Порядок улучшает экологию

Ведение краевого кадастра отходов производства и потребления в Приморье позволяет оптимизировать решение ряда наболевших проблем

Когда в рамках краевой целевой программы «Отходы» в 2008 году в Приморье создавалась электронная база данных отходов потребления и производства, то отмечалось, что этот кадастр станет периодически пополняемым, систематизированным сводом данных об отходах, источниках их образования, классах их опасности, объемах, местах размещения, технологиях их переработки и утилизации. Что он будет содержать самую полную и новую информацию об отходах и сделает более эффективной в крае работу в области охраны окружающей среды, позволяя оперативно принимать решения в сфере экологической безопасности при обращении с отходами.

Сегодня эта актуальная работа продолжается в рамках подпрограммы «Обращение с ТБО и промышленными отходами» государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы».

Отходы «как на ладони»

Особая ценность ведения кадастра отходов производства и потребления, пожалуй, еще и в том, что он может подсказывать бизнесу возможности использования огромных запасов сырья, которые лежат буквально под ногами. А вторичная переработка – это один из резервов нашей экономики, который в настоящее время используется еще очень скромно.

В принципе с ведением такого кадастра государством в свое время регионам было предложено самим определяться – нужен ли он им или нет. И некоторые из них не ведут свои кадастры отходов до сих пор. Другие, наоборот, в этом оказались рьяны и ввели в этом деле даже ежеквартальную отчетность. В отличие от годовой в большинстве регионов.

Считается, что Кадастр решает ряд серьезных задач. Прежде всего, это сбор, накопление и систематизация данных региона в сфере обращения с отходами. Затем – выявление на основе комплексного анализа информации закономерностей, на базе которых разрабатываются природоохранные мероприятия и принимаются решения в целях совершенствования системы обращения с отходами. На основании этого кадастра делаются довольно объективный анализ состояния и оценка эффективности управления в субъекте в этой сфере.

В Приморье постановление администрации края «О порядке ведения краевого кадастра отходов производства и потребления» № 370-па было принято 31 декабря 2009 года на основании Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и краевого закона № 447-КЗ «Об отходах производства и потребления в Приморском крае». В дальнейшем в Порядок дважды вносились принципиальные изменения. Они сделали его более понятным и упростили работу с отчетами.

Краевой кадастр содержит несколько разделов. Это – классификационный каталог отходов в Приморье, краевой реестр объектов их размещения, банк данных об отходах, образующихся и размещаемых в крае, и банк данных о применяемых в регионе технологиях использования и обезвреживания отходов.

Ведет кадастр, как уполномоченный орган, именно департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.

Самую общую информацию об отходах производства и потребления в крае можно почерпнуть из соответствующих разделов ежегодных отчетов департамента и других документов в открытом доступе на его сайте.

Общий контроль над исполнением постановления «О порядке ведения краевого кадастра отходов производства и потребления» осуществляет первый вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства, международного сотрудничества и развития туризма.

Судя по статистике, в настоящее время на территории края накоплено около 1,23 млрд тонн отходов производства и потребления. При этом основная их масса приходится на практически неопасные вскрышные и вмещающие породы, золошлаковые отходы, «хвосты», шламы и прочие малоопасные (IV-V класса опасности) отходы переработки рудных и нерудных полезных ископаемых.

В последние годы объемы и структура образующихся новых отходов в основном стабильны.

Так, в 2015 году на территории края предприятиями, занятыми добычей полезных ископаемых, было образовано 32 622 611 тонн отходов, предприятиями, производящими и подающими электроэнергию, газ и воду, – 2 055 964 тонны, и производствами, занятыми переработкой различного сырья, – 4 498 296 тонн. Только на АО «ДГК» (филиал «Лучегорский угольный разрез») пришлось более 9 млн тонн отходов. Последующие семь строк в списке основных источников отходов в Приморье занимают предприятия, разрабатывающие недра.

Всего в крае ежегодно образуется более 40 млн тонн отходов. Из них примерно 4 млн каким-то образом используются или обезвреживаются. То есть прирост общих объемов отходов каждый год достигает в среднем около 35-36 млн тонн. Проблемы с их размещением приходится решать выделяя под них новые территории и повышая эффективность имеющихся объектов хранения.

Чтобы улучшить ситуацию в сфере обращения с отходами производства и потребления, в частности с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в крае ведется работа по реализации генеральной схемы санитарной очистки, предусматривающей комплексный подход к вопросам обращения с отходами, и по максимальному вовлечению их в переработку. Для этого привлекаются инвесторы и инвестиции. В частности – для добычи с применением новейших технологий полезных ископаемых из «хвостов» горнодобывающих предприятий и для раздельного сбора и переработки ТБО.

