На крыльях "Авроры"

Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Компания года"

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» (входит в группу компаний «Аэрофлот») последовательно расширяет маршрутную карту социально значимых перевозок в Приморском крае. В 2015 году внутрикраевыми рейсами воспользовались 20 тыс. 348 пассажиров, в 2016 году – уже 25 тыс. 346 человек.

В рамках программы развития региональных авиаперевозок в ДФО, в сотрудничестве с администрацией Приморского края, «Аврора» выполняет в Приморье девять регулярных внутрикраевых рейсов на 19-местных самолетах DHC-6: из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Преображение, Дальнереченск, Дальнегорск, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку.

В 2016 году «Аврора» получила пять воздушных судов - два лайнера Airbus A319 и три Q400. В настоящее время парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 24 самолета: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.

Третий самолет малой авиации Приморского края был приобретен из регионального бюджета в лизинг через АО «Сбербанк Лизинг» сроком на пять лет. 50% платежей при этом компенсирует Фонд развития Дальнего Востока. По истечении пяти лет воздушное судно перейдет в собственность региона.

Увеличение парка самолетов DHC-6 позволит «Авроре» существенно расширить географию полетов и увеличить частоту рейсов. Так, в планах авиакомпании открыть новые региональные рейсы в Хабаровск из Дальнереченска и Кавалерово. В Приморском крае частота полетов по маршруту Владивосток - Кавалерово будет увеличена до 10 рейсов в неделю; рейсы Владивосток - Дальнегорск и Владивосток - Терней станут ежедневными; количество рейсов Владивосток - Дальнереченск и Терней - Светлая увеличится до 4 раз в неделю.

В прошедшем году «Аврора» в очередной раз успешно прошла аудиторскую проверку Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit), вошла в десятку крупнейших авиакомпаний России, стала дипломантом самой престижной отечественной авиационной премии «Крылья России» в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе 2». В 2016 году активно развивалась сервисная составляющая, проведена комплексная работа по повышению удовлетворенности пассажиров.