В Приморье стабилизировалось производство на "Боре"

За два месяца с начала года ГХК «Бор» произвел более 15,8 тыс. тонн борной кислоты, выполнив производственную программу: 8,106 тыс. тонн было выпущено в январе и 7,76 тыс. тонн в феврале. Стоимость выпущенной продукции оценивается в 332 млн руб.

Компания своевременно расплачивается с поставщиками электроэнергии и не имеет задолженности перед коллективом по заработной плате, подчеркнули в департаменте. Напомним, что еще год назад коллектив «Бора» испытывал ежемесячные задержки с выплатой заработной платы, что создавало нестабильную социальную обстановку в коллективе.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.Ru, Владивосток.