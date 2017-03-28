В концепции "Восточного кольца" есть только один большой плюс

Экспертный взгляд на факторы, тормозящие объединение туристической сферы Приморья

Решающим элементом туристической отрасли, судя по опыту мировых туристических лидеров, становится дестинация. Ее формированием занимаются участники туриндустрии, которые объединяются для реализации совместных маркетинговых программ и решают задачу привлечения дополнительного трафика не на отдельный объект показа, а на целое туристическое направление, способное удовлетворять различные потребности широкой группы туристов.

О том, с какими сложностями сталкивается процесс формирования дестинации в Приморье, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал Кирилл ПОТАПЕНКО, генеральный директор некоммерческой организации «Тихоокеанский туристический союз».

- Эксперты туристической отрасли уверены, что развитие туризма начинается именно с внутреннего сегмента, – начал разговор Кирилл Потапенко. – Человек, приезжающий на выходные во Владивосток из другого населенного пункта Приморья или соседнего региона, уже является внутренним туристом. Ведь он точно так же, как и иностранный путешественник или гость из европейской части России, может оставить деньги в гостиницах, театрах, ресторанах, воспользоваться транспортными услугами и купить что-то в магазинах. При этом турист из соседнего региона будет иметь преимущества, которых лишаются путешественники из более далеких субъектов, – это цена проживания, стоимость и длительность перелета либо транспортных расходов. Именно поэтому для Приморья ключевым рынком выступают Хабаровский край и близлежащие регионы Дальнего Востока. Мы понимаем, что достаточно большая часть хабаровчан приезжает в июле-августе на побережье Приморья для пляжного дикого отдыха, но мы должны работать над тем, чтобы туристы из дальневосточной столицы приезжали в любое время года, интересуясь нашими предложениями и в низкий сезон.

Не Китаем единым

– Туристический поток во Владивосток растет не только со стороны ближайших российских соседей. Статистические данные демонстрируют, что Приморье перетягивает четверть туристического потока из КНР, из Кореи –15-20%, из Японии - 10% от всероссийских показателей.

– Действительно, Приморье занимает существенную долю в туристическом направлении азиатских соседей. Но большая часть туристов – это путешественники из Китая. И если говорить о стратегически грамотном и верном развитии туристической индустрии, то зависимость от одного рынка – это плохо. Необходимо диверсифицировать рынки, на которые работаем, иначе превратимся в лоукост- направление для экономсегмента приграничного Китая. Такой поток нежелателен, поскольку он не заинтересован в предложениях местной туристической индустрии: ему не нужен ни экскурсионный, ни культурный, ни исторический туризм, поскольку доминирующими выступают шопинг-цели. И пока существует девальвированный рубль, это будет работать, но, как только курсы валют изменятся, этот поток может резко обрушиться, и мы поймем, что Владивосток несколько лет напрасно не развивал другие туристические направления.

К сожалению, статистика неумолима и говорит не в пользу Владивостока по другим турпотокам: въезд путешественников из стран, не входящих в «большую тройку» - Китай, Корея, Япония, исчисляется сотнями человек и представляет довольно незначительный показатель. Это означает, что Владивосток как форпост России на тихоокеанском побережье с его уникальными достопримечательностями неизвестен другим иностранцам и отсутствует на карте туристических направлений. Чтобы это исправить, мы должны формировать не только интересные турпродукты, но и адекватную инфраструктуру для того, чтобы привлечь не только азиатских, но и европейских, и американских туристов.

На сегодняшний же день Владивосток не может похвастаться высоким качеством инфраструктуры и дружелюбной средой. Например, система общественного транспорта не всегда понятна даже местным жителям, а как такой инфраструктурой сможет воспользоваться иностранный гость? К тому же нет сформированного и понятного интернационального пространства даже на общепринятом во всем мире английском языке. В подавляющем большинстве ресторанов нет меню на иностранном языке и не всегда есть люди, способные изъясняться на английском. И несмотря на то, что за последние три года количество ресторанов с англоязычным или азиатским меню увеличилось, над этим по-прежнему нужно работать.

- А чего не хватает Владивостоку с точки зрения туристических продуктов для того, чтобы продвигаться на внутренних и внешних рынках?

- Ключевой проблемой является отсутствие сформированных комплексных турпродуктов, удешевляющих стоимость набора услуг, которые путешественники сегодня вынуждены покупать у разных игроков рынка. Например, тур выходного дня для жителя Хабаровска должен включать недорогой перелет, трансфер и проживание в гостинице, набор активности культурно-развлекательного характера. И это должно быть упаковано в единый продукт, который будет доступен по цене и с точки зрения затрат более привлекательный, чем самостоятельная покупка авиабилета, оплата гостиницы по стандартному тарифу и прочее. Только тогда такой продукт получит потенциал, станет востребованным и более-менее массовым. Такая практика уже несколько лет работает в Москве, Казани. У нас же пока этого нет.

Конечно же, отдельно взятый игрок туристической индустрии, будь то отель, транспортная или туристическая компания, обладает слишком ограниченными ресурсами для того, чтобы создать такой продукт и в одиночку генерировать большой трафик в свой бизнес. Когда же многие предприниматели действуют коллективно согласно определенной маркетинговой стратегии, они могут значительно увеличить въездной трафик, от которого получат дивиденды все участники рынка.