Краевой кадастр отходов ведется на основе данных, которые подаются в него органами местного самоуправления и юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность по обращению с отходами на территории Приморья, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства.

Региональным Порядком ведения краевого кадастра отходов производства и потребления определено, что соответствующая отчетная информация в департамент природных ресурсов подается в электронном виде на его адрес prirodapk@primorsky.ru в срок до 1 марта последующего за отчетным года.

Положением о кадастре определено: «Данные для ведения краевого кадастра отходов представляются в уполномоченный орган через региональную информационную систему «Краевой кадастр отходов» в формате электронных шаблонов (файл в формате XML) по формам согласно приложениям № 1-9 к этому Порядку». И «Программное обеспечение для передачи отчетности предоставляется всем заинтересованным лицам на официальном сайте администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице уполномоченного органа».

В департаменте природных ресурсов отмечают, что в срок отчитываются далеко не все предприятия и компании, и по этой причине письмами лишний раз приходится напоминать о существующей ответственности. На сегодня законодательством предусмотрены административные штрафы в размере 3-6 тыс. рублей на должностных лиц и 20-80 тыс. рублей – на юридических. Наказываются – за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках их загрязнения или иного на них вредного воздействия.

Если по отчетной информации, на основе которой создаются достоверная картина ситуации по отходам в крае и полнота Кадастра, есть какие-то вопросы, то по ним можно обращаться в отдел охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий департамента по телефону (423) 221-54-09.

Для кого порядок проще

Если отчетность по отходам производства и потребления в Приморье по крупным хозяйствующим субъектам обязательна, то субъекты малого и среднего предпринимательства вправе представлять ее в отдел охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий департамента в уведомительном порядке. Когда в процессе их хозяйственной или иной деятельности образуются отходы производства и потребления на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, контроль осуществляется именно этим отделом. А по отходам, подлежащим федеральному государственному экологическому надзору, – Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю.

Действие Порядка по ведению краевого кадастра отходов не распространяется на отношения в области обращения с радиоактивными, биологическими, медицинскими отходами, веществами, разрушающими озоновый слой (за исключением, когда такие вещества являются частью продукции, утратившей свои потребительские свойства), выбросами вредных веществ в атмосферу и сбросами их в водные объекты.

Отчетность по отходам субъектами малого и среднего предпринимательства, оформленная в установленном виде, представляется на бумажном носителе и в электронном виде непосредственно в департамент или направляется в его адрес почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении. Датой представления отчетности считается отметка департамента об ее получении с указанием даты или дата почтового отправления. В ФГИС «ПТК Госконтроль» отчет направляется до 15 января последующего за отчетным года.

Согласно Порядку ведения кадастра отходов, эта отчетность должна включать в себя: общие сведения; баланс отходов за отчетный период – образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, принятых, размещенных, потребленных; об отходах, переданных другим субъектам; об отходах, принятых извне; данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которым за отчетное время были переданы отходы. И – приложения к отчетности.

Хранить где положено

Сведения о местах складирования и хранения отходов сегодня отражаются в государственном реестре объектов размещения отходов. В Федеральном законе №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года говорится, что Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) является сводом систематизированных сведений об эксплуатируемых объектах хранения отходов и объектах их захоронения, соответствующих требованиям законодательства РФ.

Размещение отходов на объектах, не включенных в ГРОРО, запрещено. Тем не менее в крае существует проблема с несанкционированными стихийными свалками и захоронениями мусора. Борьба с ними имеет положительные результаты, но на смену ликвидированным нередко возникают новые.

В Приморье в ГРОРО по итогам 2015 года имелось 58 объектов размещения отходов, в том числе 21 – для хранения и 37 – для захоронения. Для размещения ТКО имелось 13 эксплуатируемых объектов, включенных в ГРОРО. К сожалению, обеспеченность полигонами ТБО муниципалитетов не превышает 38%. На сайте департамента имеются предложения потенциальным инвесторам по освоению площадок новых полигонов. Их освоение поможет улучшить ситуацию.

В общей структуре отходов в Приморье ТКО составляют более 800 тысяч тонн, и это не более 2,15% от всех образующихся отходов. Их рост, в пределах 2-3% каждый год, постоянен. А уровень их переработки остается пока не выше 13%.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Региональный банк данных о применяемых в Приморье технологиях использования и обезвреживания отходов ведется на основании информации, представляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, у которых они внедрены или есть опыт внедрения. Для тех, кому необходимы и интересны данные, содержащиеся в краевом кадастре отходов, они предоставляются по письменному запросу уполномоченным органом, то есть департаментом природных ресурсов, в срок не более 15 дней.

На фото: Места складирования и хранения отходов сегодня под строгим учетом.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.