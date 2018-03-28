Индивидуальные предприниматели поверили в депозиты

Наделение индивидуальных предпринимателей возможностью компенсации средств со счетов увеличило процент вкладов в банках

С 2014 года вклады индивидуальных предпринимателей (ИП) подлежат компенсации в случае банкротства кредитной организации. Получение права первой очереди стало некой гарантией для бизнесменов, об этом свидетельствует и статистика. В Приморье объем вкладов на счетах индивидуальных предпринимателей в банках вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и составил 17,974 млрд рублей (по данным www.cbr.ru на 1.02.2018). Кроме того, еще недавно любой предприниматель после того, как счет будет активирован, обязан был направить в ИФНС оповещение об этом. В настоящее время банковская организация самостоятельно ставит в известность ФНС. Разумеется, и все платежи в бюджет для ИП идут без комиссий.

«Действительно, принятие закона о страховании вкладов ИП повысило доверие предпринимателей к банкам и подтолкнуло их к размещению депозитов не только в качестве физических, но и юридических лиц. За 2017 год благодаря данной инициативе депозитный портфель ИП увеличился на 20%; замечу, что это экспертная цифра», - говорит директор дирекции МСБ Банка «Восточный» Анна ЕРМОЛАЕВА.

«Выделять законодательную инициативу в качестве основной причины роста показателей по этому направлению бизнеса, было бы ошибочно. Так, по результатам 2017 года депозитный портфель Росбанка показал прирост на уровне 43% благодаря конкурентным процентным ставкам по депозитам, возможности начисления процентов на остатки по текущим счетам и т.д.», - полагает директор территориального офиса «Приморский» Росбанка Екатерина ЗИНЕНКО.

По наблюдениям начальника управления обслуживания корпоративных клиентов банка «Приморье» Анастасии КОЗЛОВОЙ, индивидуальные предприниматели - клиенты банка - чаще всего находятся на упрощенной системе налогообложения (УСНО).

Законодательство по-прежнему наиболее лояльно относится именно к бизнесу под значком «ИП». На сегодня нет законодательной обязанности открывать счет в банке индивидуальным предпринимателям, если обороты по каждому из договоров с клиентом-юридическим лицом не превышают 100 тыс. рублей и проводятся через наличный расчет. Хотя сегодня операции между контрагентами наличными средствами даже в отдаленных районах Приморского края - на пересчет.

Эксперты Деловой газеты «Золотой Рог» рассказывают, что юридические лица и предприниматели предпочитают безналичные платежи, даже если сумма оплаты укладывается в лимит 100 тыс. рублей. Как минимум 20% сделок у ИП превышают данную сумму. Если принимать только наличные деньги, то бизнес отказывается от большого количества потенциальных покупателей-контрагентов и снижает объёмы продаж.

Взвешивая «за» и «против», эксперты приводят, разумеется, положительную аргументацию. Расчетный счет нужен для безналичных расчетов с контрагентами и приема электронных платежей через терминалы и интернет. Личный счет для этого не приспособлен, терминал к нему подключить нельзя. Банки запрещают использовать личные счета для ведения бизнеса.

Также сделки на крупные суммы, тендеры, государственные закупки и оптовая торговля возможны только по безналичному расчету. Наличные расчеты с юридическими лицами ограничены 100 тыс. рублей по одному договору (см. 5 и 6 пункты Указания Банка России № 3073-У от 7 октября 2013). Для сделок на большие суммы придется разграничивать платежи и заключать несколько договоров вместо одного. Не все компании охотно на это идут, а расчеты наличными невыгодны компаниям из-за 2 % комиссии при получении средств.

Дистанционное обслуживание сегодня уже стало жизненным фактом для бизнеса. По словам Анастасии Козловой, около 80% клиентов - ИП при открытии счета подключают систему дистанционного банковского обслуживания в банке «Приморье». Более того, открытие счета для ИП может быть произведено прямо на рабочем месте предпринимателя, так же как и подключению к системе «Банк –клиент».

Работа в удаленном режиме сегодня является заглавным трендом и у самих ИП. В беседах с предпринимателями Владивостока выяснилось, что при выборе банка, наряду со стоимостью услуг, их беспокоит возможность работать с мобильным приложением системы «Банк-клиент», Приложением для iOS, а также возможности интернет-банка в части поддержки новых браузеров, включая Safari под Mac. Так, в ББР банке, филиал которого активно работает во Владивостоке, нам рассказали, что приложение для IOS как системы для iPhone - уже само собой разумеющийся сервис, так же как и возможности операционных систем для андроидов, в которых также можно с легкостью проводить операции индивидуальному предпринимателю, открывшему счет в банке.

Однако предоставить круглосуточное обслуживание в системе «Банк-клиент» могут не все кредитные организации. До сих пор многие из них имеют ограничение для операций, они могут быть осуществлены только в рабочие дни с 9 до 17 часов: если клиент направляет распоряжение на перевод после 17 часов, то оно проводится банком на следующий рабочий день.

При открытии счета ИП банки часто дарят бонусы и подарки или вовсе открывают счет бесплатно, иногда даже дают деньги на проведение скромной рекламной кампании, например, 50 тыс. рублей, или предоставляют бесплатное пользование системой Битрикс24, как в Альфа-Банке, или подключение к 1C бухгалтерии, как в ББР банке. Банк Авангард предлагает своим клиентам множество различных дополнительных услуг - от овердрафта до автоматической оценки контрагентов. Кстати, сами клиенты - ИП достаточно часто пользуются дополнительными услугами. Так, в банке «Приморье» около 30% клиентов, открывая расчетный счет, оформляют счета корпоративных карт, 10% клиентов - зарплатный проект.

Деловая газета «Золотой Рог» подсчитала, во сколько обойдется индивидуальному предпринимателю открытие счета в банке, а также пользование в его контексте банковскими услугами, если он не станет участником акции банка по бесплатному открытию счета. Открытие счета может составить от 0 до 2 700 рублей, стоимость обслуживания расчетного счета в месяц - до 2 200 рублей, стоимость платежного поручения: от 25 рублей (в системе Банк-клиент) до 300 рублей - на бумаге. SMS-информирование - от 0 до 300 рублей в месяц. Подключение к интернет-банкингу будет стоить от 900 рублей единоразово. Кстати, приморские банки предпочитают выдавать токены (специальные флешки), а не формировать одноразовые пароли. А выдача наличных средств со счета встанет индивидуальному предпринимателю в 0,7 до 11% от суммы.

Индивидуальному предпринимателю, открывающему счет впервые, кроме паспорта и свидетельства о регистрации в налоговой инспекции, ничего предоставлять не нужно. Но Анастасия Козлова просит обратить внимание на перечень документов для ИП, которые уже вели деятельность и предоставляли отчетность в налоговые органы. Им они понадобятся для открытия расчетного счета. Традиционно это - паспорт ИП; паспорт доверенного лица (если счетом будет распоряжаться доверенное лицо); финансовая отчетность; лицензия или допуск СРО (если деятельность компании подлежит лицензированию); отзывы о деловой репутации от контрагентов и/или отзывы о деловой репутации от банков.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.