Сеть "Три Кота" хочет стать лидером местного ретейла

Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Развивающийся бизнес"

Основанной в 2009 году во Владивостоке сети розничной торговли продуктами питания и хозяйственными товарами «Три Кота» уже тесно на приморском рынке: два года назад ретейлер пришел в Хабаровский край, потеснив местную сеть «Самбери», которая, в свою очередь, успешно осваивает Приморье. А в 2016 году медиахолдинг включил приморского ретейлера в ТОП-50 быстрорастущих компаний России.

Чтобы попасть в список участников рейтинга РБК, компания должна соответствовать ряду критериев: быть зарегистрированной в России, заниматься понятным и прозрачным бизнесом, демонстрировать устойчивый рост на протяжении нескольких лет. Авторы рейтинга отмечают, что сеть «Три Кота» развивается на фоне отсутствия федеральных конкурентов: крупные игроки из-за сложной логистики и низкой плотности населения на Дальнем Востоке не спешат с выходом на местный рынок. Так, в 2015 году от планов открыть первые магазины в Приморье временно отказалась Metro Cash & Carry.

В настоящее время сеть «Три Кота» представлена 8 магазинами в Приморском и Хабаровском краях. Постоянными покупателями сети являются свыше 120 тыс. человек, и это число с каждым днем увеличивается. Сегодня в сети гипермаркетов «Три Кота» представлена продукция 1,5 тыс. производителей и дистрибьюторов: более 250 поставщиков по направлению food и около 150 - по направлению nonfood.

В Приморском крае работает один дискаунтер и три гипермаркета в городе Владивостоке, по одному гипермаркету в городах Артем и Уссурийск. В Хабаровске успешно работают уже два гипермаркета розничной сети.

«Целью своей работы мы видим создание условий торговли, учитывающих потребности всех категорий покупателей, вне зависимости от их дохода и финансовых возможностей. Для этого мы стремимся предложить потребителю лучшие условия в каждом ценовом сегменте. В основе этого лежит ежедневный мониторинг рынка и лучших предложений конкурентов, профессионализм наших сотрудников, грамотный маркетинг и работа коммерческих служб в переговорах с поставщиками для получения лучших цен. Мы гордимся тем, что в любом магазине нашей сети и человек с высоким, и человек с низким достатком может найти и купить все необходимое ему», - так звучит миссия компании «Три Кота».

В компании заверяют, что для каждой проблемной ситуации готовы найти индивидуальный подход и решить ее максимально быстро.

«Мы стремимся стать лидером ретейла Дальнего Востока. Для этого мы неукоснительно следим за соблюдением нашими сотрудниками высоких корпоративных стандартов и бизнес-процессов», - вот принцип ключевой ценности, взятый на вооружение сетью.