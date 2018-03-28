Верфь "Звезда": мифы и реальность

В Большом Камне десять лет назад начинали строить верфь, а теперь стоит задача построить мощный судостроительный кластер мирового уровня

О строительстве в Большом Камне не имеющего аналогов в России судостроительного комплекса «Звезда» в последнее время ходит много мифов. Начиная от традиционных «все разворуют» и «ничего не получится» до «гробят людей» и «продали все китайцам». Проект суперверфи, старт которому был дан еще в бытность губернатором Сергея ДАРЬКИНА, неоднократно переформатировался, пока не получил нынешний статус судостроительного комплекса со 100% российскими инвестициями, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Строительство судостроительного комплекса (ССК) «Звезда» ведет консорциум «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства морской техники. Судостроительный комплекс будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

Ранее президент Владимир ПУТИН заявил, что заниматься загрузкой судостроительного комплекса должна не только «Роснефть», но и другие компании. «Это не задача только «Роснефти», это задача всей промышленности российской, судостроительной отрасли. Это вообще общегосударственная задача - развитие производственных мощностей, создание современных рабочих мест на Дальнем Востоке. Поэтому я прошу вас не воспринимать это как ведомственную или узкоотраслевую задачу, это наша с вами общая ответственность, и мы сейчас еще поговорим об этой ответственности», - заявил глава государства на ноябрьском совещании по вопросу стимулирования строительства судов и морской техники на ССК.

В середине марта премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о предоставлении субсидий организациям, взявшим кредиты на реализацию проекта в сфере судостроения с общей суммой инвестиций не менее 100 млрд рублей. Субсидии будут предоставляться организациям, привлекшим кредит после 1 января 2017 года, не имеющим задолженностей. Размер субсидии - две трети от затрат на уплату процентов по кредиту.

Под действие постановления попадает строящийся в Приморье судостроительный комплекс «Звезда» - суммарные инвестиции в создание комплекса оцениваются в 202,2 млрд рублей.

Субсидия будет предоставлена в рамках подпрограммы «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли» госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы». В бюджете на эти цели на ближайшие три года предусмотрено 800 млн рублей.

Минпромторг РФ осенью прошлого года разработал правила субсидирования организаций, создающих судостроительные комплексы, для возмещения процентов по кредитам. Правила были разработаны для того, чтобы РФ не вносила в уставный капитал АО «Дальневосточный завод «Звезда» (ДВЗ «Звезда», на его базе создается судостроительный комплекс «Звезда») 8 млрд рублей в качестве возмещения процентов по кредиту на строящийся комплекс, а выплатила субсидию, причем в размере только 6 млрд рублей.

АО «ДВЗ «Звезда» финансировало проект самостоятельно до 1 июля 2013 года. В проект было вложено более 7 млрд рублей, затем у завода закончились средства. Для дальнейшего финансирования проекта Газпромбанк предоставил ДВЗ «Звезда» кредитную линию в размере 12,35 млрд рублей сроком до 1 мая 2017 года. Завод с июля 2013 года по апрель 2017 года из собственных средств оплатил проценты по кредиту на сумму 5,992 млрд рублей. В связи с этим Минпромторг предложил в 2018-2022 годах выплатить заводу именно эту сумму, распределив средства по годам в соответствии с размером выплат процентов в 2013-2017 годах.

О текущем состоянии проекта в ходе выездного заседания Клуба главных редакторов Приморского отделения Союза журналистов России (СЖР) рассказал генеральный директор АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) Юрий ФИЛЬЧЁНОК.

- Мы находимся в самом начале пути. Тем не менее, производство уже работает. Есть блок корпусных производств, здесь изготавливаются конструкции. В покрасочных камерах они будут краситься и на транспортерах будут попадать на тяжелый стапель, чтобы сформироваться в корпус судна. Уже есть первые четыре блока, из которых будет формироваться корпус будущего судна. Сейчас идет строительство первой расширенной очереди ССК «Звезда», в результате чего появится плавучий док, с которого будут спускаться суда на воду. Что касается военного судоремонтного завода (ДВЗ «Звезда» - Прим. авт.), то он работает и получит свое дальнейшее развитие.

По факту уже строится и вторая очередь, фактически это еще один судостроительный завод. Береговая линия – немалую часть бухты мы засыплем и сформируем искусственные земельные участки. Будет учебный центр, он уже спроектирован. В городе будет построено 6 микрорайонов на 7,5 тыс. квартир. Первый микрорайон уже строится, первые два жилых дома уже сданы.

Проект очень сложный, потому что верфь в том понимании, классическом, она есть. Но в связи с тем, что ни на юге Приморья, ни в целом на российском Дальнем Востоке практически нет действующих производств по изготовлению судового оборудования, мы все это будем формировать здесь сами. Поэтому город Большой Камень, будучи ЗАТО до 2015 года, сегодня получил территорию опережающего развития (ТОР) «Большой Камень», основная специализация которой - судостроение.

Минвосторазвития уже принимает заявки от различных юрлиц по размещению судостроительных производств в нашем городе. Резидентов там более 10, каждый из них пользуется очень серьезными льготами, как по части финансов, так и по части инфраструктуры. Если сам проект недавно оценивался в 140 млрд рублей, то сейчас по мере того, как мы добавляем сюда другие объекты, уже звучит цифра 200 млрд рублей. Но и этим дело не ограничится. Правда, нельзя говорить, что проект дорожает: он расширяется. Удорожание тоже имеет место быть, и связано в основном с инфляцией. Но пока мы находимся в рамках тех расценок, которые утверждены по нашему проекту.

Производственная программа нашего завода должна быть сформирована до 2035 года. Эти решения были приняты в сентябре прошлого года. По нашим оценкам, линейка должна составлять 178 океанских судов. Мы уже имеем заказы на 115 судов. И ССК «Звезда», и ДЦСС ведут активные переговоры практически со всеми судовладельцами РФ, крупными нефтегазовыми компаниями, и нашим основным заказчиком - министерством обороны. Для ВМФ России, помимо боевых кораблей, нужно громадное количество судов обеспечения. С каждым из этих ведомств переговоры ведутся, контракты готовятся. Ближайший контракт на строительство ледоколов с Росморпортом планируем подписать на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в мае. Мы (ДЦСС – Прим. авт.) смотрим на загрузку этого завода с очень серьезным оптимизмом. Кроме того, обсуждается рабочая версия законопроекта, чтобы по Северному морскому пути ходили суда только российской постройки, это закон, который лоббируется судостроителями России. Проект ждет большое будущее.

- В чем сегодня заключается основная трудность при его реализации?

- В том, что мы начинали строить верфь, а теперь стоит задача построить кластер. Это большое количество предприятий. Этот процесс сейчас идет.

- Будет ли создана возможность для строительства на верфи судов для рыбной отрасли?

- Специализация верфи – это крупнотоннажное судостроение. Разговоров о строительстве сейнеров и средних траулеров мы вообще не ведем. И даже не участвуем в таких переговорах. Если речь идет о БМРТ и БАТМ, то мы участвовали в ряде тендеров, которые проводились рыбопромысловыми компаниями и российскими рыбными холдингами в преддверии квот. Один тендер мы проиграли – «Русская рыбопромышленная компания» проводила тендер на строительство шести БМРТ норвежского проекта. Они будут строиться в Санкт-Петербурге. Рынок есть рынок. И мы в этом случае понимаем заказчика – у него головное судно строится в Норвегии, все поставщики находятся там же.

Досье "Золотого Рога": Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в марте согласовала продажу доли Максима ВОРОБЬЕВА в ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК). В решении антимонопольного ведомства сообщается, что ФАС дала согласие на приобретение 44,7% долей в уставном капитале ООО «РРПК», что в совокупности с имеющимися долями составит 89,95%. До сделки 44,7% долей компании принадлежало Максиму Воробьеву, 45,25% - Глебу ФРАНКУ. Закрытие сделки ожидается после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы. В периметр сделки также войдут доли в других юридических лицах группы РРПК.

На «Янтаре» (речь идет о АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», входящем в Объединенную судостроительную корпорацию, - Прим. авт.) строится несколько судов. И в целом мы знаем, что наши коллеги как по Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), так и частные заводы, они очень активно готовятся к строительству судов. В том числе и на Дальнем Востоке. Но в основном это суда размером менее 60 метров. А это не наша специализация.

