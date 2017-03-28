Единая и делимая

Как свести воедино платежи за услуги ЖКХ в Приморье?

На протяжении нескольких лет власти Приморья работают над тем, чтобы платежки за услуги ЖКХ были простыми и понятными для населения. Некоторые муниципалитеты пошли дальше: в них собственники жилья получают единую квитанцию за все оказанные услуги. Однако о сроках перехода на единый платежный документ в масштабах всего края говорить пока рано: исходя из практики, такая схема имеет не только преимущества, но и недостатки.

Упрощение порядка расчетов за потребленные коммунальные услуги представляется абсолютно логичным в рамках решения задачи по повышению качества и доступности предоставляемых населению услуг ЖКХ, что предусмотрено государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы.

Во многих регионах России уже работает схема, при которой собственник (наниматель) жилья оплачивает свет, тепло, холодную и горячую воду, а также текущий ремонт и содержание жилья по одной квитанции, а затем внесенная сумма распределяется между ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. В частности, проект единой квитанции уже воплощен в Ленинградской, Московской, Сахалинской и Калужской областях, в таких городах как Москва, Самара, Орел, Ростов-на-Дону. Так, жители Москвы могут бесплатно получить единый платежный документ в электронном виде на Портале городских услуг – такую платежку можно получить и оплатить через «личный кабинет».

Реализация проекта позволила ввести на вышеперечисленных территориях единую форму квитанции, объединяющую все виды платежей, увеличить количество точек оплаты услуг, объединить в единую базу данных неплательщиков жилищно-коммунальных услуг. Наконец, снизились затраты УК и ресурсоснабжающих организаций на печать квитанций – эти расходы также учитываются в структуре тарифа.

Единые квитанции уже используются и некоторыми управляющими компаниями Приморья. Так, в Уссурийске выставлять подобные платежные документы начали еще около 10 лет назад. По разным данным, по такой схеме работают управляющие компании, обслуживающие около двух третей жилого фонда города. В свое время введение единой квитанции позволило сэкономить время жителей Уссурийска - для проведения платежа достаточно было считать всего один штрихкод, - а также исключало ошибку при введении данных вручную. Однако на практике красивая идея не всегда воплощалась идеально: например, в ряде случаев смена управляющей компании МКД или переход на форму управления домом товариществом собственников жилья (ТСЖ) приводили к путанице в расчетах собственников с ресурсоснабжающими организациями. Да и не все поставщики ресурсов были довольны тем, что в их расчетах с собственниками появилось дополнительное звено.

В 2011 году департамент по тарифам Приморского края пытался унифицировать форму квитанций от разных поставщиков ресурсов и УК в регионе. Каждой организации, выставляющей квитанции, департамент вынес рекомендации о том, как сделать платежку более простой, понятной и читаемой, убрав из нее лишнюю информацию. Кроме того, департаментом по тарифам были разработаны примеры форм квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые могут быть использованы ресурсоснабжающими предприятиями.

По мнению экспертов, единая платежка – логичное нововведение. Ранее члены Общественного экспертного совета по ЖКХ при губернаторе Приморского края отмечали, что разумно создавать единый документ для оплаты всех видов жилищно-хозяйственных услуг, за исключением взносов на капитальный ремонт. Такая мера защитит потребителей от оплаты «двойных» квитанций, ведь управляющим компаниям придется согласовывать свои действия по выставлению счетов с единым расчетным центром по выпуску квитанций.

В свою очередь, член Общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ при губернаторе Приморского края, руководитель ИМЦ «Тихоокеанский проект» Александр СМЫШЛЯЕВ в разговоре с корр. Деловой газеты «Золотой Рог» обозначил другую проблему, связанную с квитанциями. По его словам, некоторые управляющие компании Приморья в своих платежках «объединили» начисления по статьям «текущий ремонт» и «содержание жилья» в одну строку. Таким образом, жильцы не могут понять, на какие цели пойдут собранные с них средства.

В сентябре 2016 года в ходе второго Восточного экономического форума во Владивостоке был презентован проект по внедрению системы единых платежных документов за жилищно-коммунальные услуги в Приморье. Основная задача проекта – совершенствование, упрощение и обеспечение прозрачности системы обслуживания жильцов в сфере услуг ЖКХ и начисления оплаты за них. Соответствующее соглашение подписали губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, генеральный директор компании «Альт-Лан Фар Ист» Василий МУКАСЬЯН и председатель правления «Восточного Экспресс Банка» Алексей КОРДИЧЕВ. Сумма подписанного соглашения составляет почти 96 млн рублей.

Пилотный для региона проект планируется к реализации на территории Владивостока. Предполагается, что единая квитанция будет выглядеть как лист формата А4. В верхней части расположатся все необходимые штрихкоды – индивидуальные коды отдельных ресурсоснабжающих компаний. В момент оплаты документа денежные средства будут разделяться и отправляться в нужной доле по счетам всех представителей коммунальных услуг.

«Сегодня одна квитанция жителям России, в том числе Приморья, обходится примерно в 45 рублей: это стоимость печати и доставки почтой. Эти расходы включаются в тариф для жителей. Поэтому если объединить в одну квитанцию пять: тепло, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, содержание жилья и утилизацию отходов, Фонд капитального ремонта, – то это сократит расходы для жителей», – отметил директор Инвестиционного агентства Приморья Антон РОДИОНОВ.

Добавим, что в 2014 году заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей ЧИБИС отметил, что у собственников должна быть возможность выбирать – платить за услуги по разным квитанциям или по единой.

«Если собственники примут решение, например, заключить договор с ресурсоснабжающими организациями напрямую, то им, возможно, будет удобнее платить по разным квитанциям. Но если люди доверяют своей управляющей компании, то единая платежка может стать отличным решением для быстрой оплаты жилищных услуг. Впрочем, и самим участникам рынка выгодно введение единой квитанции, ведь собираемость платежей сразу вырастет в разы», - отметил Андрей Чибис.

На фото: Сегодня жильцы зачастую не могут понять, на какие цели уходят собранные с них средства.

Артем СТРОГИН. Фото автора.