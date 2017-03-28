Холдинг "Монастырёв и Ко": От аптечного склада до онлайн-гипермаркета

Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Развивающийся бизнес"

Холдинг «Монастырёв.рф» – лидер аптечной сети Приморья. История розничного подразделения компании началась в 2008 году. Тогда на улице Русской, на территории завода Варяг, появилась первая аптека «Монастырёв», быстро завоевавшая любовь горожан.

За почти десятилетнюю историю компания преодолела путь от одной торговой точки до лидера аптечного ритейла Приморского края. Сотни тысяч людей доверяют аптекам «Монастырёв» и ценят высокий уровень обслуживания, искреннюю заботу о покупателях широкий ассортимент. Специально для тех, кто подходит к покупкам обдуманно, действует услуга предзаказа – на заранее оформленные через сайт заказы действует скидка 20%.

Компания идёт дальше в развитии клиентского сервиса, открывая новые направления работы. В 2016 году сеть «Монастырёв.рф» начала приём заказов через мессенджеры Whatsapp, Telegram, Viber – теперь список необходимых покупок можно одним нажатием отправить менеджеру, который оформит предзаказ на любую удобную аптеку.

В 2016 года компания расширила географию присутствия, открыв аптеки в Хабаровске и Новосибирске. В настоящий момент аптечная сеть «Монастырёв.рф» насчитывает 37 аптек.

За 2016 год рост товарооборота компании вырос в полтора раза. В 2017 году компания не собирается останавливаться на достигнутом, покоряя новые регионы и открывая новые точки.