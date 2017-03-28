Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке "НТВ-ПЛЮС" включит в свои пакеты местные телеканалы
Известный оператор спутникового телевидения выходит на Дальний Восток, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Во вторник, 28 марта, состоялась пресс-конференция советника генерального директора «НТВ-ПЛЮС» Сергея СТАВРОПОЛЬЦЕВА для представителей местных СМИ, где он обозначил главные преимущества спутникового телевидения от «НТВ-ПЛЮС» для дальневосточников.
Выйти на Дальневосточное пространство компании «НТВ-ПЛЮС» помогла победа в конкурсе, итоги которого были подведены на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию 25 января 2017 года, спутниковая компания получила право на вещание с использованием восьми транспондеров спутника «Экспресс‑АТ2» с точкой стояния 140 градусов восточной долготы. Зона покрытия этого спутника охватывает всю территорию ДФО.
Все каналы, которые предлагает компания будут вещаться для большинства регионов в их часовом поясе, то есть в пакетных предложениях компании не будет дублирующих каналов на разные часовые пояса. «НТВ-ПЛЮС» предлагает для своих пользователей 168 каналов в разных жанрах.
По словам Сергея Ставропольцева, для жителей Дальнего Востока также предусмотрено вещание местных каналов для приморцев будет включен канал «ОТВ-Прим», а для хабаровчан – «Губерния».
В базовый вариант подписки входят более 130-ти каналов, среди них наиболее востребованные - спортивные, детские и киноканалы. В «Базовом пакете» появятся и три канала в формате Ultra HD, при этом на абонентскую плату это не повлияет.
Особой популярностью зрителей, как свидетельствует статистика, пользуются четыре дополнительных пакета: «VIP Кино» (15 каналов), «Суперспорт» (8 каналов), «Детский» (9 каналов), «Ночной» (3 канала).
Отдельная «фишка» «НТВ-ПЛЮС» – вещание китайского канала CCTV на русском и китайском языках с обучающими программами, которые, по экспертным оценкам, очень востребованы в приграничных регионах Дальнего Востока.
Используя возможность ежемесячной оплаты, абонент может сформировать собственный профиль телесмотрения и оперативно изменять его, оплачивая только те пакеты и услуги, которые необходимы.
Как ранее писал "Золотой Рог", в конце прошлого года компания анонсировала появление гибридной приставки, которая позволяет смотреть каналы спутникового ТВ не только в классическом, линейном, виде, но и использовать интерактивные функции через интернет. С помощью приставки абонентам доступна онлайн-библиотека фильмов и сериалов. «То есть фактически с помощью нашей приставки можно любой телевизор, даже электронно-лучевой, сделать смарт-ТВ, - пояснил Ставропольцев. - Все, что для этого нужно дома, - это доступ в интернет и устройства сопряжения, кабели. Это тысячи фильмов, у нас есть совместный проект с онлайн-кинотеатром. Есть также функции паузы и перемотки эфира».
Досье «Золотого Рога»: В 1996 году компания «НТВ-ПЛЮС» первой в России начала спутниковое телевещание для частных абонентов. В 1999 году она перешла с аналогового вещания на цифровое, что позволило значительно увеличить число каналов. В 2006 году компания «НТВ-ПЛЮС» стала первым спутниковым оператором за Уралом. Абонентская база оператора – более 3 млн зрителей. Центры обслуживания абонентов действуют в 65 городах на территории вещания. Деятельность компании получила высокую оценку профессионального сообщества и зрителей: «НТВ-ПЛЮС» неоднократно завоевывала самые престижные награды. Среди них премии ТЭФИ, HOT BIRD TV Awards, «Золотой луч», «Большая цифра». «НТВ- ПЛЮС» является членом Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).
Cергей КУЗЬМИН. Фото автора.
Новости тематики
- Идет прием заявок на конкурс журналистов "Технологии для жизни – больше возможностей"
- На Дальнем Востоке "НТВ-ПЛЮС" включит в свои пакеты местные телеканалы
- "НТВ-ПЛЮС" выходит на дальневосточные гектары
- Tele2 приглашает студентов Приморья на стажировку
- "Ростелеком" предлагает предприятиям Приморского края услугу "Видеокомфорт"
- Во Владивостоке "Ростелеком" объявляет "Время подарков"
- в Приморье каждый третий клиент "Ростелекома" управляет услугами связи онлайн
- Более 5 тыс. смартфонов Tele2 Mini приобрели жители Приморья
- На Дальнем Востоке звонки уходят в Wi-Fi
- В Приморье "Ростелеком" делает домашний интернет мобильным
Новости раздела
- Главный редактор Russia Beyond The Headlines расскажет о СМИ в эпоху digital на МедиаСаммите-2017
- Идет прием заявок на конкурс журналистов "Технологии для жизни – больше возможностей"
- Во Владивостоке две строительные компании оштрафованы на общую сумму в 2 млн рублей
- Транспортную компанию в Приморье суд оштрафовал на 1 млн рублей
- Чистый берег под Находкой
- Порядок улучшает экологию
- Владивосток готовит улицы к приему гостей
- Единая и делимая
- В концепции "Восточного кольца" есть только один большой плюс
- Увлекательное путешествие по Приморью
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Одно из ключевых предприятий Приморья выходит из банкротства
- Владивосток устал ютиться в "гостинках"
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Силовики добрались до банка Дарькиных
- В мэрии Владивостока началась кадровая революция
- В Приморье японкам дадут "зеленый свет"
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Директорами аэропорта Владивосток стали представители сингапурского аэропорта Changi
- Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
- Рыбаки Приморья просят заступиться за углохвостую креветку