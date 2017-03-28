Владивосток готовит улицы к приему гостей

Владивосток начинает готовиться к летнему сезону и приводит в порядок свои территории после холодных месяцев. Гостей и жителей города совсем скоро будут ждать обновленные и освеженные уборкой и ремонтом улицы.

Благодаря работе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», туристический поток в регион превысил отметку в три миллиона человек, и, по прогнозам экспертов, с каждым годом эта цифра будет только увеличиваться. Поскольку власти заинтересованы в том, чтобы туристы приобрели приятные впечатления от посещения края и в особенности – его столицы, Владивосток начинает готовиться к приему гостей и разворачивает целый арсенал ежегодных мероприятий по уборке территорий.

Уже в начале апреля стартует санитарный двухмесячник чистоты, в рамках которого в городе приведут в порядок улицы, дворы и скверы. «Городские службы начнут проводить целый комплекс работ. Во-первых, стеклянные остановочные павильоны ожидает помывка и очищение от несанкционированных рекламных объявлений, а бетонные остановки от Зари до Ботанического сада будут окрашены. Во-вторых, пройдут работы по помывке подземных пешеходных переходов: будут очищены не только крыши, но и сами подземные коридоры. В-третьих, при установлении плюсовых температур, городские службы приведут в порядок дороги и тротуары и сделают их уборку с применением моющих средств», – рассказала Валентина КОЗЛОВА, представитель пресс-службы администрации Владивостока.

Подключиться к наведению порядка должны не только городские службы, но и собственники и арендаторы жилых помещений, а также предприятия. В рамках капитальной уборки управляющие компании должны благоустроить дворы, убрать подвалы и чердаки, а предприятия и просто активные и неравнодушные жители Владивостока – выйти на общегородской субботник.

Придаст яркости и гостеприимства улицам Владивостока и масштабное озеленение. «Осенью мы высадили луковичные цветы, поэтому в мае своим цветением нас будут радовать тюльпаны. Затем, когда они отцветут, начнется сезон высадки однолетних растений: пеларгонии, петунии, бегонии и т.д. – всего около 500 тыс. цветов. Мы также планируем благоустраивать цветники по типу созданного в прошлом году дизайнерами объекта на площади Луговой, – отметила Валентина Козлова. – Также в программе работ будет высадка деревьев. В 2017 году гостей и жителей Владивостока будут радовать деревья лиственных и хвойных пород. Уже известно, что на улице Толстого будут высажены липы – старые черемухи на этой улице уже вырубили».

Своей очереди на обновление ожидают и подпорные стенки приморской столицы, которые дизайнеры превращают в уникальные арт-объекты. Из-за сложного рельефа, Владивосток изобилует большим количеством подпорных стен, и ежегодно ремонту и реконструкциям подвергаются около десятка. «В этом году мы уже начали устанавливать новые конструкции по японской технологии на трех подпорных стенках, – поделилась Валентина Козлова. – В ближайшее время начнутся работы еще на двух объектах. Пока неизвестно, займутся ли росписью этих стен дизайнеры, но мы надеемся их заинтересовать такой возможностью».

Новые лестницы и подпорные стены, благодаря содействию администрации Приморского края, возведут и возле туристического магнита региона – Владивостокского цирка. В данный момент его реконструкция переходит на новый этап: на объекте уже полностью завершены общестроительные работы, и строители приступают к чистовой отделке помещений. Особое внимание власти обращают на обустройство прилегающей территории. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, в планах создать новые лестницы и подпорные стены, установить новое ограждение и асфальтовое покрытие, провести озеленение. Поскольку благоустройство – важная часть проекта, неухоженный вид городской улицы не должен портить общее впечатление будущих посетителей цирка и гостей края, администрация Приморья готова профинансировать эти работы из краевого бюджета, при условии, что 20% расходов возьмет на себя муниципалитет.

На фото: Подпорные стенки приморской столицы ждет традиционное весеннее обновление.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.