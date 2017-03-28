Чистый берег под Находкой

Охрана природы – неизменный приоритет ООО «Транснефть – Порт Козьмино»

Исполнение государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы» немыслимо без активного участия в ней предприятий региона, которые планомерно реализуют задачи в сфере природоохранной деятельности. Одно из них – ООО «Транснефть – Порт Козьмино», чей нефтепорт на сегодня является крупнейшим предприятием города Находки.

К настоящему времени мощность порта по отгрузке составляет более 30 млн тонн нефти в год. Танкеры грузоподьемностью до 150 тыс. тонн обслуживаются двумя современными причалами, от которых нефть продолжает свой путь во многие страны Тихоокеанского бассейна и Индию. Под стать этому размаху и задачи, которые решаются портовиками в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

В компании особенно подчеркивают, что уже на этапах проектирования и строительства нефтепорта, который является конечной точкой трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ТС ВСТО), была проделана колоссальная работа, чтобы предприятие на берегу живописной бухты Козьмина в заливе Находка осуществляло свою деятельность с соблюдением всех природоохранных требований.

Сегодня контроль реализации мер по охране окружающей среды обеспечивается на всех этапах производственной деятельности нефтепорта Козьмино. Пристальное внимание уделено экологической безопасности, в том числе при выполнении проектно-изыскательских и строительных работ, и это пример того, как высокотехнологичное и современное предприятие взаимодействует с природой и не нарушает ее экологический баланс.





Принцип экологической стратегии нефтепорта - сохранение природной экосистемы в бухте Козьмина.

На уровне международных норм

- Высокая эффективность природоохранной деятельности в ООО «Транснефть – Порт Козьмино» признана руководством ПАО «Транснефть». По итогам работы за 2016 год в рамках корпоративного конкурса наше предприятие завоевало второе место и получило соответствующий диплом за успехи в области природоохранной деятельности, - подводит итоги генеральный директор ООО «Транснефть – Порт Козьмино» Рустам ГАМБЕРОВ. - При оценке этой работы были приняты во внимание такие критерии, как снижение удельного выброса загрязняющих веществ в атмосферу, отсутствие штрафов и предписаний со стороны природоохранных контролирующих органов, аварий с ущербом для окружающей среды, успешность мероприятий по сохранению биоразнообразия и по охране природных территорий.

Проведенный ресертификационный аудит, результатом которого стало заключение о выдаче сертификата, подтвердил соответствие внедренной на предприятии системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

В апреле 2016 года ООО «Транснефть – Порт Козьмино» участвовало в международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ» в Москве. Представители промышленных и общественных организаций, государственных органов и общественности, осматривая экспозицию компании, высоко оценили новейшее оборудование и технологии, внедренные на предприятии для обеспечения экологической безопасности.

На выставке был представлен макет уникальной установки рекуперации паров, используемой в ООО «Транснефть – Порт Козьмино» с целью минимизации количества вредных выбросов в атмосферу при наливе нефти в танкер. Воздух, вытесняемый из танков судов, поступает в установку и очищается в ней путем адсорбции активированным углем.

В порту надежно работают сооружения для очистки сточных вод и обезвреживания опасных отходов. Эколого-аналитическая лаборатория предприятия проводит постоянный мониторинг состояния объектов окружающей среды. Только в 2016 году лаборантами порта был произведен аналитический контроль 10 272 проб атмосферного воздуха, морских вод и почвенного покрова.

Реализация комплекса природоохранных мероприятий ООО «Транснефть – Порт Козьмино» позволяет поддерживать в норме экологическую обстановку на всей прилегающей к предприятию территории и акватории бухты.

Растет у причалов гребешок приморский

На выставке-форуме «ЭКОТЕХ» особое внимание посетителей экспозиции ООО «Транснефть – Порт Козьмино» привлек аквариум емкостью 405 литров, представлявший собой живой макет полигона марикультуры, расположенного вблизи причалов предприятия. Полигон выполняет роль своеобразного индикатора экологической обстановки.

Морская плантация в нефтепорту существует уже почти семь лет. Именно с выращивания гребешка в ООО «Транснефть – Порт Козьмино» и началась реализация программы комплексного контроля экологического состояния акватории бухты, включающей в себя методы биомониторинга и биоиндикации, которые по гидробионтам позволяют следить за здоровьем морской среды.

Все эти годы специалисты-экологи ООО «Транснефть – Порт Козьмино» получают достоверную информацию о состоянии водного объекта, которая позволяет выделить техногенную составляющую возможных изменений. Данный инструмент способен оперативно выявить и предотвратить последствия производственной деятельности.

