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"Транснефть - Порт Козьмино": cтабильность и развитие
Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Социально ответственный бизнес"
ООО «Транснефть - Порт Козьмино», дочерняя организация ПАО «Транснефть», обеспечивающая экспорт высококачественной российской нефти марки ESPO («ВСТО»), стабильно увеличивает производственные показатели, о чем, в частности, свидетельствуют итоги работы в 2016 году. Минувший год нефтепорт завершил с высокими производственными результатами, почти вдвое увеличив грузооборот сырья с момента начала своей работы в 2009 году.
Так, если в 2010 году объем отгрузки составил 15,3 млн тонн, то в 2016 году – уже 31,8 млн тонн. По сравнению с 2015 годом данный показатель вырос на 1,4 млн тонн. Всего же с 2010 по 2016 годы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) было экспортировано более 155 млн тонн российской нефти.
Основными получателями нефти из Козьмино в 2016 году стали: Китай – 22,2 млн тонн (69,8%), Япония – 3,9 млн тонн (12,3%), Южная Корея – 2,4 млн тонн (7,5%). В направлении Малайзии отгружено 1,6 млн тонн (5%), Сингапура – 0,6 млн тонн (1,9%), Таиланда – 0,4 млн тонн (1,3%), США – 0,3 млн тонн (1%), Филиппин и Новой Зеландии – по 0,2 млн тонн (0,6%).
Достижению таких показателей способствовало выполнение Программы развития, технического перевооружения и реконструкции производственных объектов и Программы капитального ремонта порта на 2016 год.
Так, в минувшем году был реализован крупный инвестиционный проект по реконструкции подходной дамбы с дноуглублением операционной акватории причала №2 нефтепирса до отметки минус 21 метр. Введенная в эксплуатацию дамба позволяет принимать танкеры дедвейтом до 150 тыс. тонн, как и у причала №1, так и у причала №2 нефтепорта Козьмино. В феврале 2017 года к реконструированному второму причалу пришвартовался первый танкер Nordic Freedom. После погрузки на судно 140 тыс. тонн российской нефти ESPO оно отбыло в направлении Китайской Народной Республики.
Противопожарная безопасность в нефтепорту Козьмино также была усилена с завершением строительства новых объектов. Так, в 2016 году в эксплуатацию были введены четыре новых резервуара для хранения противопожарного запаса воды. Три емкости объемом 5 тыс. кубометров расположены на нефтебазе, еще одна объемом 3 тыс. кубометров – на площадке приема нефти.
В рамках проекта «Система автоматики пожаротушения» специалисты дооснастили помещения при резервуарах-накопителях сточных вод системой пожарной сигнализации на трех производственных площадках нефтепорта. Кроме того, на нефтебазе, площадке береговых и причальных сооружений и площадке железнодорожных эстакад была реконструирована система громкоговорящего оповещения.
В целях поддержания высокого уровня экологической безопасности производственных объектов в Козьмино были модернизированы промливневая канализация и система инженерной защиты от подземных и поверхностных вод.
Минувший год в ПАО «Транснефть» и его дочерних организациях был объявлен годом качества в строительстве. ООО «Транснефть - Порт Козьмино» со своей стороны неизменно поддерживает высокий уровень надежности, экологичности и безопасности строящихся и реконструируемых объектов. На каждом этапе проводится контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ требованиям нормативно-технической и рабочей документации, а также технических регламентов.
Комментируя итоги работы в 2016 году, генеральный директор ООО «Транснефть – Порт Козьмино» Рустам ГАМБЕРОВ, подтвердил, что предприятие выполнило все стоявшие перед ним задачи. «Трудовой коллектив «Транснефть - Порт Козьмино» успешно справился со всеми задачами в 2016 году, обеспечив хорошую базу для стабильной работы в будущем», - сказал он.
Досье "Золотого Рога": Расположенный на побережье Японского моря нефтеналивной порт Козьмино – конечная точка трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), которая имеет протяженность почти 5 тыс. километров и соединяет шесть регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. ВСТО-1 представляет собой участок нефтепровода Тайшет (Иркутская область) – Сковородино (Амурская область), ВСТО-2 - участок нефтепровода Сковородино - нефтеналивной терминал «Козьмино».
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