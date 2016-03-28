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На поддержку бизнеса Приморья дали более 200 миллионов рублей

28 Марта 2016, 11:03 | Приморье

Поддержку в виде поручительств по договорам кредита и банковской гарантии на общую сумму более 200 миллионов рублей получили почти 30 приморских компаний. Таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в первом квартале 2016 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По словам исполнительного директора Гарантийного фонда Ксении Плетцер, это рекордный показатель за семь лет работы организации.

«На протяжении всей своей деятельности, начиная с 2009 года, фонд наращивал капитал как за счет средств федерального и краевого бюджетов, так и накапливая чистую прибыль. На сегодняшний день он составляет почти 850 миллионов рублей - это самый большой показатель среди дальневосточных фондов и один из самых высоких в России. Большой размер капитала позволяет нам принимать участие в финансировании крупных проектов, а в партнерстве с корпорацией МСП (Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства), привлекая ее в качестве согаранта, мы можем выходить на еще более крупные сделки, в разы превышающие собственный капитал», – отметила Ксения Плетцер.

Кроме того, в 2015 году Гарантийный фонд Приморья начал работать со средним бизнесом.

«В результате в первом квартале 2016 года мы приняли участие в финансировании двух крупных сделок, предоставив по ним поручительство на сумму более 100 миллионов рублей», – рассказала руководитель фонда.

Число заявок от компаний, нуждающихся в поддержке Гарантийного фонда, растет. По словам Ксении Плетцер, это обусловлено тем, что финансовые организации изменили свои требования к обеспечению: практически полностью отказались от бланковых кредитов, залога товарно-материальных ценностей, увеличили требования к возрасту автотранспортных средств, предоставляемых в обеспечение. При этом поручительство фонда банки продолжают относить к очень высокой категории качества обеспечения, приравнивая его к застрахованному залогу коммерческой недвижимости.

Подчеркнуто также, что предоставление поручительств предпринимателям – важное, но не единственное направление  работы Гарантийного фонда.

«Мы готовы оказывать бизнесу целый спектр бесплатных консультаций – по вопросам бухгалтерского учета, налогового законодательства, юридической помощи, кредитования», – сказала исполнительный директор организации.

Напомним, Гарантийный фонд Приморского края создан в 2009 году для повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов для предпринимателей. Предметом деятельности фонда является предоставление поручительств по кредитным и лизинговым договорам субъектам малого и среднего предпринимательства – до 70% от основной суммы кредита.

Сегодня Гарантийный фонд Приморья входит в десятку крупнейших фондов по стране по объему предоставленных поручительств, величине портфеля действующих поручительств, размеру капитала.

За время своей работы фонд поддержал более 800 предпринимателей, предоставил поручительств на сумму около 2,5 миллиардов рублей. Объем банковских кредитов, выданных с участием фонда, составил более 5 миллиардов рублей.

Партнерами фонда являются  более 30 финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность в крае. На федеральном уровне партнером фонда является Корпорация МСП.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кребит  поддержка  средний бизнес  производство  бизнес  малый бизнес  сделка 



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Комментарии

  • Память о 201216:31, 28.03.2016#

    О цифре 200 миллионов из бюджета края на бизнес частных лиц-сожалеть надо, а не радоваться. Хаяты рядом не стояли со схемой вывода денег этого Фонда Гарантий из бюджета края. Дают деньги только своим, а не возвращают тоже свои. Потом фирмы исчезают и все при делах. Печально , что все это от безнаказанности и шалапайства некого В ДОСКУ своей ОблДустВумэнши, которая 50 миллионов уже получила со сносов саммита.

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