Создатель гастрономического бренда Владивостока вошел в финал Бизнес-Премии в номинации "Менеджер года Приморского края"

Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Менеджер года"

Илья СУХИХ – создатель не только успешного ресторана Zuma, но и настоящего гастрономического бренда Владивостока, притягивающего ценителей морепродуктов. За весь период работы Zuma посетило более 1,5 млн гостей. В 2014 году заведение было признано лучшим рестораном в России по итогам рейтинга Travelers’ Choice, учрежденного сайтом о путешествиях TripAdvisor. В 2015 году он снова вошел в тройку лидеров «ресторанов высокой кухни» Travelers’ Choice, где стал единственным представителем Дальневосточного региона.

Несмотря на то, что ресторанная сфера переживает непростые времена и многие эксперты отмечают кризис, Zuma ежегодно подрастает на 20-30%, получая не только новых гостей, но и увеличивая стоимость среднего чека. Илья Сухих отмечает, что Zuma растет и развивается вместе с ним. «Я начал заниматься этим рестораном в 20 лет, и в то время не только я был моложе, но и само заведение: была другая аудитория, неожиданные решения, которые приходились по вкусу 20-летним людям. Сегодня я повзрослел, и бренд Zuma стал другим».

Ресторан позиционируется как проморепродуктовый. Под чутким руководством Ильи в прошлом году был организован недельный «Крабовый фестиваль», в течение которого в Zuma реализовали более 10 тонн краба. Фестиваль открыл новый тренд, и о ресторане узнали азиатские страны. Многие иностранцы признаются, что спланировали свое путешествие в столицу Приморья с гастрономическими целями – познакомиться с местной кухней и оценить доступность и качество морепродуктов.

Запускает Илья Сухих и новые проекты – так, 5 января 2016 года во Владивостоке появился ресторан грузинской кухни «Супра». Супра в Грузии – это синяя скатерть с узорами, которой накрывают стол в случае приема важных гостей. Для создания ресторана изучались семейные рецепты грузинской кухни и традиции грузинского народа, и даже специально привозились предметы интерьера – заведение обзавелось старинной дверью из особняка в квартале Авлабар, а с виноградников Киндзмараули была доставлена столетняя виноградная лоза Саперави. Сам Илья признается, что открыл ресторан из-за хинкали.

Илья Сухих, начиная новый проект, создает такое место, куда бы он с удовольствием пошел сам. «Ресторан – дело тонкое, здесь бизнес-схемы не работают. Все держится на тоненьких энергетических ниточках и управляется эмоциями: настроениями гостей и команды. Поэтому создание привлекательной атмосферы – ключевой момент работы любого успешного ресторана», – уверен он.