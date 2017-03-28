Суперверфь с легкой руки Президента

Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Развивающийся бизнес"

Судостроительный комплекс «Звезда», создаваемый в Большом Камне с 2013 года, является одной из основных «точек роста» в Приморском крае, которые региональные власти планируют развивать в ближайшие годы. Создание нового судостроительного комплекса является одним из механизмов принципиального изменения стратегической конкурентной позиции гражданского судостроения России и строительства современной конкурентоспособной морской техники гражданского назначения. Стоимость судоверфи оценивается в 146 млрд рублей.

В результате плотного сотрудничества с ведущими российскими и иностранными компаниями, привлеченными в проект в качестве проектировщиков и технических консультантов, СК «Звезда» станет передовой верфью не только на Дальнем Востоке России, но и на российском рынке в целом.

Проект заявлен в качестве якорного для территории опережающего развития «Большой Камень», созданной 1 февраля 2016 года.

По оценке Корпорации развития Дальнего Востока, важными преимуществами ТОР «Большой Камень» являются развитая инженерная и социальная инфраструктура, наличие высококвалифицированных кадров, производственный кластер. Все это делает ТОР отличной базой для решения оборонных и социально-экономических задач, удобной площадкой для реализации инвестиционных проектов по целому ряду направлений.

1 сентября 2016 года состоялось знаковое событие: президент России Владимир ПУТИН лично поздравил рабочих судостроительного комплекса «Звезда» с первым этапом строительства нового предприятия.

«По сути, мы с вами присутствуем при начале работы нового предприятия. Это очень серьезный шаг для возрождения судостроения на Дальнем Востоке вообще и в Приморском крае в частности, - сказал глава государства. - Это первый шаг, причем очень серьезный, в развитии гражданского судостроения на Дальнем Востоке. Не только гражданского: мы сегодня поговорим с коллегами, как это предприятие сможет помогать в строительстве, в обеспечении деятельности Военно-Морского Флота на Дальнем Востоке. Думаю, что всем прекрасно понятно, насколько это важно для Приморского края, для Дальнего Востока, для всей страны в целом. У нас таких судов, крупных, – особенно что касается второго этапа – в стране практически и не строилось. Есть все основания полагать, что проект будет успешным. Мы обеспечиваем необходимое финансирование, оно будет ритмичным. Это очень капиталоемкий проект. Конечно, нужно будет уделить особое внимание тому, что и как делается, организации работы. Все-таки семь с половиной тысяч человек здесь будет работать, когда предприятие полностью вступит в строй, – с членами семей это как минимум 14 тыс. человек, надеюсь, и больше. Здесь и большие социальные программы должны быть реализованы».

Досье "Золотого Рога": СК «Звезда» создается базе Дальневосточного завода «Звезда» консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть», объем заказа составляет четыре судна снабжения ледового класса. Сдать пилотный заказ планируется в 2019 году. Проект строительства нового судостроительного комплекса реализуется в три очереди. Первая пусковая очередь СК «Звезда» предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и производственных цехов полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники. Реализация третьей очереди подразумевает введение производственных цехов для строительства офшорной морской техники. Судостроительный комплекс «Звезда» будет выпускать суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.