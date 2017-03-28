www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.94 р. 100 JPY: 51.45 р.
EUR: 61.81 р. 10 CNY: 82.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Дмитрий Алексеев вошел в финал Бизнес-Премии в номинации "Менеджер года Приморского края"

28 Марта 2017, 11:00 | Приморье

Под брендом «ДНС» уже более 940 магазинов по России и далеко за МКАД

 

Один из тех, кто сделал себя сам. Так говорит о себе глава крупной торговой сети цифровой техники «DNS» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ. По итогам 2016 года имя президента «DNS групп» вновь было номинировано экспертами на Бизнес-Премию в номинации «Менеджер года Приморского края» и собрало в первом туре наибольшее количество голосов.

Правда, сам Дмитрий Юрьевич не устает повторять, что Алексеев – не суперменеджер, что результаты «ДНС» – это итог работы всей команды и в ней есть люди, у которых «менеджерские качества развиты гораздо лучше, чем у меня». Однако именно команда, начиная с 10 владельцев холдинга, избрала его президентом - лицом компании еще 19 лет назад. Учредители бизнеса знакомы 20 лет, и у них есть договоренность не бросать операционное управление и не выходить из бизнеса. Как признался Алексеев в интервью журналу «Форбс»: «Модель, когда компания должна принадлежать работникам, а основатели — работать в бизнесе, я считаю правильной».

Теперь ему часто приходится отвечать на многочисленные вопросы СМИ и экспертов касательно секретов стремительного роста. А внимание к цифровому гиганту из Владивостока началось 8 лет назад с вопроса: как построить сеть с выручкой $4 млрд без рекламы? Тогда же «Компьютерный центр DNS» впервые появился в полуфинале нашей Краевой Бизнес-Премии. И организаторам большого труда стоило уговорить Алексеева приоткрыть корпоративный занавес и убедить, что публичная компания – лучшая защита для бизнеса и поддержка в продвижении на рынке. За эти годы компании DNS прошли чуть ли не все номинации нашего конкурса, не раз выходили в финал.  Кстати, проектная стратегия в развитии бизнес-модели – это тоже из менеджерского опыта.

2016 год «ДНС групп» начала с заявления к своим клиентам: «Мы рады сообщить Вам, что сеть магазинов цифровой и бытовой техники DNS вошла в первую десятку рейтинга крупнейших розничных компаний РФ – INFOLine Retail Russia TOP-100!»

Под брендом «ДНС» уже более 940 магазинов по России и далеко за МКАД, в отдаленных городках и миллионниках, от юго-запада до Дальнего Востока. География присутствия – 240 городов России. Штат компании – свыше 12 тыс. человек. В региональные бюджеты поступают платежи НДФЛ и часть корпоративного налога - с местного филиала. Совокупно в бюджеты регионов «ДНС» платит 6 млрд рублей, из них на Приморье приходится несколько сот миллионов.

Впрочем, цифры количества магазинов, моделей техники, направлений в бизнесе да и число самих компаний под брендом DNS стареют, не успев добраться до статистики. Быстрота в принятии решений и стремительность в их реализации – это стиль команды.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: dns  Бизнес-Премия Приморского края  днс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru