Банки шантажируют клиентов

Кредитные организации формируют собственные «черные списки» предпринимателей и предлагают исключить их оттуда за отдельную плату

Внутренние и смежные банковские списки не дают предпринимателям спокойно работать. И если требования ЦБ и налоговой инспекции приморским бизнесменам понятны, то решение кредитных организаций о блокировке и закрытии расчетного счета ООО или ИП, как правило, остается тайной за семью печатями. Ссылка на Федеральный закон № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устраивает далеко не всех. Целый перечень условий, указанных в законе, совсем не соотносятся с провинностями или ошибками, которые допускают приморские предприниматели.

Блокировку счета чаще всего испытывает на себе малый и микробизнес с небольшими оборотами. Представители предпринимательского сообщества обратились в нашу газету, чтобы рассказать о собственном опыте бесправия при общении с банками.

«Блокнуть» не глядя

По словам одного из предпринимателей Владивостока, «блокнуть» счет (сленг - заблокировать) чаще всего банки могут за родственные переводы, то есть когда поставщик и потребитель услуг являются родственниками, и не важно, что сумма таких оплат может составлять, например, менее 100 тыс. рублей. Однако по всем правилам банк должен прислать запрос относительно данного перевода средств и попросить объяснить природу данной операции. Но сегодня так поступают лишь клиентоориентированные банки, как правило региональные, реже - федеральные, еще реже системообразущие, такие блокируют без объяснения причин.

Если вы как физлицо присутствуете в «черном» списке банка (но об этом не подозревали ранее), то узнаете об этом, как только решите как учредитель создать ИП или ООО.

Во внутренний или смежный (то есть общий для нескольких банков) список можно попасть из-за родственника, который имел неудачный опыт предпринимательской деятельности, не заплатил по счетам, или его операции были признаны сомнительными. Такое отношение к своим клиентам в банковской системе Приморья также практикуют.

«Вернуть доброе имя очень сложно, а добиться причины блокировки счета практически невозможно, банк дает отказ и ссылается на закон. Лишь через пятые руки мне удалось узнать, что мою кредитную карту заблокировали из-за того, что мой сын, являясь учредителем собственного ООО, перевел мне как физическому лицу на дебетовую карту оплату за ведение бухгалтерского учета его компании. Налоги я с данной операции заплатила, и проблем мы не видели. Оказывается, банк посчитал цепочку переводов со счета организации на собственную дебетовую карту руководителя как подотчет, а затем мне как предпринимателю, оказывающему бухгалтерские услуги его компании, подозрительной. В итоге дебетовая карта сына оказалась заблокирована, как и моя кредитная. Кроме того, мне также поставили и ограничение на получение кредита в данном банке. Решив снизить процентную ставку по своему потребительскому кредиту как частное лицо, в банке я узнала, что имею ограничение, получив отказ. Специально проверив свою репутацию в качестве предпринимателя и частного лица в других банках, выяснила, что там все в порядке. Выходит, другие банки нашли во мне клиента, а этот банк отказался по надуманной причине. У сына также заблокировали дебетовую карту с деньгами, там небольшая сумма, но приятного мало. Каждые три месяца его приглашают в банк и предлагают разблокировать карту, и каждый раз отвечают отказом. Деньги, вероятно, уже списаны за годовое обслуживание. Было желание подать в суд, но издержки высоки, а трата времени не оправданна», - рассказывает наша собеседница.

За отдельную плату

Как удалось выяснить Деловой газете «Золотой Рог», некоторые банки готовы за отдельные плату вывести клиентов из списков, которые сами же и сформировали. Следующий бизнесмен - учредитель ООО - около года обивал пороги системообразующего банка с целью узнать, почему его счет заблокирован. И наконец получил спасительный, казалось бы, ответ от одного из менеджеров: «Мы готовы вывести вас из списка проблемных клиентов». Фраза более чем удивительная - ранее в банке даже не говорили, что предприниматель находится в некоем списке.

