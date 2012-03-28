Приморский завод бытовой техники «ОКЕАН» идет в ногу со временем

Умение идти в ногу со временем для производителя бытовой и компьютерной техники необходимо, как воздух - считают на заводе «ОКЕАН». Из чего же складывается это умение? Главные составляющие - внедрение современных технологий, совершенствование производственного процесса, своевременный вывод на рынок новых моделей и освоение новых направлений производства.

От холодильника до ноутбука

Ежегодно с конвейера предприятия сходят более 180 тыс. единиц продукции под известными марками «ОКЕАН», DAEWOO и V-LAZER. «ОКЕАН» - это собственный бренд завода, успешно возрожденный из некогда популярной марки холодильников «ОКЕАН».

На сегодняшний день основной продукцией завода «ОКЕАН» являются холодильники с системой NO FROST (более 70% от общего количества выпускаемой бытовой техники). Линейка холодильников насчитывает около 40 моделей и постоянно обновляется.

Последняя модель «ОКЕАН-4» в 2011 году была удостоена высшей оценки Международного конкурса «Лучшие товары и услуги Евразии - ГЕММА». При разработке этой модели учитывались не только международные стандарты, но и реальные условия, в которых проживают сегодня люди со средним достатком, поэтому «ОКЕАН-4» идеально вписывается в любую, даже малогабаритную, кухню.

В ближайшее время на заводе запланирован переход на новое высокотехнологичное и экономичное сырье для заправки холодильников - изобутан. Этот хладагент не разрушает озоновый слой и обеспечивает пониженный уровень шума. Цена изобутана ниже цены предыдущего хладагента в 1,7 раза, к тому же масса хладагента, циркулирующего в холодильном агрегате, при использовании изобутана сокращается на 30%. А это означает, что заправка каждого холодильника будет обходиться в два раза дешевле. Изобутан хорошо растворяется в минеральном масле и имеет высокий холодильный коэффициент, что ведёт к сокращению энергопотребления. Таким образом, использование изобутана позволит перевести холодильники «ОКЕАН» в более высокий класс.

В настоящее время завершен монтаж новой заправочной станции, полностью автоматизированной и отвечающей всем современным требованиям. Станция состоит из двух самостоятельных отсеков, что позволяет заправлять холодильники хладагентами с разными свойствами, кроме того, она оборудована системой обнаружения возможных утечек и неисправностей в контуре холодильника.

Второе по значимости направление производства - кинескопные и жидкокристаллические телевизоры (более 30 моделей). В 2011 году завод «ОКЕАН» вывел на рынок новинку - плоские телевизоры с LED-подсветкой, которые являются новейшей технологической разработкой. Её основные преимущества - это тонкий корпус (4 см), высокая контрастность изображения, экономичность в плане энергопотребления, современный дизайн, наличие высокоскоростного USB-порта и встроенного медиаплеера.

На заводе «ОКЕАН» выпускаются также стиральные машины с электронным управлением, фронтальной и вертикальной загрузкой белья и широким диапазоном функций.

Самое молодое направление работы предприятия - сборка персональных компьютеров. Сотрудники этого участка прошли сертификацию, а подразделение - успешное тестирование в компании Microsoft на совместимость выпускаемых ПК с операционной системой Windows 7.

Совсем недавно на заводе стартовала сборка ноутбуков под маркой V-LAZER. На данный момент линейка представлена пятью моделями - все они оснащены экраном 15,6 дюймов, приводом DVD-RW, беспроводным модулем, веб-камерой, лицензионной операционной системой Windows 7, необходимым для работы набором программного обеспечения. V-LAZER - это современный, надежный ноутбук, доступный широким слоям населения.

Качество - прежде всего

«Главная наша задача - обеспечить население качественной и недорогой техникой», - говорит генеральный директор предприятия Александр ЗАИКИН. И это не пустые слова. В XXI веке продукция завода «ОКЕАН» завоевала доверие покупателей не только на Дальнем Востоке, но и по всей территории России.

