Штаб уполномочен расселить

Гостям Восточного экономического форума и в этом году не доведется пожить в отелях ранее строившихся во Владивостоке под брендом Hyatt

В Приморском крае продолжается работа по подготовке к одному из крупнейших деловых событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе - четвертому Восточному экономическому форуму. В этом году для участников ВЭФ зарезервировано более 6,5 тысяч гостиничных номеров. Об этом стало известно на очередном заседании оргштаба, которое провел врио губернатора края Андрей ТАРАСЕНКО. Напомним, четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

Основную часть номерного фонда для размещения гостей ВЭФ традиционно предоставит Дальневосточный федеральный университет. Как доложил проректор по общим вопросам вуза Алексей Кошель, в настоящее время уже сформирован перечень номеров в гостиницах ДВФУ.

«Мы зарезервировали и планируем в ближайшее время передать главному оператору ВЭФ - фонду «Росконгресс» - 4841 номер», - отметил он.

Еще более 1700 номеров подготовят к приему гостей форума в отелях и гостиницах Владивостока. На данный момент в перечень объектов размещения участников ВЭФ включены 26 организаций. По словам директора департамента туризма Приморья Константина ШЕСТАКОВА, работа по определению дополнительного номерного фонда в крае продолжается.

На заседании оргштаба также обсудили вопросы по организации питания гостей форума. Отмечено, что на сегодняшний день 20 ресторанов уже прошли необходимую аккредитацию для работы в дни ВЭФ, еще 26 должны подтвердить свою готовность в ближайшее время.

«В целом мы планируем, что принимать гостей будут более 40 кафе и ресторанов Владивостока», - рассказал глава города Виталий Веркеенко.

Андрей Тарасенко поручил подготовить для участников ВЭФ специальный информационный справочник с указанием всех аккредитованных мест общественного питания.

«Посетители должны знать, где какая кухня представлена - русская, японская, итальянская и другие. Нужно составить такую карту с адресами и телефонами, чтобы гости, приезжая к нам, понимали, что у нас большой выбор различных кафе и ресторанов. Наличие большого выбора азиатской кухни - изюминка нашего региона», - подчеркнул глава Приморья.

О подготовке дорожной инфраструктуры к проведению форума доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства края Александр ШВОРА. Он сообщил, что в ближайшее время специальная комиссия при участии специалистов администрации Владивостока, ГИБДД и Примавтодора проверит состояние дорожных объектов на гостевом маршруте. По его словам, ремонтные работы на краевых дорогах должны начаться в течение нескольких недель.

Отмечено также, что уже начат набор волонтеров на ВЭФ. Директор департамента по делам молодежи Приморья Александр Кайданович рассказал, что на сегодняшний день о своем желании работать на форуме и мероприятиях, которые пройдут в крае в эти же дни, включая международную парусную регату и сельскохозяйственную выставку «Дальневосточное поле», заявили более 400 ребят, большая часть из них - это студенты Дальневосточного федерального университета. Также планируется привлечь волонтеров из других дальневосточных регионов и из муниципалитетов Приморья.

Кроме того, участники совещания обсудили вопросы по дополнительному энергоснабжению площадок форума, включая кампус ДВФУ, концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена» и Приморскую сцену Мариинского театра. Отдельное внимание уделено необходимости обеспечения устойчивой сотовой связи на территории университета и автодорог, соединяющих ДВФУ с аэропортом. Кроме того, речь шла о формировании культурной и спортивной программ ВЭФ.

Увы, но гостям ВЭФ и в этом году не доведется пожить в двух так и недостроенных отелях, что на Корабельной набережной и на мысе Бурный во Владивостоке. Ранее оба отеля строились под брендом Hyatt.

Тем не менее, на днях стало известно, что японская компания Hotel Okura Co., Ltd., ранее выразившая желание стать оператором гостиницы на мысе Бурный во Владивостоке, доработала и во вторник, 20 марта, представила врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко концепцию достройки отеля.

Так, в числе предлагаемых изменений - расширение номерного фонда отеля, увеличение количества посадочных мест в японском ресторане, создание lounge-зоны для привилегированных гостей и другие. Согласно представленной концепции, работы должны быть распределены на несколько этапов - это достройка самого отеля и благоустройство прилегающей территории.

Компания Okura готова управлять гостиницей, а для достройки отеля планируется привлечь инвесторов.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.