевой бюджет. В Приморском крае львиная доля налогов приходится на акцизы от алкогольной продукции с содержанием этилового спирта свыше 9% (до 60%). В прошлом году общая сумма таких поступлений в консолидированный бюджет России составила 2,6 млрд рублей. Из них 1,3 млрд рублей остался в краевом бюджете, что составило 1,9% от всех налоговых поступлений региона. Как отметил начальник аналитического отдела УФНС Евгений СМОЛЬНИКОВ, основным налогоплательщиком и отраслеобразующим предприятием в Приморье выступает «Уссурийский бальзам» под управлением ведущего производителя алкогольной продукции в России «BELUGA GROUP».

Директор по алкогольному направлению BELUGA GROUP VOSTOK Александр КРАЧКОВСКИЙ рассказал, что на алкогольном рынке России существует целый ряд проблем. «Одной из них является продажа контрафактной продукции, представляющей большую угрозу как для жизни и здоровья населения, так и для экономики и бюджета государства. Наибольшую проблему для рынка представляет алкогольная продукция, изготовленная на производстве. Она имеет акцизную марку, но с которой не уплачены акциз и НДС. Это так называемая «схемная» водка. Благодаря неуплаченным налогам стоимость такой продукции на полках является минимальной - в рознице ее продают от 205 до 220 рублей за 0,5 литра», – рассказал Александр Крачковский.

В то же время минимальная цена водки в магазине, произведенная добросовестными компаниями, не может быть ниже 240 рублей с учетом торговых наценок. Хотя на торговых полках дискаунтеров и сетевой розницы в Приморье продается водка на 20-35 рублей дешевле. Это может стать индикатором легальности и качества, за исключением продукции местных производителей, реализующих ее ниже себестоимости.

Эксперты считают, что для того, чтобы улучшить ситуацию на алкогольном рынке Приморья, сохранить производство и увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней, необходимо проверить законность оборота алкоголя, реализуемого по заведомо низким ценам. К сожалению, правоохранительные органы не могут бороться со «схемным» алкоголем, поскольку он поступает в край из других регионов страны. Единственным выходом может стать пересмотр минимальных цен на алкоголь и системная борьба с поставщиками и получателями легальных акцизных марок без уплаты налогов. Краевые власти также могут активно рекомендовать руководителям розничных сетей и оптовых компаний не принимать на реализацию алкоголь, ценообразование и происхождение которого вызывают сомнения в легальности. Стоит также организовать эффективный диалог розницы и легальных производителей с целью сотрудничества на приемлемых коммерческих условиях.

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.