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Главный редактор Russia Beyond The Headlines расскажет о СМИ в эпоху digital на МедиаСаммите-2017
Всеволод Пуля подтвердил свое участие в главном событии медиаотрасли на Дальнем Востоке
Главный редактор Russia Beyond The Headlines Всеволод Пуля приедет на Дальневосточный МедиаСаммит-2017, который состоится 8-10 июня во Владивостоке. Эксперт примет участие в дискуссиях и секциях форума и расскажет о современной журналистике и СМИ в эпоху digital, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Главный редактор Russia Beyond The Headlines Всеволод Пуля уверен, что Дальневосточный МедиаСаммит – отличная площадка для профессионального общения специалистов медиасферы из разных регионов страны.
— Владивосток — это всегда приятная энергетика, морская романтика, дух приключений. Приеду сюда уже в третий раз и напитаюсь местным воздухом на весь год. По иронии судьбы многих московских коллег, а также знакомых из других регионов удается встретить и наконец-то нормально с ними пообщаться именно здесь, — сказал Всеволод Пуля.
Планируется, что в этом году главный редактор Russia Beyond The Headlines примет участие в дискуссиях и секциях форума, посвященных региональной журналистике и блогосфере, печатным СМИ и современным тенденциям в управлении редакцией.
— В этот раз будет меньше медиафутурологии, буду больше говорить про вещи, с которыми современные журналисты сталкиваются каждый день. Например, о проблемах, связанных с необходимыми digital-изменениями в редакции. О правильном выборе редакционной аналитики. Обязательно расскажу о том, что мы в RBTH сделали за прошлый год и что планируем в скором времени, — отметил Всеволод Пуля.
В свою очередь, эксперт надеется получить на форуме новую информацию о Дальнем Востоке, чтобы рассказать о регионе зарубежным читателям Russia Beyond The Headlines.
— Многим зарубежным читателям RBTH Дальний Восток намного интереснее, чем Москва или Сибирь. Это, конечно, в первую очередь, японцы и корейцы, но также и американцы, и австралийцы, и многие другие. Надеюсь услышать много интересных историй, которые мы могли бы рассказать потом нашей аудитории, — сказал Всеволод Пуля.
Досье "Золотого Рога": Russia Beyond The Headlines — международный мультимедийный проект "Российской газеты", который активно развивается на 17-ти языках в 30-ти странах мира. Проект сотрудничает с более чем 40 мировыми партнерами и имеет 21 сайт. Охват аудитории по всему миру составляет 10,2 млн человек. Проект публикует мнения, комментарии, новости и аналитические материалы по проблемам политической, культурной, деловой, научной и общественной жизни России. Russia Beyond The Headlines работает на всех платформах: печать, онлайн, мобильные версии и приложения.
Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.
На площадке МедиаСаммита традиционно состоится ежегодная встреча губернатора Приморья с журналистами и представителями общественности.
Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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