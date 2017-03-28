"Восточный Порт" вышел в финал XIII Бизнес-Премии Приморского края как социально ответственный

Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Социально ответственный бизнес"

В декабре 2016 года АО «Восточный Порт», входящее в состав портового угольного холдинга ООО «Управляющая портовая компания», стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства Третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Объем инвестиций в проект в рамках договора с Корпорацией развития Дальнего Востока составит 17,2 млрд рублей с перспективой создания 619 рабочих мест.

В том же декабре АО «Восточный Порт» и администрация Находкинского городского округа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологической безопасности на 5 лет. Увеличение производственных показателей крупнейшего в России угольного стивидора значимо не только для предприятия, но и для всего региона в целом, ведь компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Приморского края. Отчисления стивидорной компании в краевой и местный бюджеты по итогам 2016 года составили почти 4 млрд рублей.

Всего АО «Восточный Порт» в 2016 году направило на природоохранные мероприятия 32,3 млн рублей. Средства были выделены на повышение эффективности систем пылеподавления в местах пересыпки угля, очистки почвы, сточных и ливневых вод.

Результаты экологического мониторинга, который регулярно проводится аккредитованными лабораториями, подтвердили улучшение показателей порта, все взятые пробы соответствовали нормам.

В 2017 году стивидор предполагает потратить до 300 млн рублей на сооружение ветрозащитных ограждений высотой 18 метров для действующего угольного комплекса и строящейся 3-й очереди порта.

Для максимальной эффективности защитных сооружений проведено математическое моделирование и выбраны проектные решения. В зависимости от расположения экрана относительно ветра он может нести ветрозащитную функцию (с наветренной стороны относительно штабеля угля) и пылезащитную (с подветренной стороны).

Дополнительно на природоохранные мероприятия на текущий год запланировано 100 млн рублей, половина из которых придется на дальнейшую модернизацию системы круглосуточного экологического мониторинга и закупку новых пылеуборочных машин для работы в порту.

Отметим, что АО «Восточный Порт» - единственный специализированный терминал по перевалке каменного угля в Приморском крае, где еще на этапе проектировки были учтены особенности груза, с которым здесь будут работать. Помимо специализированной техники - вагоноопрокидывателей, конвейеров, стакеров, реклаймеров и судопогрузочных машин, - которая позволяет обрабатывать большие объемы груза с минимальным воздействием на окружающую среду, здесь применяются современные технологии, позволяющие предотвратить выброс твердых веществ в воздух.