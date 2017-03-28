Вторая жизнь городского мусора

Успех раздельного сбора отходов во Владивостоке зависит от отношения к нему управляющих компаний

Раздельный сбор отходов во Владивостоке своими корнями уходит в далекое прошлое. В памяти людей еще сохранились времена, когда по городам и весям на подводах ездили тряпичники и обменивали разные мелочи на отжившие срок вещи, когда пионеры собирали металлолом и макулатуру, а у многоэтажек рядом с обычными контейнерами для бытовых отходов можно было увидеть контейнеры и для остатков пищи.

Поэтому говорить о том, что внедрять культуру раздельного сбора отходов среди населения надо чуть ли не с нуля, не совсем верно. И это подтверждают те шаги, которые в какой-то степени более успешно, чем во многих прочих российских городах, делаются во Владивостоке. Но эти шаги еще надо закрепить, опираясь на государственную программу «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы».

Многое зависит от «управляек»

Мировая практика показывает, что при раздельном сборе отходов 70-80% из них могут получить вторую жизнь и лишь 20-30% - окончательно оказаться на свалках и полигонах. Специалисты осторожно говорят о том, что в России бытовые отходы перерабатываются и служат сырьем для нового производства в лучшем случае в объеме около 7%. Остальное утилизируется и складируется, выводя из оборота тысячи гектаров ценных территорий и отравляя природу.

- Хотя наша компания занимается переработкой пластиковых отходов с 2004 года, но и сегодня мы не более чем на 10% охватываем их сбором наш город, - говорит исполнительный директор компании «Гранула Z» Александра МИРОШНИЧЕНКО. – И это при том, что если ранее мы в основном обслуживали район Эгершельд, то в последнее время охватили сбором пластиковых бутылок 15 городских школ, 81-й микрорайон, несколько контейнеров установили в разных других точках города. И планируется расширение.

Александра Павловна отмечает, что, по данным местной «Ассоциации переработчиков отходов», лишь с появлением индустриальных парков по комплексной переработке отходов, пять-восемь на край, можно будет надеяться, что раздельный сбор отходов получит новый импульс для развития. Ведь этим сбором заниматься не так и выгодно, как это иногда это «малюют». За границей, где это уже давно успешно налажено, компании, занимающиеся отходами, зачастую получают дотации – иначе не выжить.

По ее мнению, сегодня в городе особые трудности испытывают сборщики стекла: нет переработки. Собирать пластиковую бутылку тоже не всегда целесообразно. Например, у компании есть машина, которая, собирая пластиковые бутылки по своему маршруту, прессует их – не возить же воздух. Но проезд к половине домов, где установлены спецконтейнеры для пластика, затруднен.

Александра Мирошниченко добавляет, что успех раздельного сбора отходов во Владивостоке в основном зависит от отношения к нему управляющих компаний. А они сегодня просто отказываются идти на какие-либо расходы из экономии в свою пользу. В частности - покупать и устанавливать спецконтейнеры.

- Мы тоже за раздельный сбор. К нам приходил заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Антон БИБИКОВ, – говорит старшая по дому № 116 по ул. Кирова Ольга АНИСИМОВА. - Агитировал. Но это сегодня зависит только от директора МУП «Центральный», которое обслуживает наш дом. Кроме того, под контейнеры потребуется расширить площадку. Сами контейнеры надо с крышками, чтобы ветер не разносил мусор.

В администрации Владивостока проблему «консерватизма УК» тоже считают ключевой в организации раздельного сбора отходов.

«Управление охраны окружающей среды и природопользования (УООСиП) в рамках этой работы на протяжении 2013-2015 гг. неоднократно направляло информационные письма в каждую УК, оказывающую услуги на территории ВГО, о существующих требованиях в области обращения с отходами и о необходимости принятия мер для их выполнения. Информация доводилась до управляющих организаций во время рабочих встреч и совещаний. И в том числе что на территории г. Владивостока УООСиП совместно с предприятиями-переработчиками реализуется ряд экопроектов по раздельному сбору отходов – пластика, стекла, алюминиевой банки, ртутьсодержащих отходов, имеющих не только эколого-просветительские и пропагандистские, но и практические цели. О том, что работа заинтересованных лиц в этих проектах позволяет их участникам (в частности, УК) организовывать раздельный сбор отходов на более выгодных, с точки зрения затрат, условиях», - сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в горадминистрации.

Констатируется, что «не все управляющие компании предприняли какие-либо действенные меры или хотя бы запланировали их на ближайшее время в этом направлении». В результате их бездеятельности «во многих домах происходит сброс всех видов отходов, в том числе и ртутьсодержащих, в один контейнер или мусоропровод, имеют место свалки КГМ и СМ вблизи контейнерных площадок или придомовой территории, поскольку людям просто некуда складировать такие отходы. Это не только портит внешний облик города, но и создает небезопасные условия обитания людей с точки зрения санитарно-эпидемиологических и экологических требований».

Зачастую УК оправдывают свое бездействие тем, что нет соответствующего решения общего собрания собственников помещений МКД, заявок от жильцов и т.п. Это при том, что законодательством в обязанности УК вменяется управление домом исходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД.

А к одной из таких обязательных услуг, в частности, относятся организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и пр.) и их передача специализированным организациям. То есть раздельный сбор отходов и передача их специализированным организациям – это, вообще-то одна из прямых обязанностей управляющих организаций, и ее неисполнение – вне закона и должно наказываться.

Однако при том, что муниципалитет отвечает за организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на своей территории, одной из законодательных новаций право административного наказания нарушителей на этой же территории было передано из муниципалитетов субъектам РФ. То есть вопрос наказания стал запутаннее, и это на руку тем, кто с законом не в ладу.

Надо надеяться, что разумное разделение полномочий и ответственности города и края в таком тонком деле, как раздельный сбор отходов, в скором времени проявится четче, будет закреплено в соответствующих порядке и документах, и это на местном уровне улучшит ситуацию.

Не менее важно, чтобы и население, и УК прониклись выгодой от раздельного сбора отходов. Тогда будет реальный экономический эффект, несмотря на то, что дело это очень кропотливое и затратное. А выгода просматривается в том, что в итоге этой деятельности происходит уменьшение количества отходов, требующих вывоза на обезвреживание или захоронение, и соответственно, на это уменьшаются затраты. Экономия может позволить УК (ТСЖ) высвобожденные средства направить на развитие придомовых территорий, ремонтные работы, благоустройство и т.д. Плюс улучшение экологии и здоровья людей, что деньгами не измерить.

Проекты обречены на успех

Вне действующих программ (см. досье) в городе специализированными компаниями осуществляется раздельный сбор еще около десятка видов бытовых отходов. Рост заметный, но потенциал остается огромным, если принять во внимание, что каждый житель нашей страны за год производит порядка полутонны бытовых отходов. В администрации Владивостока отмечают, что на сегодняшний день на территории города имеются трудности с переработкой макулатуры, древесных отходов, крупногабаритных материалов. При том, что на Спецзаводе №1 ежегодно дроблению подвергаются десятки тысяч тонн строительного и крупногабаритного мусора.

В рамках реализации трех экопроектов в городе появилось около 350 объектов для раздельного сбора отходов, но большая часть из них – на территории Фрунзенского района. Остальные районы в этом заметно отстали.

В целом дело вроде бы постепенно продвигается. Так, с начала этого года в рамках проекта «Утилизируй правильно» в разных районах города было установлено еще 11 новых экомодулей для сбора ртутьсодержащих ламп, термометров и батареек. А еще Владивосток на всю страну отметился информацией о переработке на промплощадке МУПВ «Спецзавод №1» в щепу новогодних елок, затем пошедшую в качестве топлива на отопление жилого фонда.

Прогнозировать рост объемов раздельного сбора отходов по городу в этом году трудно. Дело в том, что ряд предприятий, участвовавших в названных экопроектах, по разным причинам финансово-экономического характера приостановили свою деятельность в этой сфере.

Администрация города начала поиск новых компаний для сотрудничества по развитию раздельного сбора отходов, которые займутся в том числе обустройством контейнерных площадок, вывозом отходов и их переработкой для новой жизни. Помимо новых им предложены и уже имеющиеся площадки для раздельного сбора и реализации макулатуры, стекла, пластика, алюминиевой банки и других видов отходов. Со стороны администрации вопросы сотрудничества с ними обсуждают начальник отдела экологической безопасности Сергей КОЗЛОВ и главный специалист этого же отдела Анастасия ПОТАПОВА.

Раздельный сбор становится инновационным

Председатель Думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ недавно отметила, что в городе создается инновационная схема управления отходами, призванная упорядочить деятельность по сбору, перевозке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов. Но это новшество коснется и всех иных муниципальных образований края и выразится в создании новой инфраструктуры, которая будет работать на основе федеральных стандартов.

По ее словам, «переход на новые федеральные стандарты переработки отходов должен быть планомерным. В числе приоритетных направлений схемы – внедрение раздельного сбора отходов, их сортировка, а также вторичная переработка. Подразумевается создание на территории Владивостокского ГО четырех центров по углубленной переработке и сортировке отходов, более двадцати мусороперегрузочных станций».

Интересно, что на конкурсной основе будет выбран региональный оператор, который начнет заниматься вопросами оборота всех приморских отходов и будет за это нести ответственность.

Елена Новицкая отметила, что город проведет инвентаризацию своего мусороперерабатывающего комплекса с целью превращения его в часть высокоэффективной отрасли, в которую должен прийти частный бизнес.

Досье "Золотого Рога": В настоящее время наиболее активно в плане развития селективного сбора отходов во Владивостоке реализуются такие проекты, как «Возьми пластик в оборот» (отходы пластика), «Утилизируй правильно» (отработанные ртутные лампы и элементы питания) и «Принеси пользу своему городу» (отходы стекла, стеклотара). С августа 2013 года вблизи домов планомерно устанавливаются контейнеры для раздельного сбора. И, благодаря этому, уже в 2014 году было отдельно собрано 2,5 тыс. кубометров пластика, 140 тонн стекла, более 8 тыс. ртутьсодержащих ламп, градусников и батареек. В минувшем году в рамках этих проектов получили более 195 тонн отходов стекла и стеклотары, свыше 3 тыс. кубометров пластика, более 11 тыс. штук отработанных ртутных ламп, 45 кг элементов электропитания и 35 градусников.

На фото: Привычная картина владивостокских дворов.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.