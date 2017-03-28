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Почетный строитель России стал финалистом Бизнес-Премии в номинации "Менеджер года Приморского края"

28 Марта 2017, 11:20 | Приморье

Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Менеджер года"

 

Владимир КАСПИН в 25-летнем возрасте в 1990 году приехал в Приморье в составе строительной бригады, и с тех пор его трудовая биография все время связана со строительством в ставшем родным крае. И в годы учебы в вузе, и когда одно время работал заместителем главы администрации Владивостока.

Первым крупным его делом тогда же, в 1990 году, стало создание общества «СОЖ», которое выполняло отделочные работы на крупных объектах Владивостока. А в 1996 году им была основана «Ремонтно-строительная компания «КФК», которой он бессменно руководит с тех пор.

Его отличают оптимизм и высокая требовательность к себе и к тем, с кем приходится работать, – к работникам компании, к партнерам. К этому стоит добавить его какой-то особый художественно-эстетический взгляд на выполняемую его компанией работу и нацеленность только на отличные оценки. За более чем 30 лет, которые он посвятил стройке, Владимир Каспин внес высокий вклад в проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт многих значимых для Владивостока и Приморья объектов, в том числе и федерального значения.

Из построенных особенно выделяются Храм Богоявления в Артеме и воссозданный Храм Покрова Божией Матери во Владивостоке.

Компанией были отреставрированы здание Фрунзенской администрации, здание-памятник «Морского штаба», объект культурного наследия – Синагога на ул. Комарова, 5 во Владивостоке - и др. Были реконструированы владивостокские объекты ОАО «Владивосток Авиа», здание школы №6, фуникулер, комплекс зданий МГУ им. адмирала Невельского, здание РТП «Голдобина» системы управления движением судов, драмтеатр им. Горького, здания-памятники Арбитражного суда Приморского края и Владивостокского почтампа, комплекс Приморского краевого онкологического диспансера (первый этап).

В разные годы были произведены ремонты, в том числе и с элементами реставрации, таких интересных объектов, как здание Морвокзала, правительственный Дом переговоров, фасад и конференц-залы здания администрации края, ВИП-залы в аэровокзальном комплексе международного аэропорта Кневичи, отель «Жемчужина» во Владивостоке.

Вклад Владимира Леонидовича Каспина в строительную отрасль и развитие края отмечен наградами высокого достоинства. Это нагрудный знак и звание «Почетный строитель России», Почетный знак «Строительная слава» РСС, орден Русской Православной церкви Преподобного Серафима Саровского III степени, благодарственное письмом с медалью Русской Православной церкви за восстановление Храма Покрова Божьей Матери, грамоты и благодарственные письма губернатора Приморья, администрации Владивостока и другие.  

Ну а коллеги-строители считают его отличным руководителем и предпринимателем, наделенным высокими человеческими достоинствами.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Бизнес-Премия Приморского края  кфк 



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