– Идея «Тихоокеанского туристического союза» (ТТС) заключается именно в этом: через коллективные усилия представителей туриндустрии сформировать привлекательную для туристов дестинацию. Хотят ли участники этого рынка действовать сообща?

- Формирование дестинаций – достаточно новая история для России в целом и для Владивостока в частности, поэтому у участников рынка возникает много вопросов к нам как к инициаторам этих процессов. Понимание есть, но вместе с тем далеко не все готовы вкладывать свои средства в решение общих задач потому, что на рынке доминирует несколько иное мышление. Люди готовы вкладывать деньги на решение задач конкретного бизнеса, а когда мы говорим с некоторыми представителями индустрии Владивостока о том, что необходимо формирование событийного календаря в низкий сезон, мы слышим что-то вроде: «А как же я буду вкладываться в продвижение Владивостока в зимний период, если эти туристы приедут и поселятся не в мою гостиницу, посетят не мой ресторан или обратятся в другую туркомпанию?» Да, клиент может уйти к другому представителю туристической индустрии, но привлеченный развитой дестинацией трафик позволит получить каждому участнику намного больший поток. Это подтверждает и мировой опыт туристической отрасли.

– Вы запустили свою деятельность с февраля, и на сегодня в рядах ТТС состоят 10 участников, еще 10 компаний подтвердили, что присоединятся. Это исключительно представители туриндустрии Владивостока?

– На данном этапе мы ограничиваем свою деятельность Приморским краем, но в перспективе видим необходимость объединения на уровне дальневосточных регионов в целях совместного продвижения наиболее привлекательных с туристической точки зрения субъектов. Особенно это актуально при продвижении за пределами России, поскольку это чрезвычайно сложная задача, требующая не только финансовых, но и интеллектуальных ресурсов. Здесь формат коллективной работы просто необходим.

Турбизнес и власть

– Подобная идея находит отражение в формировании единого бренда «Восточное кольцо России», который должен демонстрировать потенциал регионов Дальнего Востока и Забайкалья. Видите ли вы перспективы этой работы и готовы ли принять в ней участие как некоммерческое объединение представителей туриндустрии?

- В концепции «Восточного кольца» есть только один большой плюс – это первая попытка объяснить регионам и участникам туриндустрии, что объединение рынков и разных субъектов с общими целями продвижения – это перспективно и соответствует мировому опыту. Идея правильна, но с точки зрения самого концепта: в какую форму это облечено и каким образом внедряется – работа идет не совсем правильно потому, что продукта не существует. А прежде, чем что-то продвигать, необходимо его создать.

В данном случае сформирован некий миф о существовании продукта, он продвигается исключительно государственными силами и либо совсем не связан, либо самым малым образом согласуется с интересами бизнеса. Отношение ТТС к концепции «Восточного кольца России» скорее негативное, поскольку мы понимаем, что перспектив у этого искусственно созданного бренда нет. На Дальнем Востоке невозможно создать никакое кольцо в ближайшей перспективе из-за отсутствия логистических возможностей, а также из-за дороговизны подобного продукта и неадекватной продолжительности путешествия по связываем им регионам.

– Возможно ли межрегиональное взаимодействие между властями субъектов в туристической области не в рамках «Восточного кольца»?

- По большому счету перед субъектами не стоит задачи сотрудничать друг с другом и совместно реализовывать какие-то проекты. Им очень сложно управлять отношениями с подрядчиками даже внутри своего региона, не говоря уже о подборе подрядчиков в других субъектах. Это технологически невозможно. Поэтому какие-то встречи на уровне властей проходят, соглашения подписываются, но коллективных продуктов в области туризма пока еще не создано. Хотя если мы берем круизную индустрию, то мировые эксперты рекомендуют российским тихоокеанским регионам объединять усилия и совместно представляться на азиатском рынке, тем самым увеличивая свою ценность. В первую очередь сделать это должны Приморский край, Сахалин и Камчатка, поскольку каждый из них имеет свою специфику, и круизным компаниям будет интересен совместный маршрут.

– Впрочем, на уровне региональных властей идет работа, согласующаяся с развитием дестинаций. Например, в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» происходит формирование кластерных туристических объектов, которые представляют совокупность организаций, созданных с целью развития туристических услуг в определенных географических границах. Становится ли подобное государственно-частное партнерство точкой роста в туристической сфере?

– Конечно же, крупные проекты должны реализовываться благодаря государственно-частному партнерству. И ТТС заинтересован в сотрудничестве с органами власти федерального, регионального и муниципального уровней в сфере развития туризма, а также со всеми отраслевыми институтами, создаваемыми государством. Во всем мире применяется такой подход: государство решает определенные вопросы, связанные с законодательством, инвестициями в инфраструктуру, которую не может создавать бизнес в силу длительных сроков окупаемости, а также создает благоприятную среду для инвестиций в туристическую сферу как таковую. Все остальное – задача предпринимателей. К сожалению, подобная работа происходит только в инфраструктурной отрасли, а в части управления таких совместных институтов не существует. А для формирования качественной дестинации в Приморском крае необходимо именно такое управление.

На фото: Большую часть иностранного турпотока составляют путешественники из Китая. В этом есть свои плюсы и минусы.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.