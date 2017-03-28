www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.94 р. 100 JPY: 51.45 р.
EUR: 61.81 р. 10 CNY: 82.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Бизнес-модель "Южморрыбфлота"

28 Марта 2017, 10:50 | Приморье

 Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Компания года"

 

Финалист краевой Бизнес-Премии в номинации «Компания года» АО «Южморрыбфлот» хорошо известен в рыбной отрасли. Предприятие входит в группу компаний «Доброфлот», которая является лидером по количеству инноваций в отрасли и эффективности производительности труда. Не случайно «Доброфлот» имеет самую прогрессивную бизнес-модель и отличные производственные показатели в каждом отдельном сегменте деятельности.

Добывающий флот компании имеет возможность вылова до 200 тыс. тонн в год, столько же могут переработать плавбазы компании, при этом в активе еще есть 5 транспортов, которые могут вывезти из района промысла 200 тыс. тонн продукции в год. 

Отличительная бизнес-особенность в том, что у компании всего 23 тыс. тонн квот по историческому принципу. Успех предприятия обусловлен тем, что развитие происходит за счет промысла объектов, на которые не устанавливаются квоты. Тенденция такова, что большинство российских рыболовных компаний просто не обладают флотом, который можно было бы снять с промысла по квотам и выставить на промысел неодуемых объектов. В итоге компании теряют промысловые компетенции, в то время как «Доброфлот» их только приобретает.

Еще одна неповторимая бизнес-модель этого предприятия - это звено глубокой переработки рыбопродукции. Береговое производство консервов дает 250 млн банок в год, рыбной муки и мороженой продукции - до 50 тыс. тонн в год. В эту бизнес-модель входит и жестянобаночная фабрика. Она производит жестяную тару до 200 млн банок всех видов.

Основные контуры деятельности этого бизнеса в том, что на каждом этапе компания зарабатывает. Предприятие организует вылов и первичную переработку в море, что обеспечивает высокое качество продукции. Перевалка и транспортировка рыбы осуществляются собственным рефрижераторным флотом. Такая скоординированная работа всех этапов производства даже в пиковые периоды путины положительно сказывается на формировании конечной цены продукции. При этом компания имеет свою береговую инфраструктуру по перевалке, 2000 метров причальных стенок в Южно-Морском, Ливадии, Большом Камне, свой логистический центр для отгрузки рыбопродукции на подвижной состав. Собственные холодильные мощности позволяют сократить издержки и добиться сезонной стабильности себестоимости товара, когда у других производителей и операторов вводятся прогрессивные ставки за хранение либо резко растет стоимость транспортировки из-за дефицита подвижного состава и мест рефхранения в пик путины.

Собственным автотранспортом «Доброфлот» закрывает потребности по доставке в пределах региона. Та часть продукции, которая прошла глубокую переработку, а это в первую очередь консервы, отправляется через развитую региональную филиальную сеть к покупателю. Бизнес доходит практически до конечного звена цепи жизни товара, сокращая внешнее спекулятивное воздействие, которое может негативно повлиять на его цену. Это основная бизнес-модель, которая позволяет группе компаний компенсировать недостаток в виде отсутствия квот.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Южморрыбфлот  Бизнес-Премия Приморского края 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru