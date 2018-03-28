Корея, в случае объединения, может претендовать на часть территории Приморского края

Неожиданное потепление отношений между Республикой Кореей и КНДР заставило некоторых экспертов задуматься о возможных территориальных претензиях объединенной Кореи к Приморскому краю

Северная и Южная Кореи, которые совсем недавно в очередной раз оказались на грани полномасштабной войны (если судить по риторике их руководителей и американских подстрекателей корейского конфликта), а потом, в преддверии Олимпиады в Пхёнчхане, начавшие подавать друг другу весьма позитивные знаки внимания, так же неожиданно могут вернуться к идее объединения.

Вот только некоторые эксперты, их мнения уже озвучиваются в российских СМИ, знающие все нюансы корейской истории, высказывают опасение, что объединенная Корея, усиленная экономической мощью Юга и ракетно-ядерным потенциалом Севера, вполне может выдвинуть территориальные претензии, в частности, к Приморскому краю России.

Слишком большая карта

Один из сотрудников нашей редакции как-то оказался в составе делегации, посещавшей столицу Республики Корея Сеул. В главном национальном историческом музее ему на глаза попалась огромная карта. Карта весьма примечательная. Она показывает границы старых корейских государств, так сказать, на пике их могущества. А могущество это распространялось далеко на север и северо-запад, и захватывало территории, которые ныне принадлежат Китаю и России. По мнению корейцев, существенная часть Приморья, примерно до города Арсеньев, когда-то принадлежала Корее. На вопрос журналиста: а что это за такие исторические «приколы»?, официальный представитель ответил, что это просто карта без всяких намеков. «Просто карта», правда, была пару десятков метров как по вертикали, так и по горизонтали, и именно с нее начинается знакомство со всеми остальными экспозициями.

Или еще случай. В 90-х годах, когда сыпалось всё и вся вокруг, в распоряжение редакции попала опять же карта, которая ходила по международным СМИ, и в которой было показано, какие территории отошли бы под контроль той или иной страны в случае краха не только СССР, но и России. Так вот, юг Приморья на той карте, аккурат по Арсеньев, был отмечен как зона ответственности Кореи. Тогда, напомню, и вопрос скорого краха Северной Кореи, и поглощения ее Югом уже практически не стоял. Всем тогда было понятно, что это случится в самое ближайшее время…

Деловая газета «Золотой Рог» решила расспросить приморских экспертов, насколько оправданы страхи о возможных территориальных претензиях к России еще и со стороны Кореи, которые озвучены в центральных СМИ.

Напомним, что глава КНДР КИМ Чен Ын в период Олимпиады принял в Пхеньяне делегацию Республики Корея, которая привезла ему письмо от президента МУН Чжэ Ина. По итогам переговоров, на конец апреля лидерами обеих стран было принято решение назначить историческую встречу, которая станет первой за 10 лет и третьей со времен войны 1953 года. Ким и Мун также решили открыть между собой прямую телефонную линию.

Сейчас Северная и Южная Кореи вновь готовы возобновить движение к объединению. Причем, на этот раз северяне уже не выступают как вполне сильная сторона переговоров. У них есть, что предложить «братьям по нации» как плату за объединение на специфических, но вполне себе равных правах - собственное корейское ядерное оружие. Целью объединения была названа независимая ядерная держава Корея. Напомним, что на юге полуострова ядерное оружие тоже еще недавно было, но его завозили из Америки.

Комментируя сложившуюся ситуацию СМИ, директор корейских программ Института экономики РАН Георгий ТОЛОРАЯ подчеркивал, что, имея ядерное оружие, ставшая единой Корея заявит себя как еще одна «великая держава». По мнению ученого, наступит время, когда и она захочет претендовать на соседские территории, которые корейцы считают своими. В частности, речь идет о священной горе Пэктусан у Китая и части Приморья у России.

- Это пикантный и не очень вероятный сценарий, но его все же надо иметь в виду, - говорит Толорая.

Ненаучная фантастика?

Приморские же ученые, с которыми удалось поговорить корреспонденту газеты «Золотой Рог», рассказали, что некие предполагаемые претензии Кореи на исторические земли в Приморье, где были расположены древние корейские поселения, не только не обоснованы, но откровенно надуманы.

Кандидат исторических наук, заведующий сектором средневековой археологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Надежда АРТЕМЬЕВА:

- Когда, в 1860 году, были установлены и закреплены договорами границы России и Китая, интересы слабой в то время Кореи не были учтены. Не секрет, что при разграничении и проведении этих границ, на земле, которая отошла к Российской империи, проживали корейские подданные, о чем свидетельствуют остатки поселений. На тот момент корейцы, находящиеся на территории современного Приморского края, приняли российское подданство и были официально зафиксированы на территории этой части российского государства до 1936-37 года.

Эксперт рассказал, что есть еще один интересный исторический факт, связанный с землями Приморья - в 90-х годах началось интенсивное изучение государства Бохай, версии происхождения которого у ученых расходятся.

