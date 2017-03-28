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Гормолокозавод "Артемовский" вышел в финал XIII Бизнес-Премии Приморского края
Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Социально ответственный бизнес"
Гормолокозавод «Артемовский» в последние несколько лет, проведя полную модернизацию производства и внедрив высокоэффективное оборудование известных мировых марок, сумел стать предприятием, продукция которого заняла лидирующие позиции по многим параметрам на приморском рынке.
Собственно, стратегия развития предприятия с самого начала была направлена на достижение высокого качества продукта, экологической чистоты и безопасности и, соответственно, завоевание доверия покупателей к новым молочным маркам. Сегодня продукты под марками «Грин Агро» и «Артёмка» являются лидерами продаж, а продукция «Грин Агро» вошла в список «100 лучших товаров России» в декабре 2016 года, завоевав звание лауреатов, дипломантов, а также почетные знаки и медали.
Единственным поставщиком молока для производства довольно широкого ассортимента продуктов, который насчитывает более 70 видов, является животноводческий комплекс «Грин Агро», где содержится самое крупное на Дальнем Востоке стадо дойных коров. Ежедневно молокозавод «Артемовский» перерабатывает более 40 тонн свежего, натурального и цельного молока. Совсем недавно на заводе завершилась реконструкция, которая позволит увеличить объемы выпуска продукции до 60 тонн в сутки. В ассортименте завода не только молоко различной жирности, но и сыры, кефиры, сметана, творожные изделия, йогурты.
- С фермы к нам приходит молоко жирностью от 3,8% до 4,5%, - говорит главный технолог компании Лариса БЕЛОУСОВА. - На сепараторе оно разделяется на сливки 25% жирности и на так называемый «обрат» (молоко жирностью 0.05%). Для того, чтобы получить молоко нужной жирности, смешиваются «обрат» и сливки - это называется «нормализация», в итоге получается молоко нужной жирности. Кроме того, мы делаем молоко, которое проходит пастеризацию, но не проходит сепарацию. Это молоко называется «отборное» и имеет жирность от 3,8%, что соответствует жирности входящего сырого молока.
Помимо отборного молока, ассортимент производимых на предприятии продуктов включает в себя и группу продуктов, основу которых составляет творог. Это отборный творог, зерненный творог и творожные крема, которые выпускает в крае только компания «Грин Агро». Эту продукцию позволяет выпускать то новейшее оборудование, которое было внедрено в последние годы. По словам Ларисы Белоусовой, программное обеспечение все параметры его изготовления рассчитывает поминутно - время, давление, температуру. «Вручную такое сделать невозможно», - уверяет главный технолог.
Внедрение современных технологий позволило вывести производственный процесс на уровень мировых стандартов. Завод оснащен оборудованием концерна GEA Group - известного на международном рынке лидера в разработке технологий и поставке оборудования для переработки молока. Достижения молокозавода не остаются незамеченными. Предприятие посещают знаменитые гости нашего края. Не стал исключением и министр сельского хозяйства РФ Александр ТКАЧЕВ, который, осмотрев внимательно производственные цеха, дал высокую оценку реализации инвестиционного проекта предприятия, качеству выпускаемой продукции.
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