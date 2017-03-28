Приморский центр микрохирургии глаза в финал XIII Бизнес-Премии вывели благодарные пациенты

Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Социально ответственный бизнес"

«Хочу выразить искреннюю благодарность доктору Приморского центра микрохирургии глаза за то, что после проведенной им операции моя жизнь стала полноценной и красочной», - такие отзывы пациентов «Приморского центра микрохирургии глаза» (ООО) и стали причиной попадания этой компании в номинацию «Социально ответственный бизнес». И в финал ее вывели благодарные пациенты, голосуя на сайте. Однако объективные эксперты тоже оценили значимость такого бизнеса для Приморского края.

Еще совсем недавно операции по удалению катаракты или коррекции зрения при сложных диагнозах ассоциировались у жителей Приморского края с поездками как минимум в Хабаровск, а то и в столицу, с длительным пребыванием в стационаре и долгой реабилитацией. Поговаривают, что это приморские власти 8 лет назад уговорили группу хирургов из Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. Федорова перебраться во Владивосток. Обеспечили клинику помещением, оборудованием, кадры – квартирами, ну а дальше частная медицина сама создавала свою репутацию – современной клиники и эффективной бизнес-структуры.

Основное направление деятельности Приморского центра микрохирургии глаза - офтальмология. В частности, хирургическое лечение катаракты путем удаления мутного хрусталика глаза и имплантации мягких интраокулярных линз (ИОЛ).

С новым центром в Приморье пришли высокие технологии в офтальмологии, которые позволяют проводить удаление катаракты и другие сложные операции на глазах амбулаторно. Сейчас идет негласное соперничество частной клиники с Офтальмологическим центром лазерной хирургии на базе стационара ККБ № 2. Сама клиника расположена на другом конце Владивостока, в экологически чистом районе города с прекрасным видом на бухту Патрокл, пролив Босфор-Восточный и о. Русский. В штате «Приморского центра микрохирургии глаза» работают врачи, за плечами у каждого из которых более 5 тыс. операций. И они вооружены новейшей лечебно-диагностической аппаратурой, которая позволяет провести любое диагностическое исследование и лечение, причем амбулаторно, всем жителям Приморского края и соседних территорий.

«Мы оказываем реальную помощь даже в самых тяжелых и «безнадежных» случаях», – утверждают специалисты центра, вселяя надежду всем, для кого мир померк из-за проблем со зрением. Высокими стандартами медицины Центра микрохирургии глаза являются индивидуальные программы лечения, сервис, удобство и комфорт для пациента, высококвалифицированный персонал и профессиональная работа.

- Лечение в Центре микрохирургии глаза - это уровень лучших мировых клиник. Мы обмениваемся опытом с коллегами из Германии, Австралии, Финляндии, Канады, и поверьте, нам было не стыдно за свой Центр!, - с гордостью заявляет генеральный директор ООО «Приморский центр микрохирургии глаза» Сергей МОРОЗОВ.

И эта высокотехнологичная медицина стала доступной для всех приморцев. Теперь ООО «Приморский медицинский центр» согласно соглашению с администрацией края оказывает жителям края высокотехнологичную медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования.