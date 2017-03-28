Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Почетный строитель России стал финалистом Бизнес-Премии в номинации "Менеджер года Приморского края"
Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Менеджер года"
Владимир КАСПИН в 25-летнем возрасте в 1990 году приехал в Приморье в составе строительной бригады, и с тех пор его трудовая биография все время связана со строительством в ставшем родным крае. И в годы учебы в вузе, и когда одно время работал заместителем главы администрации Владивостока.
Первым крупным его делом тогда же, в 1990 году, стало создание общества «СОЖ», которое выполняло отделочные работы на крупных объектах Владивостока. А в 1996 году им была основана «Ремонтно-строительная компания «КФК», которой он бессменно руководит с тех пор.
Его отличают оптимизм и высокая требовательность к себе и к тем, с кем приходится работать, – к работникам компании, к партнерам. К этому стоит добавить его какой-то особый художественно-эстетический взгляд на выполняемую его компанией работу и нацеленность только на отличные оценки. За более чем 30 лет, которые он посвятил стройке, Владимир Каспин внес высокий вклад в проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт многих значимых для Владивостока и Приморья объектов, в том числе и федерального значения.
Из построенных особенно выделяются Храм Богоявления в Артеме и воссозданный Храм Покрова Божией Матери во Владивостоке.
Компанией были отреставрированы здание Фрунзенской администрации, здание-памятник «Морского штаба», объект культурного наследия – Синагога на ул. Комарова, 5 во Владивостоке - и др. Были реконструированы владивостокские объекты ОАО «Владивосток Авиа», здание школы №6, фуникулер, комплекс зданий МГУ им. адмирала Невельского, здание РТП «Голдобина» системы управления движением судов, драмтеатр им. Горького, здания-памятники Арбитражного суда Приморского края и Владивостокского почтампа, комплекс Приморского краевого онкологического диспансера (первый этап).
В разные годы были произведены ремонты, в том числе и с элементами реставрации, таких интересных объектов, как здание Морвокзала, правительственный Дом переговоров, фасад и конференц-залы здания администрации края, ВИП-залы в аэровокзальном комплексе международного аэропорта Кневичи, отель «Жемчужина» во Владивостоке.
Вклад Владимира Леонидовича Каспина в строительную отрасль и развитие края отмечен наградами высокого достоинства. Это нагрудный знак и звание «Почетный строитель России», Почетный знак «Строительная слава» РСС, орден Русской Православной церкви Преподобного Серафима Саровского III степени, благодарственное письмом с медалью Русской Православной церкви за восстановление Храма Покрова Божьей Матери, грамоты и благодарственные письма губернатора Приморья, администрации Владивостока и другие.
Ну а коллеги-строители считают его отличным руководителем и предпринимателем, наделенным высокими человеческими достоинствами.
Новости тематики
- Нужно ли Приморью доступное жилье?
- Вагоны выезжают из кризиса
- "Восточный Порт" вышел в финал XIII Бизнес-Премии Приморского края как социально ответственный
- "ДНС групп": от сборки к производству
- "Транснефть - Порт Козьмино": cтабильность и развитие
- Сеть "Три Кота" хочет стать лидером местного ретейла
- Холдинг "Монастырёв и Ко": От аптечного склада до онлайн-гипермаркета
- Суперверфь с легкой руки Президента
- Здоровье животных – главный показатель качества молока "Грин Агро"
- Приморский центр микрохирургии глаза в финал XIII Бизнес-Премии вывели благодарные пациенты
Новости раздела
- Главный редактор Russia Beyond The Headlines расскажет о СМИ в эпоху digital на МедиаСаммите-2017
- Идет прием заявок на конкурс журналистов "Технологии для жизни – больше возможностей"
- Во Владивостоке две строительные компании оштрафованы на общую сумму в 2 млн рублей
- Транспортную компанию в Приморье суд оштрафовал на 1 млн рублей
- Чистый берег под Находкой
- Порядок улучшает экологию
- Владивосток готовит улицы к приему гостей
- Единая и делимая
- В концепции "Восточного кольца" есть только один большой плюс
- Увлекательное путешествие по Приморью
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Одно из ключевых предприятий Приморья выходит из банкротства
- Владивосток устал ютиться в "гостинках"
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Силовики добрались до банка Дарькиных
- В мэрии Владивостока началась кадровая революция
- В Приморье японкам дадут "зеленый свет"
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Директорами аэропорта Владивосток стали представители сингапурского аэропорта Changi
- Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
- Рыбаки Приморья просят заступиться за углохвостую креветку