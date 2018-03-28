Выгодная география плюс высокая ответственность

ООО «Порт Ливадия» - самое молодое предприятие среди участников рынка стивидорных услуг в Находке. Исполнился год, как оно приступило к перевалке угля в страны АТР. Возглавляет компанию опытный бизнесмен Василий Васильевич ВАСИЛЬЕВ.

В середине 90-х он возглавлял находкинскую рыбопромышленную компанию «Посейдон», которая со временем выкупила в собственность пришедший в банкротство Гайдамакский судоремонтный завод, расположенный в бухте Ливадия. Добывающая компания «лечила» здесь не только собственный среднетоннажный флот, но сейнеры и траулеры, военный и торговый флот приморских, магаданских, камчатских, сахалинских и других судовладельцев Дальневосточного региона.

Из рыбаков – в стивидоры

На протяжении многих лет коллектив под руководством Василия Васильева, внедряя современные технологии судоремонта, успешно выполнял поставленные перед ним задачи. Став градообразующим предприятием, РПК «Посейдон» взвалила на свои плечи часть социальных проблем микрорайона Ливадия, построила здесь православную церковь и выпускала на протяжении многих лет местную многотиражную газету «Рыбацкая Ливадия».

Когда в России по примеру многих стран АТР всерьез заговорили о развитии прибрежного рыболовства, предприятия дальневосточного бассейна столкнулись с проблемой покупки москитного рыбопромышленного флота. И тогда Василий Васильевич взялся за новое для себя дело – организовал на базе Гайдамакского судоремзавода судостроительный участок, а его отец Василий ВАСИЛЬЕВ возглавил конструкторское бюро, где создавались смелые проекты рыбопромысловых судов самых разных модификаций, начиная от дальневосточного рыбопромыслового бота (ДРБМ) и заканчивая среднетоннажным траулером.

Почти за полтора десятка лет, не получая практически никакой финансовой помощи на реализацию программы, со стапелей участка «Посейдона» сошло более 30 малых рыбодобывающих единиц, которые стали большим подспорьем дальневосточным рыбопромышленникам в работе на прибрежном рыболовстве. Венцом творения конструктора Васильева стал красавец среднетоннажный траулер-морозильщик «Валерий Маслаков», который до сих пор бороздит Охотское и Берингово моря.

В конце 2000-х гендиректор РПК «Посейдон» Василий Васильев, выйдя на заслуженный отдых, принял решение продать Гайдамакский судоремонтный завод, определив его в руки надежных хозяев, которые сдержали слово не перепрофилировать производство. Не привыкший отдыхать, он вскоре почувствовал, что жизнь на пенсии бесплодна и скучна. По-прежнему хотелось творить, приносить пользу семье и городу, в котором родился и вырос.

«Еще в должности руководителя «Посейдона» узнал, что административный комитет свободной экономической зоны «Находка» начал распродавать свои активы. В числе других на реализацию был выставлен недостроенный коммерческий порт «Ливадия», расположенный на мысе Астафьева. В свое время он возводился на государственные средства по линии СЭЗ «Находка» и частные инвестиции банка Москвы с перспективой переработки навалочных грузов. Когда проект СЭЗ «Находка» провалили, порт оказался никому не нужным. Заглядывая на перспективу, мы не упустили предоставленной возможности и стали его владельцем», - рассказал генеральный директор ООО «Порт Ливадия» Василий Васильев.

Чтобы достроить морской порт, собственнику пришлось вложить более $15 млн, потребовался не один год напряженной работы. Снесли сопку и проложили железнодорожную ветку со строительством ж/д тупиков. За два года взрывных работ вывезли за территорию тысячи кубометров грунта. Недавно достроили глубоководный причал протяженностью 300 с лишним метров, сдали его в эксплуатацию и стали принимать первые сухогрузы. Начинали работать с металлоломом. Потом в дополнение к трем портовым башенным кранам приобрели два бульдозера, три погрузчика, два манипулятора, другую спецтехнику, и с февраля прошлого года занялись перевалкой каменного угля в страны АТР. За неполный минувший год вышли на отметку в 300 тыс. тонн.

Экология – задача из важнейших

Перевалкой угля ООО «Порт Ливадия» стало заниматься как раз в тот момент, когда к стивидорам Находки начали предъявлять строгие требования по охране окружающей среды. Объемы и доходы компании еще небольшие, но контролирующие и проверяющие органы, как говорится, спуску не дают. Условия для всех одинаковые: хочешь работать - выполни экологические требования, в противном случае последуют суровые штрафные санкции, вплоть до приостановки предприятия.

«Наш терминал расположен на самой окраине города, где нет ни жилых многоэтажек, ни социальных объектов, на которые могла бы распространяться угольная пыль, - говорит Василий Васильевич. - С трех сторон он выгодно прикрыт естественной защитной стенкой – сопками. Когда с моря дует северо-западный ветер, если и поднимается на производственной площадке пыль, мы сразу же задействуем систему пылеподавления, а при усилении ветра приостанавливаем работы до наступления более благоприятных погодных условий. Одним словом, стараемся четко выполнять все обязательные мероприятия по охране окружающей среды».

