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Севморпуть в надежных руках
28 Февраля 2019, 17:00 | Приморье
Решением президента корпорация «Росатом» становится единым инфраструктурным оператором логистического мегапроекта
На минувшей неделе стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании министерства по развитию Дальнего Востока в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Постановляю переименовать Министерство России по развитию Дальнего Востока в Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики, возложив на него дополнительно функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны России», — говорится в документе.
Тем самым глава государства четко дал понять, что Россия намерена вернуться к своему некогда господствующему положению в Арктике, что страна не собирается оставлять «севера» в роли бедных родственников и что государство отлично понимает, какие богатства таит в себе Арктика и как важно российское там присутствие.
В этом ключе новыми смыслами наполняется недавняя новость о том, что корпорация «Росатом» становится единым инфраструктурным оператором Севморпути.
Теперь корпорация, по сути, стала «оператором единого окна» в области оказания госуслуг в морской деятельности и управления государственным имуществом в районе Северного морского пути и прилегающих территорий. Развитие СМП – теперь прерогатива «Росатома». Можно не сомневаться в том, что подобное решение поспособствует развитию транспортного коридора и облегчит работу судоходным компаниям.
В этом смысле Приморью, краю морскому, мало того – краю, чей ледокольный флот всегда обслуживал северные направления и арктические навигации – можно и пора задуматься о том, какие преференции принесет территории твердое решение государства развивать Арктику. Можно быть уверенным в том, что первые шаги на пути развития СМП будут сделаны уже в ближайшее время. Например, наверняка будет определен оптимальный состав флота, а перспективная потребность в судах будет включена в план развития Северного морского пути.
Приморские судоходные компании всегда участвовали в обеспечении «летних завозов» грузов в районы Чукотки, на Камчатку и так далее. Капитаны ледоколов помнят, как вели караваны судов и в более суровые месяцы – к самым отдаленным территориям севера Дальнего Востока. Строительство ледоколов, обслуживание ледокольного флота, развитие новых логистических направлений – все это может развернуться и потребовать притока сил, кадров в ближайшее время. Тем более что уже известны некоторые цифры: только на навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Севморпути в 2019–2024 годах планируется потратить 7,44 млрд руб., еще 20,5 млрд руб. - на строительство гидрографических и других судов.
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Теги: севморпуть Росатом
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