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Транспортную компанию в Приморье суд оштрафовал на 1 млн рублей
За взятку в 5 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВТП.
Приморская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Дальневосточный меридиан».
Установлено, что представитель указанной фирмы в ноябре 2015 года предложил должностному лицу ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики» за денежное вознаграждение не проводить проверки законности укомплектования организацией судовых экипажей морских судов. Передача взятки проходила под контролем правоохранительных органов.
Транспортный прокурор возбудил в отношении общества дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
По результатам рассмотрения материалов суд привлек ООО «Дальневосточный меридиан» к административной ответственности в виде штрафа.
Решение суда не вступило в законную силу.
Взяткодатель ранее привлечен судом к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 291 УК РФ, дача взятки, в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.
Иван КРЫШАН.
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