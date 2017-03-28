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Нужно ли Приморью доступное жилье?

28 Марта 2017, 14:02 | Приморье

Монополисты могут любое дешевое жилье превратить в «золотой» квадрат

 

В преддверии нового строительного сезона Деловой газете «Золотой Рог» стало известно, что старейшая приморская компания с мощной базой по производству строительных материалов и конструкций начала приостановку производства стройматериалов и строительных работ на объектах жилья. Причиной называют отсутствие правил игры в отрасли, а также заинтересованности в массовом строительстве доступного жилья со стороны властей, когда готовые дома подолгу стоят и не сдаются.

Работники АО «Строитель» всерьез опасаются, что потеряют свои рабочие места. По их словам, на недавнем заседании совета директоров АО «Строитель» было принято принципиальное решение – приступить к остановке и консервации производственных мощностей, приостановить проектные и изыскательские работы под новые строительные площадки.

Члены совета считают, что в крае необходимо создать координационный совет, в состав которого должны войти представители силовиков, вплоть до прокуратуры, и других контролирующих органов, включая инспекции регионального строительного надзора и контроля в сфере долевого строительства. Слишком много накопилось фактов противоправных действий, которые стали тормозом в строительстве жилых объектов и с которыми постоянно сталкиваются застройщики.

Похоже, ком накопившихся проблем строителям в одиночку не сдвинуть с места без Совета по взаимодействию с государственными органами в вопросе увеличения строительства доступного жилья и ускоренного развития строительной отрасли в крае.

На фоне растущего спроса на жилье экономкласса в Приморском крае с трудом верится, что сегодня склады и площадки для хранения ОАО «Строитель» забиты под завязку стройматериалами и конструкциями, которые и не находят сбыта. Их с лихвой хватило бы для возведения жилых домов на 1,2 тыс. квартир. Имея такой запас за спиной, руководство компании не раз заявляло, что если будут устранены бюрократические рогатки, то «Строитель» может в короткие сроки наполнить рынок нового жилья дешевым жильем. Настолько дешевым, что оно будет по карману людям даже с невысокими доходами, как прописано в краевой программе «Доступное жилье» или федеральной программе «Жилье для российской семьи».


 

 

Невероятно, но факт: сегодня склады и площадки для хранения ОАО «Строитель» забиты под завязку стройматериалами и конструкциями.

В приватной беседе, состоявшейся в стенах компании, один из членов совета директоров признался, что он не имеет права разглашать принятые на последнем собрании решения, сославшись на принципы коллегиального органа. Но если ситуация будет развиваться в негативном ключе, то совет наверняка пойдет на раскрытие информации, и она будет предоставлена газете «Золотой Рог».

Думаю, что строители уже созрели для откровенного интервью, чтобы расставить все точки над i в абсурдной ситуации. Владивосток по цене жилого квадрата занимает сегодня 4-е место в стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Число нуждающихся в крыше над головой растет, а объемы строительства падают. Можно понять разочарование совета директоров АО «Строитель»: с начала 2000-х годов их компания постоянно сталкивается с противодействием чиновников, которые должны бы помочь расчищать барьеры, а не наоборот. Монополисты – поставщики ресурсов для жизнеобеспечения строящихся объектов - могут любое дешевое жилье превратить в «золотой» квадрат.

Посчитали, позже, в «Строителе», и горько стало. За последние десять лет компании не удалось реализовать проектов строительства на 156 млрд рублей. Могли, но не достроили свыше 5 тыс. квартир. При этом бюджет края недополучил доходов, которые могли бы немного сократить региональный дефицит бюджета. Из-за несогласованности действий между предприятием и сетевыми монополистами продолжает расти социальная напряженность дольщиков по не сданным вовремя домам.

С таким вот настроением и начинают приморскую весну строители.

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: строительство  жилье 



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Комментарии

  • big00:26, 29.03.2017#

    Вот где Микулевскому надо наводить порядок. Это будет пользы в 100 раз больше, чем от форумов на острове.

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