Выяснилось, что для «реабилитации» бизнесмену необходимо подать документы для подтверждения своей деятельности от имени юридического лица, в их числе - контракты с поставщиками и покупателями и обязательно рекомендательное письмо из другого банка, в котором предприниматель также обслуживался. Только вот цена разблокировки и возвращения честного имени - 100 тыс. рублей - заключается в приобретении дополнительной коробки юридических услуг, в которую входит консультация юриста-партнера по телефону один раз в год и трижды в год - письменная юридическая консультация. На вопрос, можно ли связаться с этой юридической конторой, подъехать и пообщаться, в банке отвечают отказом, с «коробочными» юристами доступно общение только по телефону. «Гарантии, правда, по выводу вашей компании или вас лично из списка мы не даем. Банк сначала проверит документы, а уж потом вынесет решение. Но, прежде этого, надо приобрести коробку услуг», - заметила менеджер банка.

«Это предложение абсолютно сбивает с толку, - говорит наш собеседник, приморский предприниматель, - знаю, что есть банки, которые готовы взять на обслуживание клиента из стороннего банка, занесенного во внутренний черный список. Они выводят бизнес и частное лицо из этого списка бесплатно, также на основе представленных документов, то есть борются за клиента. Поэтому вопрос к банку, заблокировавшему счет, остался открытым. То ли мне предлагают схему от сотрудников кредитной организации, которые пытаются продать дополнительные услуги сторонних лиц, либо банк таким образом зарабатывает на клиентах-бизнесменах так же, как и на частных лицах при страховании потребительского кредита?»

Банки не думают о репутации?

Бизнес все же получил определенный сигнал, мегарегулятор не намерен смотреть безучастно на самоуправство банков на местах и недавно выпустил прямое распоряжение, запрещающее блокировать счета просто потому, что операцию посчитали сомнительной. Перед этим банк должен не менее трех раз в письменном виде обращаться к клиенту для разъяснения содержания той или иной операции. Выглядит это так - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, например ООО, оформляет платежный документ, банку кажется операция сомнительной, для чего он просит подтвердить ее легальность. Документы предоставлены, но кредитная организация вновь направляет запрос и отказывает. Тогда в третий раз компания или частный бизнесмен имеет право обратиться с жалобой на управляющего или директора конкретного отделения банка и выяснить причину отказа.

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», представитель одной из крупных региональных компаний с филиальной сетью по всему Дальнему Востоку явился с вопросом о причине блокировки счета, а также возможной жалобе в один из крупных банков, имеющий филиал в Приморском крае. Как только клиент начал разговаривать с руководителем подразделения банка на языке положений ЦБ, используя примеры из нормативно-правовой практики, его тут же выставили за дверь, заявив, что не готовы работать с таким клиентом. Бизнесмен сожалеет, что подобная беседа не была записана на диктофон. Разумеется, после таких разговоров компании готовы идти в суд. Вопрос - почему управляющие банков не дорожат своим рабочим местом?

Налоговая отдыхает

Примеряя на себя функции налогового администратора, банки в Приморье тоже хватают лишку. Блокировки счетов компаний следовали с завидной регулярностью, если бизнес направлял на оплату налогов менее 0,5% с выручки. Сегодня банки установили параметр в 0,9%. Бизнес также не может понять, на каких основаниях производят такие расчеты. «Но позвольте, существуют льготные системы налогообложения, которые не подчиняются формулам, придуманным в банках, более того, выручка компании учитывается по схеме «доходы минус расходы», в течение года бизнес может фиксировать убытки. Но любые объяснения относительно налогооблагаемой базы ряд банков воспринимает в штыки. Особенно это касается доводов компаний, чьи обороты достигают и превосходят 5 млн рублей. Разблокировать счет в таком случае также представляется мероприятием затратным», - утверждает представитель одной из приморских компаний.

Сегодня банки будут яро бороться и с начислением и уплатой НДС, но если ФНС дает возможность объясниться, предоставить уточнения в течение месяца, банк тут же блокирует счет.

Агентские договоры и договоры займа между субъектами бизнеса тоже находятся на прицеле. Объясняя, что средства на счет предприятия переведены в счет долга, лучше всего упомянуть, что он является процентным. Платеж по беспроцентному займу может быть воспринят как сомнительный, и оба контрагента могут получить блокировку счетов или карт.

Формируемый в течение стольких лет доверительный диалог между банками и бизнесом переживает очередной кризис. «Мы хотим работать честно, в белую, формирование бесконечных отписок и блокировка наших счетов, и, в конечном итоге, отказ работать с нами как клиентами вновь вынуждает наш бизнес уходить в тень», - полагают многие собеседники Деловой газеты «Золотой Рог».

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.