Мы, со своей стороны, будем очень активно участвовать во всех тендерах и конкурсах, которые касаются строительства судов 80 метров и выше. Но пока из тендеров и конкурсов, которые были объявлены, нет ни одного. Но переговоры мы такие ведем.

В производственной программе мы на 75% уже заполнены. И дальше уже будем смотреть, есть ли у нас свободные производственные мощности на какие-то периоды времени. Дорожка, на которой мы можем строить такие суда на ближайшие три года, заполнена.

- Сколько может стоить одно судно?

- Современное высокотехнологичное судно среднего ледового класса длиной 100 метров стоит 100 млн евро. БАТМ и БМРТ тоже стоят примерно столько же. Поэтому рыбакам сконцентрировать такие большие деньги тоже сложно. А дальше цена зависит от насыщенности этого судна оборудованием. Линейные ледоколы, которые заказываются Министерством транспорта, стоят еще больше.

- А как развивается танкерное направление?

- Сотрудничество с «Совкомфлотом» у нас непрерывное. Они в свое время построили целую серию танкеров в Санкт-Петербурге. По нашим контрактам речь идет о строительстве афрамаксов (тип судов, прежде всего, танкеров, - Прим. авт.), а также о танкерах меньшего размера для перевозки жидких грузов и природного газа. Постоянно ведем серьезные технические консультации там, где «Совкомфлот» планирует участвовать как судоходная компания в тендерах. Мы выйдем на заключение серьезных договоров с «Совкомфлотом», потому что верфь уже фактически начала работать, у «Совкомфлота» есть реальное желание и необходимость в обновлении флота, который они эксплуатируют.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Совкомфлот» - крупнейшая российская судоходная группа, специализирующаяся на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа; один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. 100% акций компании принадлежит государству. Вогзглавялет ПАО «Совкомфлот» Сергей ФРАНК, бывший заместитель гендиректора по экономике Дальневосточного морского пароходства и министр транспорта РФ.

- Одним из ключевых элементов инфраструктуры ССК является обеспечение жильем. Как продвигается стройка?

- Что касается ведомственного жилья, в целом мы должны построить шесть микрорайонов. На все шесть микрорайонов администрацией г.Большой Камень выделены земельные участки, они согласованы с Минвостокразвития. По большинству участков уже составлены проекты планировки территории. Минвостокразвития через АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) обеспечивает за государственные деньги подведение к этим микрорайонам сетей. По всем этим микрорайонам существует график строительства. Его контролируют вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ и компания «Роснефть». По первым трем микрорайонам уже разыграны конкурсные процедуры. Определены строительные подрядчики, к сожалению, не из Приморского края. В регионе не нашлось сильных компаний, потому что строить нужно большие микрорайоны на 2,5 тыс. квартир. Уже получены порубочные билеты, со следующей недели начинаем вырубку насаждений и заходит подрядчик.

По всем микрорайонам земли переданы в аренду на ССК «Звезда». Очень серьезная подготовка была проведена в 2017 году. В этом году начнется фаза активного строительства еще трех микрорайонов. Это одновременно компетенции ССК «Звезда», который является заказчиком, и работа Минвостокразвития по проектированию и строительству сетей. К новым микрорайонам будет подведено все, включая дороги. Это будет ведомственное служебное жилье. Но в городе достаточно свободных участков, чтобы частные компании также строили жилье.

- Как проект может изменить Большой Камень?

- Город ЗАТО Большой Камень достаточно долго занимался утилизацией атомных подводных лодок на деньги зарубежных заказчиков. В 2012-2013 годах решили поменять тренд на развитие здесь судостроения, а не резки. Теперь перед нами cтоит задача организовать здесь судостроение. Численность персонала на заводе «Звезда» мы в последние годы только увеличивали. Сокращений там фактически не было.

Что касается инфраструктуры города. Когда проанализировали ее состояние, то выяснилось, что сети были сданы в долгосрочную аренду частным компаниям. Котельная, к примеру, сегодня находится в диком состоянии, ни рубля не вложено в ее модернизацию. Ни рубля не вложено в городской водопровод, городские тепловые сети. Это исправляется сейчас. Дорогу сейчас ремонтируют, два или три конкурса выиграли местные строительные компании. Улицу вокруг Шестого микрорайона строят. Позиция части городских депутатов связана с тем, что они участвовали в распределении городского бюджета. Теперь не участвуют.

