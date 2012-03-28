Тренды бизнеса Приморья

Через неделю, 5 апреля, завершается первый этап VIII Краевой Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года», организаторами которой вот уже 8 лет являются администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог». По правилам конкурса главный голос - у 50 членов Экспертного совета, но не во всех номинациях. В «Социально ответственном бизнесе» и «Развивающемся бизнесе» победа наполовину зависит от народного голосования. В редакцию идут бюллетени от рядовых приморцев, на сайте Премии dv-rating.ru проголосовала уже не одна тысяча активистов.

Но я, собственно, не о самой Бизнес-Премии. Просто она стала своеобразным смотром состояния приморского бизнеса. Так называемые ТОП-25 – списки номинантов в полуфинале - были составлены по финансовым показателям и с учетом предложений экспертов. Основной критерий – эффективность бизнеса, обеспечившего рост объема производства, валовой выручки и прибыли к предыдущему году при условии отсутствия задолженности по налогам и заработной плате, наличии социальных пакетов для своих работников и участии в социальных проектах Приморья.

Иными словами, мы, как организаторы, ставили своей целью поощрить компании к расширению бизнеса и большому вкладу в развитие территории. Вот тут, увы, прошедший год не стал блестящим для наших бизнесменов. По данным Приморскстата, январь 2012 года 32,8% предприятий края закончили с убытком, а прошлый год – каждая пятая компания. Да и в целом сумма прибыли предприятий – та самая, что дает налоги в бюджеты края и муниципалитетов, - снизилась более чем в два раза. Общий тренд налицо.

За главным показателем приморского экономического роста в 7% нетрудно разглядеть его источники – половина инвестиций в основной капитал края пришла из бюджета. И на три четверти они потрачены не на оборудование и технологии, а на здания и сооружения. Это те самые стройки инфраструктуры, которые возводились под флагом саммита АТЭС. Да, они останутся приморцам, но дадут ли в дальнейшем экономический рост – это как раз зависит от бизнесменов. Ведь 86,4% экономики Приморья, напомню, – это частная собственность в виде АО, ООО и ИП. А тут, к сожалению, другой тренд.

Вторая половина инвестиций в основной капитал, 44,8%, - это средства вышестоящих предприятий. Получается, что все более-менее привлекательные предприятия уже встроены в российские вертикально интегрированные корпорации. Не будем кричать: «Караул! Скупили все!». Посмот-рите ТОП-25 номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края» - в нем трудно не заметить филиалы и представительства «Ростелекома», «Транснефти», «Роснефти», НК «Альянс» и др. А ведь для того чтобы попасть в этот рейтинг, надо платить своим работникам зарплату выше, чем по отрасли, обустраивать территорию, соблюдать экологию, участвовать в социальных проектах и т.д. Выходит, из присутствия на территории таких компаний власть может извлекать благо для жителей края. Оговоримся, сильная власть…

А что же собственный приморский бизнес, станет ли он развивающимся? На мой взгляд, именно здесь происходит самое интересное. Так, в свое время ЗАО «Михайловский бройлер» из развивающегося бизнеса шагнул за пределы Приморья, в нашей Бизнес-Премии перебрался в ранг «Компании года», и в прошлом году стал победителем Премии. Другой пример со всероссийской сетью «Билетур» - сегодня редко кто вспоминает, что это наша компания «Приморское аэроагентство». ООО «Компьютерный центр DNS» из номинации «Развивающийся бизнес» в прошлом году ворвался во всероссийские рейтинги, заняв по сборке компьютеров 6-е место в России. Эту стратегию реализует и другая группа компаний из Приморья «Востокшинторг» (торговая марка «Шинтоп»), которая уже «прошла» Сибирь и добралась уж до Москвы.

Все эти компании - уже не просто купи-продай. Торговый капитал в Приморье - один из самых мощных в регионе и сегодня осваивает соседние ниши рынка и современные направления бизнеса. Вот в нынешнем рейтинге «Развивающего бизнеса» впервые появилась инжиниринговая компания «Эккер» - а это уже рынок высокотехнологичных услуг. И скоро, уверена, мы увидим в рейтингах инновационные компании, которые займутся материализацией научных разработок.

Пока тренда для этого оптимизма нет. Итоги года говорят об обратном: бизнес не рискует вкладываться в долгосрочные проекты, живет сегодняшним днем. И нередко его представители своим отношением показушной роскоши провоцируют негатив к себе. Но среди них немало тех, для кого накопление капитала – не для личного состояния и даже не для самореализации. Эти сильные люди становятся опорой нашего общества. И нам, приморцам, повезло, что таких у нас немало. Смотри ТОП-25 «Менеджер года». И этот парадный строй можно продолжить…

Елена БАРКОВА, заместитель председателя Оргкомитета VIII Краевой Бизнес-Премии. «Золотой Рог».