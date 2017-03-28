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Во Владивостоке две строительные компании оштрафованы на общую сумму в 2 млн рублей
Представитель данных компаний пытался подкупить членов некоммерческой организации, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Прокуратура Первореченского района города Владивостока установила, что представитель двух строительных организаций, действуя в интересах компаний, передал в качестве коммерческого подкупа 100 тыс. рублей, предназначавшихся членам контрольной подкомиссии Некоммерческое Партнерство саморегулируемой организации «Объединение инженеров строителей».
Указанной саморегулируемой организацией осуществлялся контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, ею также могли применяться меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований технических регламентов, к выдаче свидетельств о допуске и т.д.
Так, за денежное вознаграждение представитель компаний (основным видом деятельности которых являлось строительство зданий и сооружений) попросил составить в отношении них положительный Акт проверки, включающий в себя заключение о соблюдении ими технических регламентов и документов Партнерства.
Несмотря на имевшиеся нарушения в деятельности этих организаций, которые являлись основанием для составления акта проверки с заключением о несоблюдении требований технический регламентов и документов, членами контрольной подкомиссии в отношении них составлен положительный Акт проверки.
По данному факту должностные лица подкомиссии, а также представитель Партнерства в Приморье осуждены по ч. 7 ст. 204 УК РФ, коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, за незаконные действия.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется организация или совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учитывая данные обстоятельства, прокурором района в отношении юридических лиц возбуждены производства об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ, незаконная передача от имени и в интересах юридического лица денежных средств должностному лицу за совершение действий, связанных с занимаемым им служебным положением.
По итогам их судебного рассмотрения строительные компании подвергнуты административному штрафу.
Постановление в законную силу не вступило.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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