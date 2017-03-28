Вагоны выезжают из кризиса

На рынке грузоперевозок Дальнего Востока наметилась тенденция к росту объемов

Рынок транспортно-логистических услуг переживает непростые времена: спад производства и сокращение потребительского спроса в стране отражаются на объемах грузоперевозок. Однако на дальневосточном рынке с начала 2017 года наметились положительные тенденции, о чем свидетельствуют показатели погрузки Владивостокского филиала АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК).

О ситуации на рынке грузовых железнодорожных перевозок региона Деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор филиала Виктор ОСИПОВ.

- Виктор Александрович, операторы одними из первых чувствуют изменения, происходящие в экономике страны. Как начался год, какова динамика грузоперевозок в Дальневосточном регионе?

- С точки зрения темпов грузовой работы год начался неплохо. С начала года филиал перевез 1,4 млн тонн грузов, прибавив к показателям 2016 года 34%. Причем мы добились роста по ключевым номенклатурам, составляющим основу грузовой базы филиала. К примеру, за январь-февраль объем перевозок каменного угля вырос на 52%, нефтяных грузов – на 35%, и лесных грузов – почти в 1,5 раза. Наибольший прирост показывают перевозки каменного угля, что преимущественно связано с увеличением объемов добычи твердого топлива и ростом экспортных потоков железнодорожных перевозок в Японию и Китай.

Хочу заметить, что в 2016 году филиал успешно выполнил задачу по удержанию рыночной доли погрузки на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) и Железным дорогам Якутии (ЖДЯ), сохранив ее на уровне 22%.

- Все-таки многое зависит не только от внешних факторов. На что делаете ставку в работе, за счет каких мер удерживаете свои позиции?

- Рост показателей, действительно, обусловлен не только внешними факторами. Для нас время турбулентности в экономике – самое продуктивное, оно дает возможности найти новые решения и нестандартные подходы к повышению эффективности работы.

В условиях сокращения численности рабочего парка вследствие запрета на продление срока службы вагонов, в 2016 году мы поставили себе задачу: меньшим числом вагонов выполнять больше работы. Мы сосредоточили усилия на повышении производительности подвижного состава за счет увеличения скорости перемещения вагона, сокращения простоев под грузовыми операциями на станциях погрузки-выгрузки, на росте уровня маршрутизации и оборота. Результаты говорят за себя: в 2016 году Владивостокский филиал по всем родам подвижного состава ускорил оборот вагона к 2015 году на 1,2 суток – до 9,9 суток.

Кроме того, мы нашли способ сохранить объемы перевозок и в полном объеме выполнять свои обязательства перед грузоотправителями – через привлечение под свое управление вагонного парка других собственников.

Проект модернизации универсальных платформ на базе собственного вагоноремонтного предприятия позволил нам повысить качество этого подвижного состава и, таким образом, обеспечить его грузовой базой, поскольку на Дальнем Востоке платформы очень востребованы. В результате доля присутствия ПГК в сегменте универсальных платформ на ДВЖД выросла с 6% до 12%.

- Расскажите, какие услуги ПГК наиболее востребованы грузоотправителями Дальнего Востока?

- В последнее время растет спрос на услуги комплексного транспортного обслуживания, что мы оцениваем как очень перспективное и важное направление нашей дальнейшей работы. Мы развиваем сервис организации перевозок по принципу «от двери к двери», который удобен и в конечном счете выгоден нашим грузоотправителям.

Например, ПГК не только гарантирует подачу вагонов под погрузку и обеспечивает логистику, но и готовит все перевозочные документы, осуществляет оплату тарифа, мониторинг движения груза на всем пути следования, что может позволить себе далеко не каждый оператор. То есть мы предоставляем весь комплекс необходимых услуг, независимо от того, куда груз отправляется – на экспорт или внутри страны.

Отмечу, что эксперты дают оптимистичные прогнозы по поводу увеличения грузовой базы в Дальневосточном регионе в связи с развитием проектов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Мы будем использовать любую возможность для того, чтобы включиться в эти процессы.

Елена ЛЕНСКАЯ.