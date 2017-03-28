www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.94 р. 100 JPY: 51.45 р.
EUR: 61.81 р. 10 CNY: 82.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Сеть "Три Кота" хочет стать лидером местного ретейла

28 Марта 2017, 12:43 | Приморье

Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Развивающийся бизнес"

 

Основанной в 2009 году во Владивостоке сети розничной торговли продуктами питания и хозяйственными товарами «Три Кота» уже тесно на приморском рынке: два года назад ретейлер пришел в Хабаровский край, потеснив местную сеть «Самбери», которая, в свою очередь, успешно осваивает Приморье. А в 2016 году медиахолдинг включил приморского ретейлера в ТОП-50 быстрорастущих компаний России.

Чтобы попасть в список участников рейтинга РБК, компания должна соответствовать ряду критериев: быть зарегистрированной в России, заниматься понятным и прозрачным бизнесом, демонстрировать устойчивый рост на протяжении нескольких лет. Авторы рейтинга отмечают, что сеть «Три Кота» развивается на фоне отсутствия федеральных конкурентов: крупные игроки из-за сложной логистики и низкой плотности населения на Дальнем Востоке не спешат с выходом на местный рынок. Так, в 2015 году от планов открыть первые магазины в Приморье временно отказалась Metro Cash & Carry.

В настоящее время сеть «Три Кота» представлена 8 магазинами в Приморском и Хабаровском краях. Постоянными покупателями сети являются свыше 120 тыс. человек, и это число с каждым днем увеличивается. Сегодня в сети гипермаркетов «Три Кота» представлена продукция 1,5 тыс. производителей и дистрибьюторов: более 250 поставщиков по направлению food и около 150 - по направлению nonfood.

В Приморском крае работает один дискаунтер и три гипермаркета в городе Владивостоке, по одному гипермаркету в городах Артем и Уссурийск. В Хабаровске успешно работают уже два гипермаркета розничной сети.

«Целью своей работы мы видим создание условий торговли, учитывающих потребности всех категорий покупателей, вне зависимости от их дохода и финансовых возможностей. Для этого мы стремимся предложить потребителю лучшие условия в каждом ценовом сегменте. В основе этого лежит ежедневный мониторинг рынка и лучших предложений конкурентов, профессионализм наших сотрудников, грамотный маркетинг и работа коммерческих служб в переговорах с поставщиками для получения лучших цен. Мы гордимся тем, что в любом магазине нашей сети и человек с высоким, и человек с низким достатком может найти и купить все необходимое ему», - так звучит миссия компании «Три Кота».

В компании заверяют, что для каждой проблемной ситуации готовы найти индивидуальный подход и решить ее максимально быстро.

«Мы стремимся стать лидером ретейла Дальнего Востока. Для этого мы неукоснительно следим за соблюдением нашими сотрудниками высоких корпоративных стандартов и бизнес-процессов», - вот принцип ключевой ценности, взятый на вооружение сетью.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Три кота  Бизнес-Премия Приморского края 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru