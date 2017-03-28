В Приморье японкам дадут "зеленый свет"

Массовая установка приборов «ЭРА-Глонасс» начнется в Приморье 4-5 апреля

В Приморье нашли выход из патовой ситуации с обязательной установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на импортируемые подержанные автомобили. После вмешательства властей ситуация близка к благополучному разрешению. На прошлой неделе в Артеме успешно прошла установка тестовой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на «японку». Процедура оборудования машины системой вызова экстренных служб вместе с проверкой связи с центром «ГЛОНАСС» заняла около 30 минут. Теперь дело остается за малым - поставить процесс на поток. А пока ввоз автомобилей без российской системы по-прежнему запрещен, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В настоящее время в России вводится временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых на территорию страны. Согласно этому порядку, владелец машины должен будет приобрести систему у АО «ГЛОНАСС», обязавшись установить ее на автомобиль. VIN-номер, номер кузова и id устройства вносятся в государственную автоматизированную информационную систему (ГАИС) «ЭРА-ГЛОНАСС», затем с этим устройством автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории и, пройдя все процедуры на таможне, получает паспорт транспортного средства (ПТС). Далее в течение 10 дней он должен установить систему в сертифицированных «ГЛОНАСС» центрах и поставить машину на учет в ГИБДД.

C 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, нет. В итоге за первые полтора месяца с начала года на складах только Владивостокской таможни скопилось около 1 тыс. машин. После вмешательства в ситуацию федеральных чиновников, таможня начала выдачу документов. С 17 февраля в Приморье выдано более 1,1 тыс. техпаспортов.

Предполагается, что массовая установка приборов «ЭРА-Глонасс» на подержанные иномарки, ввозимые на территорию РФ, начнется в Приморье 4-5 апреля. Первый сертифицированный центр по установке российской системы будет открыт на базе ООО «Сумотори-Авто», входящего в «Технохолдинг «Сумотори». В Артеме на прошлой неделе прошла тестовая установка системы на бывший в употреблении автомобиль марки Honda.

Официально «тревожная кнопка» именуется «Абонентская радиостанция возимая «Гранит-Навигатор 6-18».

«Первым сертифицированным центром по установке системы в Приморье станет ООО «Сумотори-Авто». Договор мы подписали. Сейчас рассмотрим все заявки и проведем конкурс именно на агентский договор для поставщиков приборов», - сообщил журналистам временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей ЖЕРЕГЕЛЯ.

По его словам, в настоящее время стоимость одного устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» с установкой на автомобиль колеблется в диапазоне от 10 до 30 тыс. рублей. Цена будет зависеть от того, за сколько прибор продаст производитель плюс накладные расходы на доставку в регион.

Руководитель АО «ГЛОНАСС» выразил надежду на то, что объективную цену на один прибор сформирует конкурентная среда после того, как в Приморье будут созданы пул мастерских и сеть агентов.

«В наших планах создать и придумать коммерческие сервисы, внедрение в будущем которых сподвигнет всех на установку нашего прибора. Эта задача у нас в приоритете. И (решать ее надо) не ограничительными мерами, а именно поощрительными», - сказал Андрей Жерегеля.

Ранее на встрече руководства АО «ГЛОНАСС» и губернатора Приморского края с представителями автомобильного бизнеса стал известен порядок оборудования системой «ЭРА-ГЛОНАСС» подержанных иномарок. По словам представителей компании-оператора, временная схема начнет работать уже в начале апреля.

«Я хочу подчеркнуть, органами власти были приняты все возможные меры, для того чтобы снять проблему. Необходимые решения приняты. ПТС на автомобили, ввезенные до 15 февраля, выданы. Я собрал вас, чтобы представители АО «ГЛОНАСС» рассказали вам лично, как остальные транспортные средства, ввозимые на территорию РФ, будут оборудоваться этой системой», – заявил Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Андрей Жерегеля отметил, что ситуация, когда в Приморье тысячи владельцев ввезенных иномарок, не смогли воспользоваться купленными автомобилями, была вызвана нерасторопностью бизнесменов.

«Если мы говорим о напряженности, которая создалась в Приморье, то непосредственной вины системы «ЭРА-Глонасс» в этом нет. Обязательность установки была озвучена с введением регламента единого экономического пространства. Я не волен обсуждать этот технический регламент, он носит наднациональный характер и принимался не только Россией, но и Республикой Беларусь, и Казахстаном. Вводился он в течение трех лет, и участники этого бизнеса должны были чуть раньше озаботиться этой проблемой»,- подчеркнул Жерегеля.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.