Бизнес-модель "Южморрыбфлота"

Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Компания года"

Финалист краевой Бизнес-Премии в номинации «Компания года» АО «Южморрыбфлот» хорошо известен в рыбной отрасли. Предприятие входит в группу компаний «Доброфлот», которая является лидером по количеству инноваций в отрасли и эффективности производительности труда. Не случайно «Доброфлот» имеет самую прогрессивную бизнес-модель и отличные производственные показатели в каждом отдельном сегменте деятельности.

Добывающий флот компании имеет возможность вылова до 200 тыс. тонн в год, столько же могут переработать плавбазы компании, при этом в активе еще есть 5 транспортов, которые могут вывезти из района промысла 200 тыс. тонн продукции в год.

Отличительная бизнес-особенность в том, что у компании всего 23 тыс. тонн квот по историческому принципу. Успех предприятия обусловлен тем, что развитие происходит за счет промысла объектов, на которые не устанавливаются квоты. Тенденция такова, что большинство российских рыболовных компаний просто не обладают флотом, который можно было бы снять с промысла по квотам и выставить на промысел неодуемых объектов. В итоге компании теряют промысловые компетенции, в то время как «Доброфлот» их только приобретает.

Еще одна неповторимая бизнес-модель этого предприятия - это звено глубокой переработки рыбопродукции. Береговое производство консервов дает 250 млн банок в год, рыбной муки и мороженой продукции - до 50 тыс. тонн в год. В эту бизнес-модель входит и жестянобаночная фабрика. Она производит жестяную тару до 200 млн банок всех видов.

Основные контуры деятельности этого бизнеса в том, что на каждом этапе компания зарабатывает. Предприятие организует вылов и первичную переработку в море, что обеспечивает высокое качество продукции. Перевалка и транспортировка рыбы осуществляются собственным рефрижераторным флотом. Такая скоординированная работа всех этапов производства даже в пиковые периоды путины положительно сказывается на формировании конечной цены продукции. При этом компания имеет свою береговую инфраструктуру по перевалке, 2000 метров причальных стенок в Южно-Морском, Ливадии, Большом Камне, свой логистический центр для отгрузки рыбопродукции на подвижной состав. Собственные холодильные мощности позволяют сократить издержки и добиться сезонной стабильности себестоимости товара, когда у других производителей и операторов вводятся прогрессивные ставки за хранение либо резко растет стоимость транспортировки из-за дефицита подвижного состава и мест рефхранения в пик путины.

Собственным автотранспортом «Доброфлот» закрывает потребности по доставке в пределах региона. Та часть продукции, которая прошла глубокую переработку, а это в первую очередь консервы, отправляется через развитую региональную филиальную сеть к покупателю. Бизнес доходит практически до конечного звена цепи жизни товара, сокращая внешнее спекулятивное воздействие, которое может негативно повлиять на его цену. Это основная бизнес-модель, которая позволяет группе компаний компенсировать недостаток в виде отсутствия квот.