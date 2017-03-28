Дмитрий Алексеев вошел в финал Бизнес-Премии в номинации "Менеджер года Приморского края"

Под брендом «ДНС» уже более 940 магазинов по России и далеко за МКАД

Один из тех, кто сделал себя сам. Так говорит о себе глава крупной торговой сети цифровой техники «DNS» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ. По итогам 2016 года имя президента «DNS групп» вновь было номинировано экспертами на Бизнес-Премию в номинации «Менеджер года Приморского края» и собрало в первом туре наибольшее количество голосов.

Правда, сам Дмитрий Юрьевич не устает повторять, что Алексеев – не суперменеджер, что результаты «ДНС» – это итог работы всей команды и в ней есть люди, у которых «менеджерские качества развиты гораздо лучше, чем у меня». Однако именно команда, начиная с 10 владельцев холдинга, избрала его президентом - лицом компании еще 19 лет назад. Учредители бизнеса знакомы 20 лет, и у них есть договоренность не бросать операционное управление и не выходить из бизнеса. Как признался Алексеев в интервью журналу «Форбс»: «Модель, когда компания должна принадлежать работникам, а основатели — работать в бизнесе, я считаю правильной».

Теперь ему часто приходится отвечать на многочисленные вопросы СМИ и экспертов касательно секретов стремительного роста. А внимание к цифровому гиганту из Владивостока началось 8 лет назад с вопроса: как построить сеть с выручкой $4 млрд без рекламы? Тогда же «Компьютерный центр DNS» впервые появился в полуфинале нашей Краевой Бизнес-Премии. И организаторам большого труда стоило уговорить Алексеева приоткрыть корпоративный занавес и убедить, что публичная компания – лучшая защита для бизнеса и поддержка в продвижении на рынке. За эти годы компании DNS прошли чуть ли не все номинации нашего конкурса, не раз выходили в финал. Кстати, проектная стратегия в развитии бизнес-модели – это тоже из менеджерского опыта.

2016 год «ДНС групп» начала с заявления к своим клиентам: «Мы рады сообщить Вам, что сеть магазинов цифровой и бытовой техники DNS вошла в первую десятку рейтинга крупнейших розничных компаний РФ – INFOLine Retail Russia TOP-100!»

Под брендом «ДНС» уже более 940 магазинов по России и далеко за МКАД, в отдаленных городках и миллионниках, от юго-запада до Дальнего Востока. География присутствия – 240 городов России. Штат компании – свыше 12 тыс. человек. В региональные бюджеты поступают платежи НДФЛ и часть корпоративного налога - с местного филиала. Совокупно в бюджеты регионов «ДНС» платит 6 млрд рублей, из них на Приморье приходится несколько сот миллионов.

Впрочем, цифры количества магазинов, моделей техники, направлений в бизнесе да и число самих компаний под брендом DNS стареют, не успев добраться до статистики. Быстрота в принятии решений и стремительность в их реализации – это стиль команды.