Пока здесь выгрузка-погрузка осуществляется грейферным способом. Верхняя отметка раскрытия грейфера с углем составляет не более одного метра над поверхностью штабеля. Эти требования распространяются и при погрузке в трюм судна. Специальные инструктажи на этот счёт проведены со всеми машинистами портальных кранов и грейферов. Высота складирования угля не превышает десяти метров, чтобы он меньше подвергался атакам ветра. По всему периметру склада временного хранения, в том числе со стороны причала, установлено частичное двухметровое бетонное ограждение. Практика показала, что этого недостаточно. Поэтому стивидоры приобрели бетонные конструкции, высотой в четыре с половиной метра и монтируют их взамен прежних по длине периметра более 200 метров. Они послужат не только подпорной стенкой при складировании угля, но и противостоят разносу угольной пыли по территории терминала и попаданию её в бухту.

Для надежности сверху конструкций в ближайшие дни установят четырёхметровые пылеулаваливающие экраны.

«В дополнение к этим мероприятиям, компания приобрела мобильную установку DS-60 (водяную пушку) с углом вращения 320 градусов и дальностью орошения 60 метров. Чтобы она работала круглогодично, построили теплый бокс и пробурили скважину для обеспечения водой. Купили поливальную установку марки Mitsubishi Canter на базе автоцистерны для ежедневного орошения штабеля угля и производственной площадки во время погрузочно-разгрузочных работ, а также полива внутренних дорог и проездов. Используются средства индивидуальной защиты. Силами наших специалистов проведены работы по утеплению трубопровода терморегулирующим кабелем, чтобы спецмашина могла работать и в зимний период», - рассказала инженер по охране окружающей среды ООО «Порт Ливадия» Айтана ГАФАРОВА.

Кроме того, стивидорная компания построила и включила в работу очистные сооружения, где основные функции по очистке сточных, ливневых, талых и замазученных вод выполняет современная установка «КУБОСТ-7» производительностью семь литров в секунду. С помощью фронтального погрузчика марки «Либхерр-550» регулярно в течение рабочего дня проводится зачистка складской площади и подбор штабеля, чтобы ветер как можно меньше разносил угольную пыль. Минимизируя воздействие угольной перевалки на окружающую среду, в апреле текущего года воздуходувки, используемые на зачистке железнодорожных вагонов, планируется заменить на более современные, где вместе с воздухом одновременно подается распыляемая вода.

В рамках соглашения, разработанного и согласованного департаментом природных ресурсов администрации края, ведется мониторинг погодных условий. Если сила ветра достигает более десяти метров в секунду, приостанавливаются все погрузочно-разгрузочные работы. На границе производственной базы и санитарно-защитной зоны специалистами Находкинского центра гигиены и эпидемиологии ежемесячно проводятся замеры концентрации в атмосфере диоксида кремния на соответствие требованиям СанПиНа. По их словам, предельно допустимая концентрация не превышает нормы. Конечно, это не говорит, что здесь всё идеально. Тем не менее, последняя проверка Находкинской транспортной прокуратуры не выявила на территории порта никаких грубых нарушений по части соблюдения экологических требований.

Высота ветрозащитных экранов в порту будет только наращиваться.



На технологиях не экономят

- Без лишних убеждений понимаем, насколько серьезное производство – перевалка угля. Чтобы не иметь нареканий от контролирующих органов и населения, как только появляются средства, стараемся направить их на экологическую безопасность, - говорит Василий Васильев. - Только на строительство бетонной защитной стенки ушло более 4 млн рублей. В нынешнем году планируем в два раза увеличить грузооборот за счет не пылящих грузов. Соответственно, вырастут издержки на охрану окружающей среды. Сейчас ищем у поставщиков специальные полога, которыми закроем транспортер во время погрузочно-разгрузочных работ. Осенью текущего года планируем приобрести незамерзающую присадку бишофит, предназначенную для снижения выбросов угольной пыли в атмосферу. Она разводится с водой и через пушку разбрызгивается в виде гелеобразной суспензии, покрывая пленкой штабели с углем и территорию.

Кроме того, мы строим второй этап очистных сооружений. Высоту ветрозащитных экранов будем наращивать до 12 метров. Затраты на экологию только в нынешнем году составят около 30 миллионов рублей, включая покупку нового транспортера. В ближайшей перспективе намерены перейти на закрытый способ переработки. А к осени нынешнего года за счет применения современных технологий при погрузке угля на судно, а также других технических решений полностью избавимся от угольной пыли. Мы знаем, как это сделать, и будем стремиться к этому.

На фото: Гендиректор ООО «Порт Ливадия» Василий Васильев: «К осени нынешнего года за счет применения современных технологий при погрузке угля на судно, а также других технических решений, полностью избавимся от угольной пыли».

Владимир ПАНТЮХОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.