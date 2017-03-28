Идет прием заявок на конкурс журналистов "Технологии для жизни – больше возможностей"

«Ростелеком» приглашает дальневосточные СМИ к участию в VI конкурсе для региональных журналистов «Технологии для жизни – больше возможностей». До завершения приема заявок осталось две недели.

На конкурс уже поступило 80 работ от журналистов Дальнего Востока. Больше всего – от СМИ Амурской области, за ними идут коллеги из Хабаровского края и Приморья.

Целью конкурса является привлечение региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов, а также их применения в разных сферах жизни общества.

Жюри определит победителей в 4 номинациях: печатная пресса (газеты, журналы); радио и телевидение; интернет-СМИ (в том числе новостные агентства); социальные медиа (блогеры). Наибольшее количество работ от дальневосточных журналистов зарегистрировано в номинации «Интернет СМИ».

Конкурс проходит в два этапа: итоги подводятся на макрорегиональном и федеральном уровнях. Победители макрорегионального этапа конкурса соберутся на церемонию награждения финалистов, которая состоится в июне 2017 года в Москве.

Партнером VI конкурса выступила АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы», дочерняя компания корпорации NEC, международного лидера в области интеграции информационных и сетевых технологий.

Подать заявку на участие можно 10 апреля 2017 года на сайте www.smi.rt.ru.