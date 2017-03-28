"ДНС групп": от сборки к производству

Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Компания года"

В 2016 году «ДНС групп», основанная в 2008 году, отпраздновала свое совершеннолетие - за 18 лет работы компании удалось превратиться из регионального игрока в федеральную сеть с более чем 1,3 тыс. магазинов на территории России. В сегменте бытовой и компьютерной техники сеть, основанная в Приморье, заняла позицию рядом с лидером сегмента «М.Видео».

DNS активно развивается, наращивая свое присутствие в регионах России и усиливая свои позиции в центральной России. Сегодня ретейлер представлен более чем в 400 городах: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.

Один из «секретов» успешной экспансии бизнеса – система социальных лифтов в народной компании. Кто из молодых не мечтает уехать из глубинки? Сильный мотив. Сеть DNS дает этот шанс молодым, просеивая через сито ретейла, первым отбирая лучших менеджеров.

Год назад компания зашла в Крым, хорошо понимая последствия возможных санкций для цифрового бизнеса DNS. Но в негласном досье компании давно прописано: патриот. И не только «всея Руси», но и родного Приморья. Крупнейший ретейл из Владивостока опутал своими цифромаркетами с «зеленым человечком» города и веси всех регионов страны, добрался до Санкт-Петербурга. Тем не менее штаб-квартирой компании и местом жительства его топ-менеджеров остается Владивосток. Гендиректор «ДНС групп» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ не раз публично заявлял, что Владивосток - лучшее место для бизнеса и жизни. И проекты, озвученные недавно, – возведение завода панельного домостроения и запуск деревообработки под производство комплектов домов – для того, чтобы решить самую острую проблему земляков – доступное жилье.

А начиналось все в 1993 году, когда друзья-программисты начали проектировать компьютерные сети для владивостокских предприятий, а заодно - собирать компьютеры. Все 1990-е Алексеев с друзьями ничем не отличались от тысяч команд, собиравших компьютеры и по мелочи занимавшихся системной интеграцией по всей стране. Но в кризис 1998 года корпоративные клиенты исчезли, а вот простых горожан, желающих купить недорогой компьютер, не убавилось. Сборщики решили переквалифицироваться в торговцев, арендовали помещение и открыли магазин под вывеской DNS - Digital Network Systems. Прямо в магазине выделили помещение для сборки, а комплектующие закупали у московских дистрибьюторов.

Одним из первых поставщиков DNS стала компания-импортер, известная сейчас как крупнейший российский дистрибьютор цифровой техники Merlion. К закупке комплектующих в Юго-Восточной Азии DNS вернулась в 2012 году, открыв свой завод.

«DNS - коллективное творение, созданное усилиями многих людей», - любит повторять Алексеев. Сейчас у DNS девять владельцев, все они в бизнесе на ключевых позициях. У учредителей есть договоренность не бросать операционное управление и не выходить из бизнеса. Владельцы DNS вместе проводят время не только на работе: охота, рыбалка, катание на лыжах. Но местные бизнесмены только сейчас поверили, что у «компьютерщиков» уже многомиллиардный бизнес.