Сегодня производственные площади предприятия составляют порядка 40 тыс. кв. м. В цехах используется оборудование производства Южной Кореи, Китая, Японии, Италии, Германии, Тайваня и отечественных марок.

В основе производственного процесса лежит трехуровневый контроль качества:

входной контроль качества комплектующих;

контроль качества производственных процессов и технологического оборудования;

выходной контроль качества готовой продукции.

Анализ качества ведется также через сервисную службу предприятия, большое внимание уделяется отзывам потребителей. На данный момент в городах России действуют около 100 филиалов Сервисной службы завода «ОКЕАН». На основании отчётов о ремонтах, поступающих со всей страны, составляются рекомендации по устранению дефектов и совершенствованию выпускаемых моделей.

Завод «ОКЕАН» является неоднократным лауреатом и победителем конкурсов «Лучший товар Приморья» и «100 лучших товаров России», а также обладателем почетного знака «Отличник качества».

В 2009 году предприятие получило сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ИСО 9001-2001 применительно к производству холодильников.

В 2010 году завод «ОКЕАН» включен в ежегодный Национальный Реестр «Ведущие промышленные предприятия России».

Полимеры для производителей, строителей и промысловиков

Цех полимерных изделий завода «ОКЕАН» состоит из двух подразделений: участок термопластавтоматов (ТПА) и участок пенополистирола. Первый выпускает сборочные единицы из пластмассы и стекла для холодильников, производимых на заводе «ОКЕАН» (полки, ящики под овощи). Цех оснащен новейшим оборудованием, все станки укомплектованы роботами, а один из станков - универсальным роботом, которому нет аналогов на Дальнем Востоке. В планах участка - производство всех пластиковых деталей холодильника, от мелких заклёпок до внутренних задних стенок холодильной и морозильной камеры. Кроме того, участок ТПА специализируется на выпуске листового пенопласта ПСБ-С и наплавов различных модификаций для рыбодобывающей отрасли.

Участок пенополистирола ЦПИ завода «ОКЕАН» входит в число крупнейших на Дальнем Востоке производителей несъемной теплосберегающей опалубки по современной технологии «ИЗОДОМ». Благодаря отличной теплозащите, звукоизоляции, высокой скорости и приемлемой стоимости строительства продукция завода широко используется для возведения жилых домов, торговых и производственных комплексов, причём не только в дальневосточном регионе. Добавим, что комплекс обеспечивает строительство новых объектов компании «В-Лазер», таких как магазины и база отдыха.

В прошлом году цех полимерных изделий завода «ОКЕАН» был награжден дипломом первой степени в номинации «Лучшая продукция» на специализированной выставке «Строительство» во Владивостоке за архитектурно-строительную систему «ИЗОДОМ».

В ближайшей перспективе в ЦПИ будет запущен новый участок по производству полипропиленовой ленты для упаковки бытовой техники.

Не останавливаться на достигнутом

В планах завода «ОКЕАН» - увеличивать ассортимент выпускаемой продукции, развивать производственные мощности, обновлять технологическое оборудование. Сегодня рассматривается вопрос о расширении производства за счет сборки мелкой бытовой техники: чайников, пылесосов, СВЧ-печей и других электроприборов. По словам Александра Заикина, предприятие будет планомерно расширять своё присутствие на рынке, ведь для этого есть все основания.

Первое конкурентное преимущество завода «ОКЕАН» - это сплоченная команда профессионалов, за плечами которых - многолетний опыт работы с различными видами выпускаемой продукции. Второе - оперативное внедрение новых технологий, своевременный вывод на рынок качественной и надежной техники по цене ниже зарубежных аналогов. И ещё один важный момент: сервисное обслуживание продукции завода «ОКЕАН» организовано по всей территории России - от Архангельска до Махачкалы, от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского.

И что бы там ни говорили завистники и конкуренты, на сегодняшний день сделано главное: создана отличная репутация и выстроен надежный фундамент для дальнейшего развития предприятия.

Елена ВОЛКОВА, «Золотой Рог».