- История создания и развития нашего полигона марикультуры всегда вызывает живой интерес. За время существования его площадь увеличилась в пять раз, - говорит начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования ООО «Транснефть – Порт Козьмино» Наталья ВЫХОДЦЕВА. - Помимо гребешка приморского со временем он пополнился и другими обитателями моря, использующимися для экологического мониторинга. Это тихоокеанская мидия, ламинария японская, трепанг. Темпы прироста популяции моллюсков свидетельствуют о благоприятной экологической обстановке в акватории бухты Козьмина.

Все мероприятия, проводимые экологами ООО «Транснефть – Порт Козьмино» и специалистами участка обслуживания гидробиотехнических сооружений, нацелены не только на сохранение существующей популяции морских гидробионтов, но и на ее увеличение.

Первый выпуск молоди гребешка, полученной на участке марикультуры, состоялся в 2012 году – более 24 тыс. особей. В следующем году выпустили уже более 145 тысяч. А в 2015 году было получено около 600 тыс. штук молоди, из которой большую часть отправили на дно акватории бухты Козьмина. В том числе 6 тыс. - в порядке компенсации воздействия на окружающую среду от хозяйственной деятельности предприятия, а 30 тыс. были помещены в садки участка марикультуры.

- В течение зимы мы выдерживаем молодь гребешка в специальных садках. Доращиваем. Когда возраст достигает года, а размер - около трех сантиметров, его расселение становится наиболее удачным, - отмечает начальник участка обслуживания гидробиотехнических сооружений Елена КОСТИНА. – В этом возрасте гребешок уже живо разбегается от хищников, и, соответственно, выживаемость его выше.

В июле 2016 года еще около 320 тыс. особей гребешка были выпущены на дно плантации, расположенной в акватории бухты Козьмина, и 270 тыс. – переданы в одно из приморских хозяйств марикультуры в качестве посадочного материала.

В прошлом году совместно с ФГБУ «Приморрыбвод» в рамках плана, утвержденного Федеральным агентством по рыболовству, в целях компенсации работ по реконструкции подходной дамбы нефтепорта в р. Рязановку Хасанского района было выпущено свыше 80 тыс. мальков кеты, а в залив Находка – 5 814 проростков ламинарии и 5 520 особей молоди гребешка.

Работа с морским огородом, помимо постоянного мониторинга природной среды, приносит нефтепорту и иные результаты. Если в 2015 году предприятие смогло добыть со своей плантации немногим более 1,6 тонны мяса деликатесного морепродукта, то в прошлом году – более трех тонн. И эта продукция полностью соответствовала требованиям санитарного законодательства РФ.

Опыт, как и природа, – без границ

В области задач по охране окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на 2017 год ООО «Транснефть – Порт Козьмино» запланированы и традиционные, реализуемые из года в год, мероприятия, и не традиционные, связанные с Годом экологии, который проводится в соответствии с указом президента РФ в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

В числе традиционных мер снижение удельных объемов выбросов в атмосферный воздух и их очистка, мероприятия по охране водных объектов и очистка сточных вод, повышение надежности и экологической безопасности оборудования, проведение учебно-тренировочных занятий аварийно-спасательных формирований и оснащение порта специальной техникой.

В рамках мониторинга окружающей среды предстоят аккредитация лабораторий и аналитический контроль. Намечено очередное введение в действие новых нормативных документов по обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды. Планируются актуализация нормативно-технической базы в области экологической безопасности, проведение экологического аудита, экологического мониторинга и мероприятий по сохранению биоразнообразия и охране природных территорий.

На опытном полигоне марикультуры в этом году будет произведена рыбохозяйственная мелиорация по изъятию хищных морских звезд. В соответствии с планом искусственного воспроизводства водных биоресурсов Росрыболовства и для увеличения естественной популяции ценных видов гидробионтов, запланирован очередной выпуск в бухту Козьмина нескольких тысяч особей гребешка приморского.

АНОНС

Год экологии

В рамках Года экологии в этом году в ООО «Транснефть – Порт Козьмино» пройдут мероприятия, нацеленные, прежде всего, на привлечение внимания общественности к вопросам экологии.

В ходе экологической акции «Чистый берег» будут очищены от мусора и те участки береговой черты бухты Козьмина, которые не входят в границы производственной деятельности нефтепорта.

Портовики также примут участие в городской экологической акции «Зеленая весна» по очистке зеленых зон от захламления и загрязнения, а также в мероприятиях по озеленению Находки и одного из населенных пунктов Партизанского муниципального района.

Работники порта смогут попробовать свои силы в фотоконкурсе на лучшие снимки по экологической тематике, а их дети – в конкурсе рисунков «Окружающий мир».

На международном экологическом форуме «Природа без границ», который пройдет в октябре 2017 года во Владивостоке, состоится презентация тематического доклада, фото- и видеоматериалов о деятельности нефтепорта в рамках реализации экологической политики ПАО «Транснефть».

Виктор КУДИНОВ. Фото Сергея Кузьмина.