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Юрий Денисенко: 13 лет во главе авиакомпании "Прогресс"

28 Марта 2017, 11:10 | Приморье

Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Менеджер года"

 

Юрий ДЕНИСЕНКО успешно возглавляет Арсеньевскую авиационную компанию «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) на протяжении 13 лет. Под его руководством предприятие стало приобретать новейшее оборудование, начались масштабная модернизация производства и строительство новых цехов.

Сегодня освоение и внедрение инновационных технологий в производство на «Прогрессе» происходит в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на период 2011-2020 гг.». Активно продвигается реализация проектов по реконструкции аэродромной базы, гальванического, композитного и механического производств, цехов подготовки производства и других подразделений предприятия.

В ПАО ААК «Прогресс» создана доброжелательная деловая атмосфера на основе взаимопонимания и уважения друг к другу. Двери кабинета управляющего директора Юрия Денисенко всегда открыты для любой инициативы, просьб, предложений по улучшению качества труда, внедрению новых технологий.

Юрий Денисенко, как управляющий директор одного из крупнейших предприятий региона и как председатель Приморского регионального отделения «Союза машиностроителей России», проводит целенаправленную политику по повышению престижа инженерных и конструкторских профессий, выявлению талантливых специалистов и формированию кадрового резерва машиностроительной отрасли Приморского края.

На протяжении многих лет ПАО ААК «Прогресс» представляет собой основную базу практик студентов, принимающую более пятисот практикантов в год. Молодым специалистам предоставляется возможность профессионального роста, а машиностроительная отрасль региона получает надежную кадровую основу.

Сегодня, во многом благодаря усилиям Юрия Денисенко, ПАО ААК «Прогресс» - стабильное и динамично развивающееся предприятие, успешно выполняющее важнейший государственный оборонный заказ и свой первый экспортный контракт по поставку вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Прогресс  Бизнес-Премия Приморского края 



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