Увлекательное путешествие по Приморью

Газета «Золотой Рог» представляет маршруты выходного дня

Приморский край предлагает своим гостям и жителям разные формы активности в выходные дни. Туристические компании помогут сделать этот отдых незабываемым и приглашают посетить различные уголки региона. Причем активность по душе найдут не только взрослые, но и дети. Так, благодаря работе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», путешественники могут оценить интересные продукты, созданные на базе кластерного проекта «Пидан».

Туристов приглашают в сафари-парк

Сафари-парк находится в Шкотовском районе, в 5 км от села Шкотово. Парк представляет собой участок леса, на котором свободно перемещаются дикие животные, давая возможность туристам познакомиться с жизнью хищников и парнокопытных. Парк стал известен на всю Россию, благодаря необычной истории дружбы козла Тимура и тигра Амура.

Сафари-парк предлагает туристу познакомиться с жизнью грациозных и редких хищников – амурских тигров. На огромной территории свободно гуляют три полосатых обитателя – знаменитый Амур, Тайга и Уссури. Посетители гарантированно смогут увидеть тигров с моста, без решеток перед глазами. Еще один участок леса в парке стал домом для леопардов. Красивый рельеф с крутым каменистым склоном создает природное убежище-логово для выведения потомства. Рядом со смотровым мостом, откуда туристы могут наблюдать жизнь пятнистых кошек, открывается живописный вид на скалы и Японское море.

Есть и участок леса, где разные виды хищников содержатся вместе. Соседями в этом парке стали гималайские медвежата, лисы, енотовидные собаки, выдра, дальневосточные коты. Посетители также могут увидеть красных волков и серого, которые содержатся в отдельных вольерах. Туристы могут наблюдать за животными без решеток. Обитателей этого парка можно фотографировать, но нельзя кормить и трогать.

Помимо хищных животных живут в сафари-парке и травоядные. Парк копытных представляет собой около пяти гектаров леса, поделенных на три участка, между которыми свободно перемещаются животные. Эту территорию облюбовали пять видов диких копытных Приморского края: олени, косули, кабаны, а также кролики и водоплавающие птицы. Многие животные являются ручными и сами выходят к людям. Их можно покормить, погладить и сфотографировать.





На огромной территории уникального сафари-парка свободно гуляют три полосатых обитателя, компанию которым составляют олени и косули.



«Штыковские пруды» приглашают на велопрогулки

Парк семейного отдыха «Штыковские пруды» предлагает активным туристам взять в аренду велосипеды и отправиться в увлекательный тур по живописным тропинкам. Свежий воздух, красочные пейзажи и атмосфера единения с природой будут обеспечены велопутешественникам.

Велопрогулки – это полезный, приятный и интересный вид активного отдыха, который откроет массу новых впечатлений. Огромная территория арт-парка (более 30 га) пронизана сетью велодорожек и тропинок. Уставшие путешественники смогут перевести дух на многочисленных скамейках, гамаках и площадках для отдыха.

На территории парка расположено более 40 арт-объектов и фотозон. Велопутешественники смогут познакомиться с коллекцией скульптурных композиций по мотивам советских мультфильмов, встретить фигуры представителей приморской фауны, а также обнаружить самый впечатляющий арт-объект – гигантскую стилизованную скульптуру амурского тигра длиной почти 10 метров. На территории парка находятся не только удивительные скульптуры, но и уникальные образцы современной деревянной архитектуры, каждый из которых является неповторимым творчеством дизайнеров.

Арт-парк «Штыковские пруды» может предложить не только велопутешествия. Он объединяет целый комплекс творческих мастерских, где ежедневно работают более десятка направлений декоративно-прикладного искусства. Здесь можно погрузиться в прошлое и познакомиться с древнейшей техникой работы на гончарном круге или процессом создания турецких рисунков на воде «Эбру», а можно, следуя современным тенденциям, изучить технологии лепки из экологически чистой полимерной глины и пластифицированного серебра.

Знакомство с тисами острова Петрова

Лазовский заповедник включает в себя остров Петрова, привлекающий туристов со всего света своей загадочной флорой. Этот замечательный уголок заповедника обзавелся тысячелетней тисовой рощей, доставшейся ему в наследство от Бохайского царства.

В 70-е годы интерес к этому уникальному острову был настолько велик, что его заполоняли туристы. Такая высокая посещаемость стала причиной настоящей экологической катастрофы – путешественники вытоптали всю уникальную флору, и только после спада туристической активности в 90-е годы, остров снова обзавелся растительностью. Чтобы подобное не повторялось снова, и посетители этой части заповедника не вредили флоре, количество экскурсий здесь строго ограничено.

Люди посещают остров Петрова не только для того, чтобы полюбоваться тисовой рощей, но и насладиться загадочной атмосферой. Благодаря вычурным очертаниям деревьев, вид рощи оставляет неизгладимое впечатление у туристов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что остров оброс таинственными легендами. Бывалые туристы утверждают, что где-то в глубинах острова течет целебный источник, вода которого способна вылечить от алкоголизма. Нашли путешественники и волшебный тис, в дупло которого можно прошептать самое сокровенное желание, и оно сбудется.

Турориентирование приглашает детей в Анисимовку

Для каждого опытного туриста навык обращения с компасом крайне необходим. Именно поэтому взращивать полезные умения необходимо еще в юных путешественниках. По словам экспертов, тренировочное ориентирование поможет детям не только не потеряться во время путешествия по городским и природным джунглям, но и развить сообразительность, внимательность и логическое мышление.

Туристические компании Приморья предлагают тренировать детей в селе Анисимовка. Поскольку село разбросано хуторами, юные путешественники найдут возможность не только развить навыки ориентирования, но и отлично погулять. Задача программ - найти сюрприз, но главные впечатления оставит сам путь.

Турфирмы предлагают найти следы снежного человека. В случае удачи ребятам удастся сфотографировать легендарное существо и доказать его существование. Как убеждают организаторы, в отличие от собратьев из других стран, приморский снежный человек обладает мягким характером, пуглив и при этом любопытен. Его можно прикормить сладостями и привлечь яркими вещами.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.