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Здоровье животных – главный показатель качества молока "Грин Агро"
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Потребительские свойства молочных продуктов складываются из многих факторов, но в их основе неизменно остается качество самого молока, используемого для производства любого продукта в ассортименте. Поэтому создание производственного цикла компании «Грин Агро», сумевшей вывести на рынок довольно быстро завоевавший популярность бренд молочных продуктов, начиналось с животноводческого комплекса. Сегодня это самый крупный в отрасли комплекс по производству молока не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке. Общее поголовье скота составляет 2,8 тыс. голов.
Современные технологии, качество кормления и условия содержания животных позволили предприятию достичь наиболее высоких в регионе показателей продуктивности: надой на одно животное составляет 9,2 тыс. литров в год, а общий объем производства молока в год – 11 732 тонны. Единственным переработчиком молока, получаемого на ферме «Грин Агро», является молокозавод «Артемовский».
- Мы отвечаем друг перед другом, - говорит управляющий директор компании «Гормолокозавод «артемовский» Олег НАЗАРЬЕВ. - Ферма просто не может поставить на завод некачественное молоко. Тем не менее система контроля качества поступающего с фермы сырья и готовой продукции устроена таким образом, что все это проходит обязательную проверку в лаборатории молокозавода и в сторонних лабораториях. Мы тратим на контроль качества каждый месяц порядка 500 тыс. руб. В целом продукция проходит три этапа проверки: входящее молоко, смеси готовые к розливу и уже готовый продукт.
Условия содержания животных на ферме позволяют сохранить здоровье дойных коров, что, в свою очередь, обеспечивает высокий уровень качества продукции на ферме. Состояние и настроение животных проверяют три раза в день, а персональные поилки, мягкие коврики для отдыха и щетки-чесалки обеспечивают коровам условия повышенной комфортности. Следят за здоровьем животных с помощью специальных чипов, которые корову идентифицируют и позволяют обеспечить индивидуальный подход к каждому животному. Коров доят два раза в день, каждый раз проверяя перед этим состояние каждой из них. Современная автоматизированная система доения собирает молоко в цистерны, где оно охлаждается до +2 °C. При этом важно, что молоко на протяжении всего процесса вообще не соприкасается c воздухом. Это исключает попадание каких-либо бактерий и повышает безопасность продукта. Каждые сутки коровы агрокомплекса дают 40 тыс. литров молока, которое собственно и отправляется на завод для переработки.
Особое значение в содержании животных в животноводческом комплексе придают кормам. Дойное стадо состоит исключительно из высокопродуктивных пород коров, прежде всего голштино-фризской породы. И на показатели их продуктивности в первую очередь влияет сбалансированное питание. Для того, чтобы гарантированно обеспечить именно то кормление, которое необходимо животным, в структуре группы компаний «Грин Агро» развивается растениеводческое направление. Для этих целей задействовано 15 тыс. гектаров полей, засеянных кормовыми культурами. Все эти поля расположены в экологически чистом Ханкайском районе, где не существует вредных производств. Полученный урожай предприятие самостоятельно перерабатывает в корма. И хранятся они в специальных полимерных рукавах, что и позволяет обеспечить животных необходимым сбалансированным питанием круглый год.
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