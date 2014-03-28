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В Приморье стабилизировалось производство на "Боре"
28 Марта 2014, 15:44 | Приморье
За два месяца с начала года ГХК «Бор» произвел более 15,8 тыс. тонн борной кислоты, выполнив производственную программу: 8,106 тыс. тонн было выпущено в январе и 7,76 тыс. тонн в феврале. Стоимость выпущенной продукции оценивается в 332 млн руб.
Горно-химическая компания «Бор» работает стабильно, читают в департаменте промышленности и транспорта Приморского края.
Компания своевременно расплачивается с поставщиками электроэнергии и не имеет задолженности перед коллективом по заработной плате, подчеркнули в департаменте. Напомним, что еще год назад коллектив «Бора» испытывал ежемесячные задержки с выплатой заработной платы, что создавало нестабильную социальную обстановку в коллективе.
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Автор: Надежда Воронцова
Теги: Бор производство
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