"Ратимир" – дальневосточный лидер отрасли

Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста XIII Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Компания года"

Продукция приморской компании хорошо известна во всех уголках Дальнего Востока

Сегодня компания «Ратимир» является крупнейшим агропромышленным холдингом и лидером мясоперерабатывающей отрасли на востоке страны. Продукцию под брендом «Ратимир» отличает высокое качество, обусловленное использованием новейшего высокотехнологичного оборудования, соблюдением жесткого производственного контроля и применением уникальной собственной рецептуры. За это ей уже 20 лет отдает свое предпочтение дальневосточный потребитель.

– За 20 лет существования на рынке компания «Ратимир» прошла серьезный путь от небольшого цеха по производству колбас до современного, мощного предприятия, крупнейшего агропромышленного комплекса полного цикла на Дальнем Востоке. Построение вертикально интегрированного холдинга с полным циклом производства и доставки позволяет нам гарантировать потребителю свежесть, качество и натуральность мясных продуктов. Работая по принципу «от поля до прилавка», мы обеспечиваем самый тщательный контроль качества продукции на всех этапах производства, – говорит генеральный директор ООО «Ратимир» Роман САНКЛЕР.

Сегодня компания выпускает 360 наименований продукции общим объемом 30 тыс. тонн в год.

Современный производственный комплекс располагается в пригороде Владивостока, в районе станции Весенняя. На производственной площадке площадью шесть гектаров размещены пять цехов, оснащенных самым передовым оборудованием. «Ратимир» в этом смысле является некоторым законодателем мод для дальневосточных предприятий отрасли. Здесь одними из первых установили линию автоматизированного обвалочного комплекса, закупили современные колбасные линии и линии сервировочной нарезки. Под наблюдением специалистов крупнейшей немецкой компании запустили в эксплуатацию автоматизированный гравитационный склад, тогда – единственный в регионе. Инновации затрагивают все сферы деятельности предприятия, позволяют максимально задействовать производственные площади и снижать трудоемкость технологических процессов.

Производственная лаборатория компании до сих пор не имеет аналогов среди мясоперерабатывающих предприятий региона. Здесь проводится проверка всего входящего сырья, что, несомненно, влияет на качество выпускаемой продукции, которая также подлежит строгой экспертизе. Как рассказали в компании, она одной из первых в отрасли на Дальнем Востоке получила сертификацию по международной системе качества и безопасности ХАССП, а затем – сертификацию по системе менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО Р 22 000. Она подразумевает контроль качества и безопасности выпускаемой продукции «от поля до вилки», начиная с аудита поставщиков сырья, заканчивая проверками санитарного состояния в розничных сетях, работающих с конечными потребителями.

О высоком качестве продукции может говорить и тот факт, что в 2016 году «Ратимир» первым среди мясоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока получил разрешение на ввоз продукции в Китай и Японию. В компании не скрывают, что в планах на 2017 год получение разрешения на экспорт продукции во Вьетнам и Гонконг, в стратегии компании важным направлением является выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

И все-таки главными потребителями продукции «Ратимир», конечно же, остаются дальневосточники. По данным маркетинговой службы компании, торговая марка «Ратимир» присутствует на 94% дальневосточной территории и порядка 1,5 млн семей отдают предпочтение именно этой продукции. Чтобы доставить ее в различные регионы Дальнего Востока, создана дистрибьютерская сеть, которая объединяет 7000 торговых точек партнеров.

Но успех компании закладывается на производственной площадке, где трудятся 2,6 тыс. сотрудников ООО «Ратимир», каждый из которых – профессионал своего дела. К кадрам здесь отношение особое: есть возможность учиться, ведь новейшее оборудование требует новых знаний и навыков, работает институт наставничества, когда каждый новый сотрудник проходит адаптацию под руководством мастера. Сотрудники обеспечиваются униформой, бесплатным питанием, автобусы предприятия доставляют желающих на работу.

В последние годы предприятие активно включилось в реализацию государственного курса на импортозамещение. В 2015 году завод «Ратимир» почти полностью перешел на российскую свинину, заключив стратегическое партнерство со cпасским свинокомплексом. Тем самым был заложен фундамент для обеспечения стабильной сырьевой базы, финансовой устойчивости и независимости предприятия от колебаний курса валют.

Сегодня ООО «Ратимир», по оценке экспертного сообщества, – «Компания №1 в области качества», «Лидер Отрасли 2016 года», его продукция входит в список 100 лучших товаров России.