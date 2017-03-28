Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Холдинг "Монастырёв и Ко": От аптечного склада до онлайн-гипермаркета
Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Развивающийся бизнес"
Холдинг «Монастырёв.рф» – лидер аптечной сети Приморья. История розничного подразделения компании началась в 2008 году. Тогда на улице Русской, на территории завода Варяг, появилась первая аптека «Монастырёв», быстро завоевавшая любовь горожан.
За почти десятилетнюю историю компания преодолела путь от одной торговой точки до лидера аптечного ритейла Приморского края. Сотни тысяч людей доверяют аптекам «Монастырёв» и ценят высокий уровень обслуживания, искреннюю заботу о покупателях широкий ассортимент. Специально для тех, кто подходит к покупкам обдуманно, действует услуга предзаказа – на заранее оформленные через сайт заказы действует скидка 20%.
Компания идёт дальше в развитии клиентского сервиса, открывая новые направления работы. В 2016 году сеть «Монастырёв.рф» начала приём заказов через мессенджеры Whatsapp, Telegram, Viber – теперь список необходимых покупок можно одним нажатием отправить менеджеру, который оформит предзаказ на любую удобную аптеку.
В 2016 года компания расширила географию присутствия, открыв аптеки в Хабаровске и Новосибирске. В настоящий момент аптечная сеть «Монастырёв.рф» насчитывает 37 аптек.
За 2016 год рост товарооборота компании вырос в полтора раза. В 2017 году компания не собирается останавливаться на достигнутом, покоряя новые регионы и открывая новые точки.
Новости тематики
- Нужно ли Приморью доступное жилье?
- Вагоны выезжают из кризиса
- "Восточный Порт" вышел в финал XIII Бизнес-Премии Приморского края как социально ответственный
- "ДНС групп": от сборки к производству
- "Транснефть - Порт Козьмино": cтабильность и развитие
- Сеть "Три Кота" хочет стать лидером местного ретейла
- Холдинг "Монастырёв и Ко": От аптечного склада до онлайн-гипермаркета
- Суперверфь с легкой руки Президента
- Здоровье животных – главный показатель качества молока "Грин Агро"
- Приморский центр микрохирургии глаза в финал XIII Бизнес-Премии вывели благодарные пациенты
Новости раздела
- Главный редактор Russia Beyond The Headlines расскажет о СМИ в эпоху digital на МедиаСаммите-2017
- Идет прием заявок на конкурс журналистов "Технологии для жизни – больше возможностей"
- Во Владивостоке две строительные компании оштрафованы на общую сумму в 2 млн рублей
- Транспортную компанию в Приморье суд оштрафовал на 1 млн рублей
- Чистый берег под Находкой
- Порядок улучшает экологию
- Владивосток готовит улицы к приему гостей
- Единая и делимая
- В концепции "Восточного кольца" есть только один большой плюс
- Увлекательное путешествие по Приморью
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Одно из ключевых предприятий Приморья выходит из банкротства
- Владивосток устал ютиться в "гостинках"
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Силовики добрались до банка Дарькиных
- В мэрии Владивостока началась кадровая революция
- В Приморье японкам дадут "зеленый свет"
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Директорами аэропорта Владивосток стали представители сингапурского аэропорта Changi
- Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
- Рыбаки Приморья просят заступиться за углохвостую креветку