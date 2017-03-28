На Дальнем Востоке "НТВ-ПЛЮС" включит в свои пакеты местные телеканалы

Известный оператор спутникового телевидения выходит на Дальний Восток, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».



Во вторник, 28 марта, состоялась пресс-конференция советника генерального директора «НТВ-ПЛЮС» Сергея СТАВРОПОЛЬЦЕВА для представителей местных СМИ, где он обозначил главные преимущества спутникового телевидения от «НТВ-ПЛЮС» для дальневосточников.



Выйти на Дальневосточное пространство компании «НТВ-ПЛЮС» помогла победа в конкурсе, итоги которого были подведены на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию 25 января 2017 года, спутниковая компания получила право на вещание с использованием восьми транспондеров спутника «Экспресс‑АТ2» с точкой стояния 140 градусов восточной долготы. Зона покрытия этого спутника охватывает всю территорию ДФО.



Все каналы, которые предлагает компания будут вещаться для большинства регионов в их часовом поясе, то есть в пакетных предложениях компании не будет дублирующих каналов на разные часовые пояса. «НТВ-ПЛЮС» предлагает для своих пользователей 168 каналов в разных жанрах.



По словам Сергея Ставропольцева, для жителей Дальнего Востока также предусмотрено вещание местных каналов для приморцев будет включен канал «ОТВ-Прим», а для хабаровчан – «Губерния».



В базовый вариант подписки входят более 130-ти каналов, среди них наиболее востребованные - спортивные, детские и киноканалы. В «Базовом пакете» появятся и три канала в формате Ultra HD, при этом на абонентскую плату это не повлияет.



Особой популярностью зрителей, как свидетельствует статистика, пользуются четыре дополнительных пакета: «VIP Кино» (15 каналов), «Суперспорт» (8 каналов), «Детский» (9 каналов), «Ночной» (3 канала).



Отдельная «фишка» «НТВ-ПЛЮС» – вещание китайского канала CCTV на русском и китайском языках с обучающими программами, которые, по экспертным оценкам, очень востребованы в приграничных регионах Дальнего Востока.



Используя возможность ежемесячной оплаты, абонент может сформировать собственный профиль телесмотрения и оперативно изменять его, оплачивая только те пакеты и услуги, которые необходимы.



Как ранее писал "Золотой Рог", в конце прошлого года компания анонсировала появление гибридной приставки, которая позволяет смотреть каналы спутникового ТВ не только в классическом, линейном, виде, но и использовать интерактивные функции через интернет. С помощью приставки абонентам доступна онлайн-библиотека фильмов и сериалов. «То есть фактически с помощью нашей приставки можно любой телевизор, даже электронно-лучевой, сделать смарт-ТВ, - пояснил Ставропольцев. - Все, что для этого нужно дома, - это доступ в интернет и устройства сопряжения, кабели. Это тысячи фильмов, у нас есть совместный проект с онлайн-кинотеатром. Есть также функции паузы и перемотки эфира».



Досье «Золотого Рога»: В 1996 году компания «НТВ-ПЛЮС» первой в России начала спутниковое телевещание для частных абонентов. В 1999 году она перешла с аналогового вещания на цифровое, что позволило значительно увеличить число каналов. В 2006 году компания «НТВ-ПЛЮС» стала первым спутниковым оператором за Уралом. Абонентская база оператора – более 3 млн зрителей. Центры обслуживания абонентов действуют в 65 городах на территории вещания. Деятельность компании получила высокую оценку профессионального сообщества и зрителей: «НТВ-ПЛЮС» неоднократно завоевывала самые престижные награды. Среди них премии ТЭФИ, HOT BIRD TV Awards, «Золотой луч», «Большая цифра». «НТВ- ПЛЮС» является членом Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).



Cергей КУЗЬМИН. Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



