"НТВ-ПЛЮС" выходит на дальневосточные гектары

«НТВ-ПЛЮС» запускает вещание в стандарте сверхвысокой четкости на всей территории ДФО

Еще один спутниковый оператор начал вещание на территории Дальнего Востока. При этом «НТВ-ПЛЮС» предлагает каналы в Ultra HD качестве. Один UHD-канал уже доступен для просмотра, два других, как планируется, появятся в апреле-мае этого года.

Ставка на безупречное качество

Компания «НТВ-ПЛЮС» получила право на вещание с использованием восьми транспондеров спутника «Экспресс АТ2» с точкой стояния 140 градусов восточной долготы.

Зона покрытия этого спутника охватывает всю территорию Дальневосточного федерального округа, включая Камчатку, Чукотку, Сахалин и Курилы, сообщает Деловая газета «Золотой Рог». По результатам решения Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, начало вещания на Дальнем Востоке запланировано на конец марта.

«НТВ-ПЛЮС» всегда отличали инновационность, премиальный контент и безупречное качество. Компания стала первым спутниковым оператором, который начал вещание за Уралом, первой в России ввела в эксплуатацию телевидение высокой четкости, представила уникальный на отечественном рынке продукт – спутниковую приставку с функциями интерактивного телевидения. Мы делаем ставку на самую современную технологическую платформу, качественный контент и высокий уровень сервиса. По нашим оценкам, рынок спутникового телевидения в Сибири и на Дальнем Востоке обладает существенным потенциалом роста. Уверен, предложение «НТВ-ПЛЮС» будет востребовано абонентами в этих регионах», - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» генеральный директор «НТВ-ПЛЮС» Михаил ДЕМИН.

Досье "Золотого Рога": В 1996 году компания «НТВ-ПЛЮС» первой в России начала спутниковое телевещание для частных абонентов. В 1999 году она перешла с аналогового вещания на цифровое, что позволило значительно увеличить число каналов. В 2006 году компания «НТВ-ПЛЮС» стала первым спутниковым оператором за Уралом. Абонентская база оператора – более 3 млн зрителей. Центры обслуживания абонентов действуют в 65 городах на территории вещания. Деятельность компании получила высокую оценку профессионального сообщества и зрителей: «НТВ-ПЛЮС» неоднократно завоевывала самые престижные награды. Среди них премии ТЭФИ, HOT BIRD TV Awards, «Золотой луч», «Большая цифра». «НТВ- ПЛЮС» является членом Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).

Что получат абоненты?

«НТВ-ПЛЮС» предлагает для своих абонентов 168 каналов. Гибкая система подписки позволяет оптимально определиться как по количеству каналов, так и по тематическому наполнению.

В базовый вариант подписки входят более 130-ти каналов, среди них наиболее востребованные - спортивные, детские и киноканалы. В «Базовом пакете» появятся и три канала в формате Ultra HD, при этом на абонентскую плату это не повлияет.

Особой популярностью зрителей, как свидетельствует статистика, пользуются четыре дополнительных пакета: «VIP Кино» (15 каналов), «Суперспорт» (8 каналов), «Детский» (9 каналов), «Ночной» (3 канала).

Отдельная «фишка» «НТВ-ПЛЮС» – вещание китайского канала CCTV на русском и китайском языках с обучающими программами, которые, по экспертным оценкам, очень востребованы в приграничных регионах Дальнего Востока.

Используя возможность ежемесячной оплаты, абонент может сформировать собственный профиль телесмотрения и оперативно изменять его, оплачивая только те пакеты и услуги, которые необходимы.

Больше доступных развлечений

«Мы изучали аудиторию. Есть тенденция, что чем дальше от Москвы, тем меньше доступных развлечений, не связанных с телевидением. Соответственно, время, проведенное у телевизора, значительно возрастает, поэтому очень важно подобрать правильный контент. Мы изменим технические параметры вещания, картинка станет более устойчивая и помехозащищенная. У нас не будет каналов для галочки: интернет-магазинов, дублирующих каналов. Мы сделали усиление в базовом пакете по всем жанрам: информационным, спортивным, познавательным», - комментирует советник генерального директора «НТВ-ПЛЮС» Сергей СТАВРОПОЛЬЦЕВ.

В конце прошлого года компания анонсировала появление гибридной приставки, которая позволяет смотреть каналы спутникового ТВ не только в классическом, линейном, виде, но и использовать интерактивные функции через интернет. С помощью приставки абонентам доступна онлайн-библиотека фильмов и сериалов. «То есть фактически с помощью нашей приставки можно любой телевизор, даже электронно-лучевой, сделать смарт-ТВ, - пояснил Ставропольцев. - Все, что для этого нужно дома, - это доступ в интернет и устройства сопряжения, кабели. Это тысячи фильмов, у нас есть совместный проект с онлайн-кинотеатром. Есть также функции паузы и перемотки эфира».

С учетом увеличения числа HD-каналов и появлением каналов в стандарте UHD, а также возможности пользоваться интерактивными функциями спутниковое телевидение от «НТВ-ПЛЮС» выглядит хорошей альтернативой другим видам платного ТВ.

На фото: Сергей Ставропольцев, советник генерального директора «НТВ-ПЛЮС»: «Мы сделали усиление в базовом пакете по всем жанрам: информационным, спортивным, познавательным».

Cергей КУЗЬМИН.