- Мы полагаем, что Бохайское государство было создано в 6-7 веке, и относится оно к эпохе Манчжурии. Другие наши коллеги считают его корейским государством. Этот вопрос еще изучается, - пояснила Надежда Артемьева, добавив, что следы присутствия корейцев на приморской земле в древности действительно имеются. Однако связано это лишь с одним единственным историческим памятником.

Ученые подтверждают: в древности корейская граница проходила через нынешний Хасанский район Приморья, об этом свидетельствует уникальный памятник археологии - древняя корейская крепость Шуйлюфэн (в переводе с китайского «Пик водного потока»), которая расположена аккурат на российской-китайской границе, и ныне активно исследуется учеными. Надежда Артемьева приводит по этому объекту интересные факты:

- Найденное нами укрепление представляет собой равнобедренную трапецию площадью 3,5 га. Крепостные стены сделаны из каменных блоков, достигают двух метров высоты и имеют дополнительные внешние укрепления в виде рвов.

Мы уверены, что период формирования границ государства Чосон относится к 1392-1897 годам. Если обратиться к истории, получается следующее. Взяв под контроль земли к югу от реки Туманган и вытеснив живших на этой территории чжурчжэней, государство столкнулось с проблемой непрекращающихся набегов с их стороны. Для обороны и закрепления на новых территориях к 1434 году было создано шесть оборонительных округов, вокруг которых создавались оборонительные посты-укрепления. Городище Шуйлюфэн, скорее всего, является именно таким укреплением с функциями пограничного форта-заставы. Эта крепость - единственный памятник, который относится к корейскому правлению, других древних памятников не было обнаружено.

Эксперт подчеркнула, что, несмотря на доказательства исторического присутствия древних корейцев на территории современного Приморья, рассказы о том, что если Южная и Северная Корея объединятся, то будут претендовать на наши земли - из серии фантастики.

История, притянутая за уши

Эксперт также рассказала, что, в силу интенсивно развивающегося капитализма в России, многие ушлые предприниматели научились «притягивать историю за уши», зарабатывая деньги на откровенных небылицах.

- «Самопальные» экскурсоводы-историки очень любят возить корейских туристов на территории, где, якобы, расположены остатки древних корейских поселений, будоража в них интерес и наживаясь на откровенной лжи. Речь идет об Уссурийском и Партизанском районах. На самом деле, все эти памятники относятся к эпохе чжурчжэней и, как ученые, мы можем это доказать, - отметила Артемьева, добавив, что подобные истории закрепляют у корейцев неверное представление об истинном положении дел. - Такая подмена понятий, к сожалению, закрепляет на подсознательном уровне у иностранных туристов мысль, что на территории Приморья действительно в древности массово проживали корейцы.

Кроме того, по мнению ряда приморских ученых, есть гипотеза о существовании вдоль побережья Охотского моря некоего нефритового пояса, который связан с деятельностью корейцев на территории Приморского края и Дальнего Востока. Высказывались предположения, что столетия назад корейцы заходили чуть ли не до Магадана.

Директор Азиатско-Тихоокеанского Института миграционных процессов (г. Владивосток), ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий АВДЕЕВ:

- Один геолог рассказывал мне, что некоторые следы геологических раскопок, в частности, различные нефритовые изделия (браслеты статуэтки и так далее) - действительно имеют признаки принадлежности к корейцам. Один из таких артефактов я видел своими глазами. О продолжении исследований нефритового пояса нам ничего не известно. Но, даже эти предположения не могут трактоваться как присутствие каких-то границ в то время.

В целом, эксперты соглашаются, что на территории Дальнего Востока, безусловно, находят следы пребывания китайцев, маньчжуров, бохайцев, датирующиеся 10-13 веками, и корейцы - не исключение. Но в то далекое время наличие каких-то реальных государственных территориальных разграничений - исключено. Так что, претендовать на земли Приморья по историческим вехам 10-11 веков никто не будет.

От себя добавим, что никаких официальных претензий или высказываний официальных лиц насчет территориальных претензий к России со стороны обеих Корей на сегодняшний день действительно нет. Но данную проблематику, на наш взгляд, все же не стоит прятать в дальний ящик. Все мы видим, как в одночасье в учебниках истории и даже законах некоторых стран быстро исчезают и появляются. Так, на прозападной ныне Украине каждый школьник уверен, что их предки назывались украми, и именно они создали великое государство Украинская Русь, которое простиралось чуть ли не до Урала...

Короче, дружба дружбой, а с обеими Кореями у России сегодня вполне себе хорошие отношения (а вдруг кто-то, да еще с чьей-то подачи, задумает разменять дружбу на территории?), а границы - врозь. Тем более в ситуации, когда вокруг Корейского полуострова продолжает бегать с оскаленной пастью американский цербер.

Ксения ПРОВАЛОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.