Три миллиарда рублей надо было осваивать на модернизацию сетей. А деньги давать некому. Но постепенно все выстраивается. Сейчас у нас с думой и администрацией города сотрудничество налажено. И оно реально будет давать результаты. Мы понимаем, что должны быть одной командой.

- А частный инвестор уже заходит?

- На самом деле у нас стратегия иная. Мы хотим построить верфь мирового уровня. Привлекаем лидеров в этой области. А это иностранные компании. Крупнейшие конструкторские бюро Санкт-Петербурга, они уже работают. И лидеров шаг за шагом мы сюда затянем. В первую очередь это касается таких направлений, как сварочные материалы, лаки и краски. Что касается судового оборудования – у нас очень активно идут переговоры с Российским арматурным холдингом. Они уже освоили ряд арматуры для океанских судов. Мы же такие суда очень долго не делали, со времен танкера «Крым», почти 30 лет. Арматурный холдинг имеет прямое отношение к заводу «Аскольд».

Сейчас мы подыскиваем партнера по судовой обстройке. Панели судовые, потолки, полы - все это раньше было в Приморье, Комсомольске-на-Амуре, но все утеряно. На заводе «Звезда» был когда-то цех, который выпускал мебель. Мы (ДЦСС – Прим. авт.), когда сдаем корабль, там есть все, вплоть до наволочек, посуды и подушек. Сейчас мы на Дальзаводе сдаем танкер «Роснефть-Приморье», недавно сдали «Роснефть-Сахалин». Там службы снабжения Дальзавода все это комплектуют.

В рамках Морского совета при губернаторе Приморского края сформирована секция судостроения и судоремонта. Главная задача – это привлечение приморских предприятий в кластере который формируется в Большом Камне. В общей сложности у нас в эту секцию вошло 16 предприятий. Все, кто имеет отношение. Даже привлекли Юрия Петровича ДЕНИСЕНКО с его авиазаводом «Прогресс». У них есть вертолет корабельного базирования.

Союз машиностроителей Приморья также привлечен. Каждый из заводов сейчас формирует программу работы нашей секции, 18 апреля будет проводить заседание с участием всех заводов. Тема – участие приморских предприятий в кластере судостроения. «Восточная верфь» будет готовить предложения по возобновлению прибрежного пассажирского сообщения.

Предприятия приборостроительного блока, у них всегда была судовая направленность – это «Дальприбор», «Изумруд», «Варяг», «Эра», «Аскольд» и «Радиоприбор». Все судоремонтные заводы нашего края - Славянский, Ливадийский, Находкинский, Приморский, заводы Владивостока - они будут готовить свои предложения как по участию в программе большого судостроения, так и по программе строительства среднего и малотоннажного флота.

Работа морского совета - это очень серьезная задача. И здесь нужно искать партнеров среди мировых лидеров. Начинку любого парохода определяет заказчик, ему необходимо только самое современное оборудование, и он не будет ждать, пока предприятия Приморского края освоят выпуск такого оборудования. И решать эту задачу нужно только методами локализации. Мы предлагаем приморским заводам взять на себя локализацию части судового оборудования. Такие предложения есть.

Мы не собираемся конкурировать с верфями Китая и Кореи. Те ниши, которые сейчас занимают китайцы, зачем туда лезть? Но БАТМы И БМРТ там не строят, их строят в Норвегии. И наш опыт показал, что со скандинавами мы вполне можем конкурировать. Если говорить про суда, которые используются для перевозки навалочных и наливных грузов, у нас достаточно заказов от нефтегазовых компаний на суда высокого ледового класса. Нужно взять то, к чему ты способен.

Досье "Золотого Рога": ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» зарегистрировано в декабре 2015 года в г.Большой Камень по адресу ул. Степана Лебедева, 1 (тот же адрес регистрации у АО «Дальневосточный завод «Звезда»). Уставный капитал ООО на данный момент составляет 13,001 млрд рублей. Учредителями компании выступают АО «Современные технологии судостроения» (Москва), владеющее 99,90% капитала, и АО «Дальневосточный завод «Звезда» (0,01%). Гендиректор ООО – Сергей ЦЕЛУЙКО. ООО «ССК» «Звезда» в марте 2016 года стало резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» в Приморье. Сумма первоначально заявленных инвестиций - 92 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.